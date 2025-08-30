Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 31 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: ЦСКА — «Краснодар», «Ливерпуль» — «Арсенал», волейбол и Ф-1
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 31 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 31 августа: «Локомотив» и московское «Динамо» в РПЛ, «Барса» в Примере, Евробаскет, Калинская против Швёнтек на US Open и хоккей!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 31 августа в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Анна Калинская (Россия, 29) — Ига Швёнтек (Польша, 2), US Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Интрига: справится ли Калинская с шестикратной чемпионкой ТБШ?

Анна Калинская уже повторила свой личный рекорд на US Open, дойдя до третьего круга. Однако сделать следующий шаг ей будет непросто, ведь соперницей россиянки стала шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек. Теннисистки ранее играли друг с другом дважды, и счёт пока ничейный — 1-1. Анна была сильнее в Дубае-2024, а Ига — в Цинциннати-2025. Победительница нового матча далее сразится за место в 1/4 финала с кем-то из пары Екатерина Александрова — Лаура Зигемунд.

US Open-2025. Женщины. Турнирная сетка
Подробное теннисное расписание седьмого игрового дня US Open:
4 топ-матча субботы в теннисе: Калинская, Рублёв и Александрова на US Open
4 топ-матча субботы в теннисе: Калинская, Рублёв и Александрова на US Open

🏐 13:00: Китай — Франция, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
31 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Китай
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: способна ли Франция на сенсацию?

Китайская сборная уверенно прошла групповой этап. Команда демонстрирует очень слаженную и дисциплинированную игру, допуская минимальное количество брака. Блокирующие хорошо читают действия соперника и способны остановить даже мощных нападающих. Что вполне может сработать и против француженок. Франция, напротив, очень дерзкая и напористая. Команда, которая стабильно доставляет неудобства более сильным соперникам. Очень умело навязывает свой высокий темп игры. В 1/8 финала француженкам точно будет непросто, но если они заберут контроль со старта, то может быть и сенсация.

Статистика чемпионата мира по волейболу
Нидерланды остановили чемпионок:
Крах чемпионок. Сербия вылетела с ЧМ-2025 — что случилось с командой Терзича?
Крах чемпионок. Сербия вылетела с ЧМ-2025 — что случилось с командой Терзича?

⚽️ 13:30: «Акрон» — «Балтика», РПЛ, 7-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поднимутся ли калининградцы на первое место?

Пусть и временно. «Балтика» наводит ужас на фаворитов и держится в топ-4. Ещё и в ничейных играх с «Крыльями» и «Локомотивом» сильно подвела реализация голевых шансов. «Локо», ЦСКА и «Краснодар» сыграют позже, поэтому у Андрея Талалаева есть возможность вновь победить и выдать фирменное «Мы на первом месте, спасибо». Такой возможностью нужно пользоваться. Или «Акрон» прервёт двухматчевую серию из поражений в Мир РПЛ?

Турнирная таблица РПЛ
К каким командам РПЛ благосклонны судьи?
Кому в РПЛ судьи помогают чаще других? Таблица ошибок арбитров после 6-го тура
Кому в РПЛ судьи помогают чаще других? Таблица ошибок арбитров после 6-го тура

⚽️ 14:00: «Ухань Фри Таунс» — «Шанхай Шэньхуа», китайская Суперлига, 23-й тур

Китай — Суперлига . 23-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ухань Фри Таунс
Ухань
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранит ли Слуцкий первое место?

Команда Леонида Слуцкого небезгрешна и тремя матчами без побед упускала лидерство в китайском чемпионате. Но конкуренты тоже ошибаются, и после успешной игры с «Циндао Хайню» «Шанхай Шэньхуа» вновь первый. Получилось валидольно: дважды забили после 90-й минуты. «Ухань Фри Таунс» идёт 12-м и вряд ли должен принести проблем. Но «Циндао Хайню» вообще 15-й, а едва не оставил ворота на замке. Судя по всему, китайский футбол – как английский: каждый способен обидеть каждого.

Турнирная таблица китайской Суперлиги
А ведь шли даже с небольшим отрывом:
Слуцкий царит в Китае! Российский тренер близок к историческому успеху
Слуцкий царит в Китае! Российский тренер близок к историческому успеху

⚽️ 14:00: «Рейнджерс» — «Селтик», шотландская Премьер-лига, 4-й тур

Шотландия — Премьер-лига . 4-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Рейнджерс
Глазго
Не начался
Селтик
Глазго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: британская классика

Если в футболе вы особенно цените атмосферу, то такое зрелище пропускать абсолютно нельзя. Противостояние «Рейнджерс» и «Селтик» считается одним из самых культовых во всём мире: градус безумия зашкаливает и на поле, и на трибунах. А тут ещё и у «рейнджеров» всего три очка за три тура. Главный конкурент пошёл в отрыв уже со старта. Когда его догонять, если не по итогу дерби «старой фирмы»? С другой стороны, «Селтик» уступил «Кайрату» в отборе ЛЧ и остался без главного еврокубка. Злыми и мотивированными тут будут все.

Турнирная таблица чемпионата Шотландии
Легендарная история для всего Казахстана:
Казахстан — в Лиге чемпионов! Сказку «Кайрату» подарили вратарь и пенальти от россиянина
Казахстан — в Лиге чемпионов! Сказку «Кайрату» подарили вратарь и пенальти от россиянина

🏀🎦 15:00: Словения — Бельгия, Евробаскет, группа, D, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Словения
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая победа для Дончича и Словении?

Лука Дончич и компания начали Евробаскет-2025 с двух поражений. Вряд ли такого результата хотели болельщики сборной Словении, однако уже ничего не поделаешь. Бельгия после неудачи в матче с Францией одержала неожиданную победу над Израилем, показав, что способна хорошо выступать. Для обеих команд встреча невероятно важна, но кто больше хочет выиграть?

Турнирная таблица Евробаскета
Самый обширный игровой день:
Никола Йокич включил НБА-режим и выдал невероятный перформанс! Евробаскет-2025 — LIVE
Live
Никола Йокич включил НБА-режим и выдал невероятный перформанс! Евробаскет-2025 — LIVE

🏒 15:00: «Локомотив» — «Северсталь», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы)
31 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Локомотив» реванш?

Команда Боба Хартли уступила череповчанам в первой встрече на Кубке Блинова в Омске, не сумев забросить ни одной шайбы в ворота разыгравшегося в тот день Александра Самойлова. Действующим чемпионам предстоит провести последний матч перед началом регулярки – смогут ли они завершить предсезонку на высокой ноте?

Большое интервью с Бобом Хартли:
«Дал боссам «Авангарда» имя Ги Буше — хотел хоть как-то помочь». Мощное интервью с Хартли
Эксклюзив
«Дал боссам «Авангарда» имя Ги Буше — хотел хоть как-то помочь». Мощное интервью с Хартли

⚽️ 15:45: «Локомотив» — «Крылья Советов», РПЛ, 7-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: случится ли новое избиение самарцев?

Самарцы за два последних тура допустили слишком много пробоин: 1:3 с «Ахматом» и аж 0:6 — с «Краснодаром». Суммарно больше «Крыльев» (12) пропустили только бедолаги из «Сочи» — 17 голов. Сколько же команде Магомеда Адиева отгрузит «Локомотив», где в огромном порядке Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв? Москвичи как раз дважды кряду сыграли вничью, упустили лидерство и будут мотивированы показать класс. Удастся ли самарцам воспрять и остановить фаворитов?

Турнирная таблица РПЛ
Другую команду из Самарской области красно-зелёные на днях притормозили в Кубке:
«Локо» забил волшебный победный гол! А потом «Акрон» добил странный пенальти. Видео
«Локо» забил волшебный победный гол! А потом «Акрон» добил странный пенальти. Видео

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Нидерландов, этап 15, гонка

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Интрига: снова битва «Макларенов»

В субботней квалификации на трассе «Зандворт» Оскар Пиастри и Ландо Норрис словно бы дали понять, что борьба за победу на Гран-при Нидерландов – внутреннее дело «Макларена». Даже Макс Ферстаппен оказался слишком далеко от дуэта из Уокинга, чтобы всерьёз ему угрожать. Теперь главные мини-интриги – кто возьмёт старт, будет ли у гонщиков одинаковая стратегия и вмешается ли в происходящее дождь? По прогнозам, осадки ожидаются только с утра, но на морском побережье бывает всякое!

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Как прошла квалификация:
В битве двух «Макларенов» всё решили 12 тысячных! «Мерседес» и «Феррари» очень далеко
В битве двух «Макларенов» всё решили 12 тысячных! «Мерседес» и «Феррари» очень далеко

🏐 16:30: Бразилия — Доминиканская Республика, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
31 августа 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Бразилия
Не начался
Доминиканская Республика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что станет определяющим: скорость или сила?

Скорость против силы – именно таким будет матч между сборными Бразилии и Доминиканской Республики. Южноамериканкам в первую очередь нужно удержать качество своей доводки. От этого будет зависеть, сколько рук перед собой будут встречать доигровщицы – Гимараес и Бергман, которые привыкли атаковать на скоростных мячах, опережая блок. Для доминиканок важна активность всех «углов», потому что усилий одной Брайелин Мартинес не хватит для победы. Крайние нападающие какой сборной затащат свою команду в четвертьфинал?

Статистика чемпионата мира по волейболу
Доминиканская доигровщица — о выступлении в Суперлиге:
«Нас застали врасплох». Звезда казанского «Динамо» рассказала о драме в финале Суперлиги
Эксклюзив
«Нас застали врасплох». Звезда казанского «Динамо» рассказала о драме в финале Суперлиги

🏀 18:00: Израиль — Франция, Евробаскет, группа, D, 3-й тур

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Израиль
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто-то остановит Францию?

Франция после победы над Словенией стала единоличным лидером своей группы. Команда с обновлённым составом и новым тренером выиграла два матча кряду на Евробаскете. Израиль пока довольствуется результатом 1-1. Удастся ли французам продолжить без поражений или команда во главе с Авдией попортит им нервы?

Турнирная таблица Евробаскета
Скандальный момент Евробаскета!
Вы это видели? Шенгелия жёстко обматерил судей. Послал каждого куда хотел — и сам ушёл
Видео
Вы это видели? Шенгелия жёстко обматерил судей. Послал каждого куда хотел — и сам ушёл

⚽️ 18:00: ЦСКА — «Краснодар», РПЛ, 7-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: разборка лидеров РПЛ

Главная встреча не только 7-го тура, но и, вероятно, всего первого круга РПЛ. «Краснодар» и ЦСКА показывают яркий атакующий футбол, которым невозможно не восхищаться. Армейцы в трёх последних матчах Премьер-Лиги отгрузили соперникам суммарно 11 голов. Южанам для такого количества хватило вообще двух встреч! В личных противостояниях, правда, популярен счёт 1:0. Именно с таким ЦСКА побеждал в двух из трёх матчей, а ещё в одном выдал 3:0. Ждём открытой или закрытой игры? А прервут ли чемпионы неудачную серию? Ответы получим воскресным вечером.

Турнирная таблица РПЛ
Кто-нибудь вообще способен навязать борьбу чемпионам?
Есть ли у «Краснодара» реальные конкуренты в борьбе за чемпионство?
Есть ли у «Краснодара» реальные конкуренты в борьбе за чемпионство?

⚽️ 18:15: «Монако» — «Страсбург», Лига 1, 3-й тур

Франция — Лига 1 . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Монако
Монако
Не начался
Страсбург
Страсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажет Головин?

В Лиге 1, как обычно, фиксируем внимание на Александре Головине. «Страсбург» – французский филиал «Челси» и очень боеспособная команда. В этом монегаски могли убедиться в 30-м туре предыдущего сезона, когда соперники обошлись без голов. Не будет же засуха продлеваться ещё на 90 минут? Во 2-м туре «Монако» уступил «Лиллю», поэтому необходимо исправляться и на сей раз забирать три очка. Что же российский полузащитник? У него два выхода в старте подряд и ассист на автогол Готье Льориса из «Гавра». В протокол он тем не менее не попал. Попадёт ли теперь?

Турнирная таблица Лиги 1
Головин рассказал, с каким клубом хотел встретиться в ЛЧ. Ответ не самый очевидный:
Александр Головин ответил, с каким клубом хотел бы встретиться в Лиге чемпионов

⚽️ 18:30: «Ливерпуль» — «Арсенал», АПЛ, 3-й тур

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: их слишком много

Чемпион против вице-чемпиона. Арне Слот против Микеля Артеты. Уго Экитике против Виктор Дьёкереша. Флориан Вирц против Мартина Эдегора. Алексис Мак Аллистер против Деклана Райса. Перечислять можно долго. Эти и другие дуэли — самые статусные на выходных. Последние два матча в данном противостоянии завершились со счётом 2:2. В одном из них отыгрывался «Ливерпуль», в другом — «Арсенал». Предсказать победителя (если он будет) здесь невозможно. А вот что реально, так это наслаждение футболом наивысшего уровня.

Статистика АПЛ
Прошла жеребьёвка общего этапа ЛЧ. Вот кто кому достался:
Все матчи и интриги Лиги чемпионов. Над «ПСЖ» будто снова издеваются!
Все матчи и интриги Лиги чемпионов. Над «ПСЖ» будто снова издеваются!

⚽️ 20:30: «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва, РПЛ, 7-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: преподнесёт ли динамовское дерби сюрпризы?

У обеих команд с результатами напряжённость. Москвичи, если учитывать Фонбет Кубок России, добыли лишь три победы в девяти встречах. Причина неудач кроется в том числе в эпидемии травм, однако даже так от Валерия Карпина явно ждали лучшего старта. Махачкалинцы же устроились на два поражения кряду. И ладно «Зениту» уступить не зазорно, но с ними единственными набрал хоть какие-то очки «Пари НН». Зона стыковых матчей и близость подвала таблицы явно замотивируют дагестанцев выложиться в дерби по полной.

Турнирная таблица РПЛ
В Россию этим летом приехали несколько топ-иностранцев. Впечатления от них полярные:
Первые выводы по новым легионерам топ-клубов РПЛ. Жедсон и Жерсон начали по-разному
Первые выводы по новым легионерам топ-клубов РПЛ. Жедсон и Жерсон начали по-разному

⚽️ 21:45: «Интер» — «Удинезе», Серия А, 2-й тур

Италия — Серия А . 2-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: миланцы продолжать крушить?

В 1-м туре чёрно-синие показали, что готовы максимально оправдаться за упущенное в прошлом сезоне чемпионство, и разнесли «Торино» пятью голами. Кристиан Киву с двух ног ворвался в команду, где когда-то красовался со шлемом на голове, в новом качестве. «Удинезе» тоже заметно пострадает? В данном противостоянии шесть побед подряд у фаворита. Последнее поражение случилось три года назад — с тех пор миланцы дважды вышли в финал ЛЧ. Нарушится ли традиция?

Статистика Серии А
Итальянский гранд счастлив, что не поедет в Казахстан:
Фото
В «Интере» мемом с собакой отреагировали на матч с «Кайратом» в Лиге чемпионов

⚽️ 22:30: «Райо Вальекано» — «Барселона», Примера, 3-й тур

Испания — Примера . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сине-гранатовые покажут класс?

Иногда «Барселоне» становится скучно, и она придумывает себе челленджи. Как в предыдущем туре Ла Лиги, когда чемпионы устроились на 0:2 с «Леванте» по итогам первого тайма. Добыть победу всё же получилось, однако нервы фаворит своим поклонникам потрепал крепко. «Райо Вальекано» «Барса» обыграет уже уверенно? Среди недели мадридцы потратили силы на квалификацию Лиги конференций, что им также не в плюс. В сезоне-2024/2025, впрочем, сине-гранатовые хоть и победили «Райо» дважды, но лишь с разницей в один мяч. Как будет теперь?

Турнирная таблица Примеры
Каталонцы лишились из-за травмы одного из полузащитников:
Официально
«Барселона» сделала заявление о травме Гави
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android