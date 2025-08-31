Последний день лета в РПЛ! Играют «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо»! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 31 августа, состоятся четыре матча 7-го тура РПЛ. «Акрон» примет «Балтику», «Крылья Советов» приедут в гости к «Локомотиву», ЦСКА и «Краснодар» сыграют в Москве, завершится день встречей двух «Динамо» в Махачкале.

Тольяттинцы и калининградцы по классу команды весьма равные. Но какой же разный футбол они показывают! Особенно это заметно про результатам: команда Андрея Талалаева по итогам шести первых туров была в топ-4, тогда как ребята Заура Тедеева расположились лишь на 12-м месте. Занятно, что это будет первая встреча клубов в чемпионате России – ранее им случалось играть друг с другом лишь в Кубке и Первой лиге.

«Локомотив» хорошо начал сезон – в общем-то, как и год назад. А вот эмоциональный запал «Крыльев Советов» поугас – команда проиграла в двух из трёх последних туров и сползла на девятую строчку. Интересно будет посмотреть на то, как покажет себя воспитанник железнодорожников Вадим Раков, ярчайше проявляющий себя прямо сейчас в Самаре.

Центральный матч тура. Встреча лидеров РПЛ. И двух клубов с самым цельным футболом на данный момент. Не так давно команды встречались в финале OLIMPBET Суперкубка России – и москвичи тогда минимально победили, а Фабио Челестини начал в России сразу с трофея. Интриг море – особенно если учесть, что в концовке прошлого сезона армейцы одолели южан и поставили напротив их возможного чемпионства большущий знак вопроса.

Кажется, что по организации игры махачкалинское «Динамо» сейчас не уступает московскому. Да, команда Хасанби Биджиева действует от обороны, и это совсем не похоже на футбол Валерия Карпина. Но какая разница, если отрыв одних от других всего три очка? А уж камбэк с «Ахматом» (3:1) в Кубке России на неделе явно придал дагестанскому клубу уверенности в преддверии большой игры.