Топ-события воскресенья: ЦСКА — «Краснодар», «Ливерпуль» — «Арсенал», волейбол и Ф-1

🎾 2:00*: Анна Калинская (Россия, 29) — Ига Швёнтек (Польша, 2), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Калинская с шестикратной чемпионкой ТБШ?

Анна Калинская уже повторила свой личный рекорд на US Open, дойдя до третьего круга. Однако сделать следующий шаг ей будет непросто, ведь соперницей россиянки стала шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек. Теннисистки ранее играли друг с другом дважды, и счёт пока ничейный — 1-1. Анна была сильнее в Дубае-2024, а Ига — в Цинциннати-2025. Победительница нового матча далее сразится за место в 1/4 финала с кем-то из пары Екатерина Александрова — Лаура Зигемунд.

🏐 13:00: Китай — Франция, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

Интрига: способна ли Франция на сенсацию?

Китайская сборная уверенно прошла групповой этап. Команда демонстрирует очень слаженную и дисциплинированную игру, допуская минимальное количество брака. Блокирующие хорошо читают действия соперника и способны остановить даже мощных нападающих. Что вполне может сработать и против француженок. Франция, напротив, очень дерзкая и напористая. Команда, которая стабильно доставляет неудобства более сильным соперникам. Очень умело навязывает свой высокий темп игры. В 1/8 финала француженкам точно будет непросто, но если они заберут контроль со старта, то может быть и сенсация.

⚽️ 13:30: «Акрон» — «Балтика», РПЛ, 7-й тур

Интрига: поднимутся ли калининградцы на первое место?

Пусть и временно. «Балтика» наводит ужас на фаворитов и держится в топ-4. Ещё и в ничейных играх с «Крыльями» и «Локомотивом» сильно подвела реализация голевых шансов. «Локо», ЦСКА и «Краснодар» сыграют позже, поэтому у Андрея Талалаева есть возможность вновь победить и выдать фирменное «Мы на первом месте, спасибо». Такой возможностью нужно пользоваться. Или «Акрон» прервёт двухматчевую серию из поражений в Мир РПЛ?

⚽️ 14:00: «Ухань Фри Таунс» — «Шанхай Шэньхуа», китайская Суперлига, 23-й тур

Интрига: сохранит ли Слуцкий первое место?

Команда Леонида Слуцкого небезгрешна и тремя матчами без побед упускала лидерство в китайском чемпионате. Но конкуренты тоже ошибаются, и после успешной игры с «Циндао Хайню» «Шанхай Шэньхуа» вновь первый. Получилось валидольно: дважды забили после 90-й минуты. «Ухань Фри Таунс» идёт 12-м и вряд ли должен принести проблем. Но «Циндао Хайню» вообще 15-й, а едва не оставил ворота на замке. Судя по всему, китайский футбол – как английский: каждый способен обидеть каждого.

⚽️ 14:00: «Рейнджерс» — «Селтик», шотландская Премьер-лига, 4-й тур

Интрига: британская классика

Если в футболе вы особенно цените атмосферу, то такое зрелище пропускать абсолютно нельзя. Противостояние «Рейнджерс» и «Селтик» считается одним из самых культовых во всём мире: градус безумия зашкаливает и на поле, и на трибунах. А тут ещё и у «рейнджеров» всего три очка за три тура. Главный конкурент пошёл в отрыв уже со старта. Когда его догонять, если не по итогу дерби «старой фирмы»? С другой стороны, «Селтик» уступил «Кайрату» в отборе ЛЧ и остался без главного еврокубка. Злыми и мотивированными тут будут все.

🏀🎦 15:00: Словения — Бельгия, Евробаскет, группа, D, 3-й тур

Интрига: первая победа для Дончича и Словении?

Лука Дончич и компания начали Евробаскет-2025 с двух поражений. Вряд ли такого результата хотели болельщики сборной Словении, однако уже ничего не поделаешь. Бельгия после неудачи в матче с Францией одержала неожиданную победу над Израилем, показав, что способна хорошо выступать. Для обеих команд встреча невероятно важна, но кто больше хочет выиграть?

🏒 15:00: «Локомотив» — «Северсталь», товарищеский матч

Интрига: возьмёт ли «Локомотив» реванш?

Команда Боба Хартли уступила череповчанам в первой встрече на Кубке Блинова в Омске, не сумев забросить ни одной шайбы в ворота разыгравшегося в тот день Александра Самойлова. Действующим чемпионам предстоит провести последний матч перед началом регулярки – смогут ли они завершить предсезонку на высокой ноте?

⚽️ 15:45: «Локомотив» — «Крылья Советов», РПЛ, 7-й тур

Интрига: случится ли новое избиение самарцев?

Самарцы за два последних тура допустили слишком много пробоин: 1:3 с «Ахматом» и аж 0:6 — с «Краснодаром». Суммарно больше «Крыльев» (12) пропустили только бедолаги из «Сочи» — 17 голов. Сколько же команде Магомеда Адиева отгрузит «Локомотив», где в огромном порядке Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв? Москвичи как раз дважды кряду сыграли вничью, упустили лидерство и будут мотивированы показать класс. Удастся ли самарцам воспрять и остановить фаворитов?

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Нидерландов, этап 15, гонка

Интрига: снова битва «Макларенов»

В субботней квалификации на трассе «Зандворт» Оскар Пиастри и Ландо Норрис словно бы дали понять, что борьба за победу на Гран-при Нидерландов – внутреннее дело «Макларена». Даже Макс Ферстаппен оказался слишком далеко от дуэта из Уокинга, чтобы всерьёз ему угрожать. Теперь главные мини-интриги – кто возьмёт старт, будет ли у гонщиков одинаковая стратегия и вмешается ли в происходящее дождь? По прогнозам, осадки ожидаются только с утра, но на морском побережье бывает всякое!

🏐 16:30: Бразилия — Доминиканская Республика, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

Интрига: что станет определяющим: скорость или сила?

Скорость против силы – именно таким будет матч между сборными Бразилии и Доминиканской Республики. Южноамериканкам в первую очередь нужно удержать качество своей доводки. От этого будет зависеть, сколько рук перед собой будут встречать доигровщицы – Гимараес и Бергман, которые привыкли атаковать на скоростных мячах, опережая блок. Для доминиканок важна активность всех «углов», потому что усилий одной Брайелин Мартинес не хватит для победы. Крайние нападающие какой сборной затащат свою команду в четвертьфинал?

🏀 18:00: Израиль — Франция, Евробаскет, группа, D, 3-й тур

Интрига: кто-то остановит Францию?

Франция после победы над Словенией стала единоличным лидером своей группы. Команда с обновлённым составом и новым тренером выиграла два матча кряду на Евробаскете. Израиль пока довольствуется результатом 1-1. Удастся ли французам продолжить без поражений или команда во главе с Авдией попортит им нервы?

⚽️ 18:00: ЦСКА — «Краснодар», РПЛ, 7-й тур

Интрига: разборка лидеров РПЛ

Главная встреча не только 7-го тура, но и, вероятно, всего первого круга РПЛ. «Краснодар» и ЦСКА показывают яркий атакующий футбол, которым невозможно не восхищаться. Армейцы в трёх последних матчах Премьер-Лиги отгрузили соперникам суммарно 11 голов. Южанам для такого количества хватило вообще двух встреч! В личных противостояниях, правда, популярен счёт 1:0. Именно с таким ЦСКА побеждал в двух из трёх матчей, а ещё в одном выдал 3:0. Ждём открытой или закрытой игры? А прервут ли чемпионы неудачную серию? Ответы получим воскресным вечером.

⚽️ 18:15: «Монако» — «Страсбург», Лига 1, 3-й тур

Интрига: что покажет Головин?

В Лиге 1, как обычно, фиксируем внимание на Александре Головине. «Страсбург» – французский филиал «Челси» и очень боеспособная команда. В этом монегаски могли убедиться в 30-м туре предыдущего сезона, когда соперники обошлись без голов. Не будет же засуха продлеваться ещё на 90 минут? Во 2-м туре «Монако» уступил «Лиллю», поэтому необходимо исправляться и на сей раз забирать три очка. Что же российский полузащитник? У него два выхода в старте подряд и ассист на автогол Готье Льориса из «Гавра». В протокол он тем не менее не попал. Попадёт ли теперь?

⚽️ 18:30: «Ливерпуль» — «Арсенал», АПЛ, 3-й тур

Интрига: их слишком много

Чемпион против вице-чемпиона. Арне Слот против Микеля Артеты. Уго Экитике против Виктор Дьёкереша. Флориан Вирц против Мартина Эдегора. Алексис Мак Аллистер против Деклана Райса. Перечислять можно долго. Эти и другие дуэли — самые статусные на выходных. Последние два матча в данном противостоянии завершились со счётом 2:2. В одном из них отыгрывался «Ливерпуль», в другом — «Арсенал». Предсказать победителя (если он будет) здесь невозможно. А вот что реально, так это наслаждение футболом наивысшего уровня.

⚽️ 20:30: «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва, РПЛ, 7-й тур

Интрига: преподнесёт ли динамовское дерби сюрпризы?

У обеих команд с результатами напряжённость. Москвичи, если учитывать Фонбет Кубок России, добыли лишь три победы в девяти встречах. Причина неудач кроется в том числе в эпидемии травм, однако даже так от Валерия Карпина явно ждали лучшего старта. Махачкалинцы же устроились на два поражения кряду. И ладно «Зениту» уступить не зазорно, но с ними единственными набрал хоть какие-то очки «Пари НН». Зона стыковых матчей и близость подвала таблицы явно замотивируют дагестанцев выложиться в дерби по полной.

⚽️ 21:45: «Интер» — «Удинезе», Серия А, 2-й тур

Интрига: миланцы продолжать крушить?

В 1-м туре чёрно-синие показали, что готовы максимально оправдаться за упущенное в прошлом сезоне чемпионство, и разнесли «Торино» пятью голами. Кристиан Киву с двух ног ворвался в команду, где когда-то красовался со шлемом на голове, в новом качестве. «Удинезе» тоже заметно пострадает? В данном противостоянии шесть побед подряд у фаворита. Последнее поражение случилось три года назад — с тех пор миланцы дважды вышли в финал ЛЧ. Нарушится ли традиция?

⚽️ 22:30: «Райо Вальекано» — «Барселона», Примера, 3-й тур

Интрига: сине-гранатовые покажут класс?

Иногда «Барселоне» становится скучно, и она придумывает себе челленджи. Как в предыдущем туре Ла Лиги, когда чемпионы устроились на 0:2 с «Леванте» по итогам первого тайма. Добыть победу всё же получилось, однако нервы фаворит своим поклонникам потрепал крепко. «Райо Вальекано» «Барса» обыграет уже уверенно? Среди недели мадридцы потратили силы на квалификацию Лиги конференций, что им также не в плюс. В сезоне-2024/2025, впрочем, сине-гранатовые хоть и победили «Райо» дважды, но лишь с разницей в один мяч. Как будет теперь?