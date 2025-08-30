Скидки
Лечче – Милан – 0:2, обзор матча Серии А: голевая передача Модрича, голы Лофтуса-Чика и Пулишича, статистика, 29 августа 2025

Модрич тащит «Милан»! Хотя один ассист у него забрали
Георгий Илющенко
Модрич тащит «Милан»!
Аудио-версия:
Комментарии
Судья отложил первое результативное действие великого хорвата. Но ненадолго.

Практически 40-летний Лука Модрич (отметит юбилей 9 сентября) летом перебрался в любимый с детства «Милан». И сразу же вновь показал: возраст — ничто, умение раздавать голевые передачи — всё.

Италия — Серия А . 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 2
Милан
Милан
0:1 Лофтус-Чик – 66'     0:2 Пулишич – 86'    

В 1-м туре Серии А миланцы сенсационно уступили дома «Кремонезе»: Федерико Бонаццоли удался красивый удар «боковыми ножницами» в падении, а фаворита поразил вирус нереализации (1:2). Модрич тогда стал самым возрастным дебютантом в истории Серии А. А результативные действия приберёг на шесть дней.

После такого провала терять очки в матче с «Лечче» было нельзя. Лука сделал всё, чтобы этого не случилось. Уже в самом дебюте он классно исполнил угловой: Маттео Габбиа высоко выпрыгнул, кивнул головой и побежал праздновать. Зря, потому что судья усмотрел фол защитника.

Лука Модрич Подробнее

Модрич дирижировал игрой и продолжил исполнять стандарты. Но мяч в ворота соперника никак не шёл. Второй гол забили без участия хорвата: на 60-й минуте Алексис Салемакерс отдал длинную проникающую передачу на Сантьяго Хименеса, а тот убежал от Киалонды Гаспара и с близкого расстояния не промахнулся. Вот только и здесь случилась отмена — офсайд.

«Лечче» – «Милан»

«Лечче» – «Милан»

Фото: acmilan.com

Чуть позже никто уже не смог помешать «Милану»: ни «Лечче», ни арбитры. Модрич идеально подал со стандарта, Рубен Лофтус-Чик замкнул головой. Англичанин не забивал за красно-чёрных с марта 2024-го. Стоило прийти в команду великому хорвату, и вновь попёрло.

Под финал основного времени отличился ещё и поднявшийся с лавки Кристиан Пулишич. Причём началось всё с выноса Мика Меньяна: защитники «Лечче» не разобрались, что делать, а американец поймал отскок и результативно рванул к воротам.

Модрич провёл полный матч и получил высокую оценку 7,4 от Sofascore. Во многом не только из-за ассиста, но также из-за 92% точности коротких (54 из 59) и 100% — длинных передач (5 из 5). «Моя цель — сыграть на чемпионате мира в следующем году», — амбициозно заявлял хорват во время презентации в новом клубе. Судя по его физической форме, Лука не лукавил.

