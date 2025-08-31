«Искренне верю, что получу «Золотой мяч». В «Ливерпуле» раскрывается главный талант Англии

Матч «Ливерпуля» и «Ньюкасла» первоначально вызывал интерес из-за Александера Исака — его трансферная сага ещё не окончена. Но на тот момент 16-летний Рио Нгумоха сумел перехватить всё внимание своим появлением. Забил победный гол после выхода со скамейки и стал четвёртым самым молодым автором гола в АПЛ, лишь на несколько дней уступив Уэйну Руни.

Вингер появился на радарах ещё в прошлом году после долгого и спорного перехода из «Челси». Рио даже стал поводом разбирательств между скаутами топ-клубов АПЛ. Рассматриваем, что было в жизни Нгумохи перед ярким дебютом.

Рио вырос в Лондоне и мог попасть в другую академию

Родился Нгумоха в семье нигерийцев, эмигрировавших в Англию, и провёл детство в восточном районе Лондона — Ньюхэме. Начинал свой футбольный путь на местных мини-футбольных полях. Здесь же и оттачивал технику.

Все детские тренеры отмечают сильное влияние семьи на становление Рио. Особую роль сыграл старший брат Джеймс. Он помог раскрыть потенциал. Терри Боби, тренер из Ньюхэма, рассказывает: «Я начинал занятия в четыре часа дня и заканчивал в восемь вечера. Рио всё время был там со своим братом».

Джеймс был очень требовательным. Они тренировались постоянно: едва ли не каждый день вплоть до 2018 года. Благодаря брату Нгумоха постоянно выкладывался на все 100%.

Терри Боби увидел особенность мальчика ещё в шесть лет: «Всякий раз, когда он действовал против соперников на год старше, это его не пугало. Он очень талантлив, играет обеими ногами и всегда влияет на игру».

Через несколько лет в Ньюхэме Рио пошёл на просмотры. Изначально это были «Вест Хэм» и «Арсенал». Мальчик даже успел сфотографироваться с Тьерри Анри и Санти Касорлой.

Рио Нгумоха в детстве с Санти Касорлой и Тьерри Анри Фото: Из личного архива Рио Нгумохи

Тренер из «Вест Хэма» тоже заметил талант: «Было видно, что он особенный. Я тренировал некоторых талантов поколения, но я никогда не видел кого-то настолько талантливого, как Рио».

После этого Нгумоха в восьмилетнем возрасте посетил «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» и выбрал лондонский клуб. Однако парень не забыл о корнях. Прошлым летом после перехода в «Ливерпуль» появился на выпускном вечере в Ньюхэме, хотя уже два года обучался в Кобхэме. Этот жест оставил неизгладимое впечатление на одноклассников и бывших учителей.

Рио был особенным с первых дней в «Челси». Но в итоге выбрал «Ливерпуль»

В «Челси» Нгумоха сразу попал в U9, где его тренировал Сол Исакссон-Хёрст. Через него также прошли Джамал Мусиала, Ливай Колуилл и Тино Ливраменто. Однако Рио был особенным.

Сол Исакссон-Хёрст тренер Рио Нгумохи в «Челси» «Он был исключением. Его умение обращаться с мячом находилось на другом уровне. Помню, на турнире во Франции мы вылетели на групповом этапе, но Рио всё равно признали лучшим игроком турнира».

Прогресс был быстрым, Рио считали одним из следующих лучших талантов академии. В сезоне-2023/2024 он ярко дебютировал за команду U18. Вышел на 86-й минуте при счёте 1:2 в пользу сверстников из «Саутгемптона» и успел забить гол и отдать ассист. Перевернул игру.

Через месяц Нгумоха уже играл за команду U21. Ценил его и Маурисио Почеттино — вызывал на тренировки с основой. Ему было всего 15 лет. Фанаты пребывали в восторге и называли его талантом уровня Мусиалы, если не лучше.

Однако Рио не был так уверен в «Челси». Это было время массовых закупок, парень не видел пути в основную команду. К нему начали стучаться другие топы. Конкретные разговоры пошли после выступления в финале Кубка АПЛ U17. Рио забил шикарный гол после прохода с середины поля, а скауты «Ливерпуля» и «МЮ» наблюдали за этим вживую.

Рио Нгумоха в «Челси» Фото: chelseafc.com

Нгумоха заявлял в одном из интервью, что болеет за «МЮ». В июне 2024 года даже посетил Манчестер и выслушал их планы. Но «Ливерпуль» стал для него основным вариантом.

Клуб предложил реальный план развития и путь в первую команду. Примером послужил финал Кубка английской лиги в 2024 году. Так показали уровень доверия молодёжи в Мерсисайде.

По информации Фабрицио Романо, ради парня даже были готовы изменить зарплатную структуру в академии: платить более ₤ 50 тыс. в год. Но позже приближённый к «Ливерпулю» Джеймс Пирс опроверг информацию.

Хотя переход прошёл пятиступенчатый этап проверки АПЛ, «Ливерпуль» ещё должен выплатить «Челси» компенсацию. На данный момент трибунал еще не решил, сколько «Ливерпуль» должен выплатить «Челси» в качестве компенсации. За Харви Эллиотта в 2019 году, например, заплатили «Фулхэму» ₤ 4,3 млн.

Однако на уровне разбирательств о компенсации всё не завершилось. «Челси» был настолько разъярён переходом таланта, что запретил скаутам «МЮ» и «Ливерпуля» посещать матчи академии. Клубы приняли ответные меры.

От перехода в «Ливерпуль» к славе — за один год

В «Ливерпуле» были довольны профессионализмом Рио Нгумохи с первой недели. Его описывали как скромного и приятного в общении игрока. Из-за того, что Рио перешёл из «Челси», у него не возникло проблем с адаптацией в большом клубе.

«Ливерпуль» не планировал форсировать развитие Рио. Поэтому парень сразу же попал в команду до 18 лет, но с ноября не раз захаживал к основе. Арне Слот отмечал: «Он молод, однако, когда тренируется с нами, не боится делать то, в чём хорош».

Нгумоха дебютировал за «Ливерпуль» в третьем раунде Кубка Англии Фото: Jon Super/AP/ТАСС

Вингера подключали и к встречам Юношеской лиги УЕФА. Рио стал самым молодым игроком «Ливерпуля» в этом соревновании — обошёл Трента. Допустили Нгумоху и к основе. Вингер вышел в третьем раунде Кубка Англии. Стал самым молодым игроком старта за клубную историю. Это были первые и единственные минуты в сезоне-2024/2025 за основу.

Юркому юноше доверили левый фланг — привычную позицию по игре за молодёжку. Там он часто создаёт ширину, принимает мяч у бровки и обыгрывает оппонентов. Африканские корни дают о себе знать: акселерат с развитыми физическими данными, низенький и резвый, он начинает обыгрывать соперника ещё до касания мяча — движениями корпусом.

Весной Нгумоха скатался на Евро U17. А уже летом подключился к азиатскому турне основы. Там он всего за 26 минут зажёг в Токио и отметился голом. Конкретно возил оборону «Иокогама Ф. Маринос». Как делал и прежде в товарищеских матчах с «Престоном», «Сток Сити» и «Миланом». А после – и во встрече с «Атлетиком».

Рио Нгумоха Фото: ADAM VAUGHAN/EPA/ТАСС

После его гола Мохамед Салах даже заулыбался. Египтянин вместе с другими ветеранами взял парня под своё крыло и давал советы, когда это было возможно. В итоге за предсезонку Рио набрал два гола и два ассиста.

«Ливерпуль» даже не решился подписывать замену Луису Диасу. Посчитали, что Рио отлично сможет подменить Коди Гакпо и Уго Экитике на левом фланге при необходимости.

Такая необходимость возникла — и он справился. Принёс победу в дебютном матче прямо перед своим 17-летием. Арне Слот был в восторге.

Арне Слот главный тренер «Ливерпуля» «После матча в раздевалке я слышал разговор кого-то из более опытных игроков с Рио. Кто-то сказал ему, что он в такой ситуации принял бы мяч одним касанием и завершил вторым. Но Рио настолько уверен в себе, что даже не задумывался об этом».

Уже с 29 августа Нгумоха может подписать первый взрослый контракт с «Ливерпулем». Формально только ждали необходимого возраста. А дальше — исключительно упорная работа. У Рио правильный менталитет, который привили ещё в детстве. Однако он ставит абсолютно логичную цель: «Искренне верю, что получу «Золотой мяч».