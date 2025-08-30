Суперкамбэк «Оренбурга» в матче с «Рубином»! А у Даку трогательный дубль. Видео

«Рубин» начало качать после классного старта сезона Мир РПЛ. Ведь казанцы не только здорово начали, но и получили статус команды, которая поборется за топ-6. Однако перед выездом в Оренбург у них два поражения в трёх матчах – от ЦСКА и «Спартака». Понятно, что возможности состава соперников не совсем сопоставимы, о чём часто напоминает Рашид Рахимов. По его мнению, для борьбы наверху нужно усиление. Оно в достаточных количествах пока отсутствует.

А вот в «Оренбург» продолжают подъезжать новички. В день игры с «Рубином» клуб объявил о переходе Ивана Игнатьева из алжирского «Кабили». Нападающий уже присутствовал на матче, раздавая автографы. Но в заявке его пока нет. Как не оказалось и другого форварда – Алешандре Жезуса. Интересно, что эти команды уже встречались в этом сезоне – в конце июля в Кубке России. Тогда казанцы дома оказались сильнее 2:0.

Тренеры едва ли могли удивить друг друга составами. По понятным причинам – он у них почти не меняется. У Казани особенно. Из сюрпризов у Владимира Слишковича – выход в стартовом составе Ду Кейроса, который в РПЛ ещё не играл. Первый опасный момент остался за хозяевами – долгая позиционная атака привела к тому, что мяч оказался у Чичинадзе. Тот решился на удар, однако мяч прошёл рядом со штангой. Вообще, инициатива в первые минуты переходила от одной команды к другой. Оба тренера, видимо, решили, что способны играть первым номером. По крайней мере до гола.

И его забил «Рубин». Уж слишком просто: в результате рубиновского прессинга Иву получил мяч и забросил его вперёд, где открылся Даку. Перед ним был защитник, но форвард его словно не заметил. Подбежал к штрафной, обработал одним касанием и вторым бахнул в ближний.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А после символично отпраздновал. Вчера у Мирлинда умер дедушка. Он показал фото с ним под футболкой, а потом заплакал. Команда окружила его поддержкой. Момент и правда получился трогательным.

Мирлинд Даку Фото: ФК «Рубин»

Оренбуржцы не особо смутились из-за такого развития событий. И наконец-то взяли игру под контроль. Казань отошла назад и предпочитала держать преимущество. В какой-то момент мяч просто безостановочно находился на половине поля гостей. Однако без особой опасности. Зато свой шанс в быстром выходе они реализовали – снова Даку получил мяч на ход и мощно пробил в ближний.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

0:2 после первого тайма. Казалось, это финиш для «Оренбурга». Хозяева оказались в ситуации, которая прямо противоположна той, что сложилась неделю назад. Тогда команда Владимира Слишковича вела с таким же преимуществом в игре с «Ахматом». И растеряла его. Теперь требовалось сработать наоборот. Но требовался и быстрый гол. И оренбуржцы смогли это сделать. Томпсон обманул всех при розыгрыше углового, ушёл во фланг и навесил на дальнюю. Там вышедший на замену Гузина оказался в окружении разве что своих партнёров. Не забить было сложнее. Он справился.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вскоре хозяева могли пустить третий, если бы Шабанхаджай чуть лучше подстроился под удар. А потом – новый угловой и единоборство Татаева с Грицаенко. Судья не заметил попадание мяча в руку, однако его не пропустили видеоассистенты. Буланова подозвали к монитору, и он поменял решение. К мячу подошёл Хорди Томпсон, для которого это был первый пенальти в жизни. И реализовал свой шанс мегауверенно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке казанцы были чуть ближе к голу, но без супершансов. А у оренбуржцев словно закончились силы. Хотя такой камбэк для них почти как победа.