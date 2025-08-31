«Спартак» отдал игрока в «Локо», «Зенит» расстаётся с легионерами. Трансферы недели в РПЛ

В Мир Российской Премьер-Лиге прошло уже шесть туров. Трансферное окно всё ближе к закрытию, но клубы по-прежнему продолжают совершать сделки. Рассказываем, какие изменения в составах произошли за прошедшие семь дней.

Саша Зделар: «Зенит» → свободный агент

«Зенит» объявил об уходе полузащитника Саши Зделара. Отмечается, что серб покинул команду по обоюдному согласию сторон. Зделар перешёл в «Зенит» из ЦСКА зимой 2025 года. За этот период Саша принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Вместе с петербуржцами он не взял ни одного трофея, тогда как ЦСКА выиграл Кубок и Суперкубок России. Вряд ли Зделар занесёт себе в актив эти месяцы в Санкт-Петербурге.

Данил Пруцев: «Спартак» → «Локомотив» (аренда)

Данил Пруцев Фото: ФК «Локомотив»

«Спартак» продлил контракт с Данилом Пруцевым до лета 2028 года. И тут же отправил полузащитника в аренду в «Локомотив» на сезон-2025/2026. В последнее время Пруцев редко попадал в состав. Поэтому руководство «Спартака» посчитало аренду отличным выходом. Клуб не теряет российского игрока, который при этом получит практику в топ-клубе РПЛ. «Первые разговоры пошли ещё зимой, когда шли сборы у всех. Но более конкретно и детально уже перешли к разговору этому сейчас, летом. В последние дни уже всё решилось», — рассказал сам Данил.

Педро Габриэл: «Локомотив» → свободный агент

Педриньо принадлежал «Локомотиву» с сентября 2022-го. Однако свой последний матч за клуб он провёл 22 октября того года. После этого бразильский вингер катался по арендам («Сан-Паулу», «Америка Минейро», «Сантос», «Куяба»). В конце августа 2025-го вернулся в «Локо», но клуб тут же расторг контракт с Габриэлем. Теперь 25-летний бразилец находится в статусе свободного агента. Подберёт ли его команда из России или Педро вернётся на родину?

Валентин Вада: «Рубин» → «Дамак» (свободный агент)

У Вады подошёл к концу контракт с «Рубином». В июле главный тренер казанцев Рашид Рахимов отметил, что клуб предложил Валентину новое соглашение. Однако 29-летний аргентинец решился на переезд в чемпионат Саудовской Аравии. Вада подписал контракт с клубом «Дамак» сроком на два года. Но о «Рубине» футболист будет вспоминать с теплотой. «Надо было видеть то сообщение, которое он отправил в общую группу, когда прощался с парнями. Отправил его на русском, сказал, что это лучший коллектив, в котором он играл. А ведь Вада выступал и в Испании, и во Франции, и много где ещё», — отметил Рахимов.

Роберт Ренан: «Зенит» → «Васко да Гама» (аренда)

Роберт Ренан Фото: ФК «Зенит»

Ренан оказался в «Зените» зимой 2023-го. Но уже через год он отправился в аренду в «Интернасьонал». А осенью 2024-го его арендовал саудовский «Аль-Шабаб». Наступил август 2025 года — и новая аренда для Роберта. На этот раз его забрал «Васко да Гама». Соглашение действует до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления до конца сезона бразильской Серии А. Контракт Ренана с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года. Однако не исключено, что мы больше не увидим бразильца на поле в составе петербуржцев.

Иван Игнатьев: «Кабилия» → «Оренбург», € 180 тыс.

У Ивана Игнатьева будет новая попытка заиграть в РПЛ. Возможно, это его последний шанс. После ухода из родного «Краснодара» нападающий не феерил в «Рубине», «Крыльях Советов», «Локомотиве» и «Сочи», но перезагрузил свою карьеру благодаря выступлению за границей. Игнатьев много забивал в армянском «Урарту», да и в алжирской «Кабилии» был неплох последние полгода – в 15 матчах положил пять мячей. А в Россию Иван возвращается из-за семейных обстоятельств. «Кабилия» продала нападающего в «Оренбург» за € 180 тыс.

Адольфо Гайч: ЦСКА → «Крылья Советов» (аренда)

Адольфо Гайч Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Адольфо Гайч уже отчасти стал легендой ЦСКА. Почему? А вспомните ещё хотя бы одного игрока клуба, которого шесть раз отправляли в аренды! Загибайте пальцы: аргентинец ездил в «Беневенто» (2021), «Уэску» (2021-2022), «Верону» (2023), «Ризеспор» (2023-2024) и «Антальяспор» (2024-2025). Дольше Гайча в ЦСКА находятся только Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев и Иван Обляков!

В последний раз Адольфо выходил на поле за москвичей в июле 2024-го в матче Кубка России с «Краснодаром». Однако и в ближайший год мы точно не увидим Гайча в форме ЦСКА. Потому что форвард отправлен в аренду в «Крылья Советов». Вероятно, это последняя ссылка Адольфо из ЦСКА: летом 2026 года его контракт с клубом подходит к концу.

Одной строкой: