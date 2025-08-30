Что творит Сантос после вызова в сборную! Бразилец затащил «Зенит» в топ-5

«Зенит» последний раз не побеждал «Пари НН» весной 2022 года. Тогда клуб уже обеспечил себе чемпионство и был на расслабоне, а нижегородцев тренировал Александр Кержаков. Длительная серия продолжилась, хотя аутсайдер держался долго.

У петербуржцев из-за повреждения в заявку не попал Жерсон. Пару в обороне составили Нино с Эраковичем. Глушенков феерией в двух последних играх заслужил попадание в старт, а Соболев посадил на лавку Кассьерру.

Нижегородцы же по семейным причинам лишились Босельи. Забегая вперёд, на 28-й минуте Грулёв вынужденно поменял Весино. Карич непривычно оказался опорником. Плюс Александр Шпилевский рассказал, что решил поберечь Майга. Необычная формулировка, если учитывать важность матча, но допустим.

Энрике неожиданно появился на неродном левом фланге, пока Педро расположился ближе к центру. Это едва не привело к быстрому голу: прострел Луиса с ходу в ближний угол замыкал Мантуан. Медведев был внимателен. Как и чуть позже, когда Глушенков покатил пяткой на Густаво.

Максим явно набрал форму: постоянно шёл в обводку и подачей на дальнюю штангу должен был делать ассист. Подвёл Нино, который непостижимым образом промазал буквально с нескольких метров. Глушенков понял: нужно делать всё самому. И прошил дальний угол с передачи Энрике, открывшись на левом краю штрафной. Однако перед этим забрался в офсайд.

«Зенит» давил и часто проникал в чужую штрафную. Тем не менее решающий удар нанести никак не получалось: то Вендел по мячу не попал, то Медведев не дал Педро пробить с минимального расстояния. Первый тайм так и остался безголевым. Удивительная сухость от «Пари НН», если учитывать звёздность зенитовской атаки и не самую высокую прежде надёжность нижегородцев: больше в Мир РПЛ пропускают только страдальцы из «Сочи». Оборона команды постепенно становится организованнее.

Впрочем, «Зениту» во второй половине хватило минуты, чтобы всё-таки отличиться. Причём Соболев ассистировал Сантосу, а не наоборот. Александр сперва хорошо отборолся наверху после закидушки со стандарта, а затем технично принял мяч и скинул бразильцу под удар низом. Дуглас на этой неделе вскрыл и «Оренбург» в Фонбет Кубке России. Вот как на футболиста влияет вызов в сборную Бразилии!

Про атаку «Пари НН» в тексте ранее не было ни слова. Просто при ничейном счёте она себя проявила разве что дальним выстрелом Лесового прямо в Адамова. Вслед за пропущенным голом пришлось смещать акценты и чаще бежать вперёд. Александров неплохо замыкал подачу Лесового с углового — вратарь зафиксировал мяч со второй попытки. Тем не менее больше отметить нечего.

Сергей Семак дал провести всю концовку Мостовому с Кассьеррой, отправив отдыхать Соболева и Энрике. Выход колумбийца стал результативным. На 72-й минуте Педро с Глушенковым убежали в контратаку и заработали угловой. Максим его исполнил, Сантос (да, опять он!) скинул на левый угол вратарской, а Нино пробил. Медведев выручил, да мяч отскочил прямо на Матео. Один из его легчайших голов.

Игра была сделана, поэтому Семак предоставил практику заодно и Шилову (плюс Гонду). Счёт, однако, больше не менялся: разгрома удалось избежать усилиями Александрова, который самоотверженным броском помешал Кассьерре оформить дубль.

«Зенит» впервые в сезоне РПЛ добыл две победы подряд и поднялся в топ-5. Удивительно, что случилось это только после семи туров. «Пари НН» же продолжает обитать в зоне вылета. Перерыв на сборные для нижегородцев как нельзя вовремя.