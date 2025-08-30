«МЮ» вырвал победу на 90+7-й минуте! Как вам ответ футболистов на слова Аморима?

«Манчестер Юнайтед» подошёл к встрече на фоне кучи проблем. В прошлом сезоне команда стала главным разочарованием в Европе, в этом – в первых двух турах не удалось победить. А после этого ещё был вылет из Кубка лиги от «Гримсби» из четвёртого дивизиона. Вот тут подробнее об этом. Тогда Аморим даже сказал, что такой футбол – это «очевидное заявление футболистов».

«МЮ» уже некуда было проваливаться дальше, поэтому теперь в домашнем матче с «Бёрнли» хозяева начали уверенно. Много били по воротам и при этом почти ничего не допустили у своих в первом тайме (лишь два удара, да и те – мимо). У «МЮ» опять выделялся Маунт, который в том числе заработал пенальти. Правда, его отменили после просмотра VAR – там действительно была обоюдная борьба с Уокером.

Хозяева всё равно забили в первом тайме. После навеса со штрафного все забыли про Каземиро, который ударил головой в перекладину. Мяч отлетел в поле, но потом всё-таки зашёл в ворота рикошетом от Каллена. Несмотря на травму Куньи по ходу встречи, «МЮ» до перерыва мог забивать ещё, однако Дубравка потащил опасный удар Диалло.

Каземиро, Бруну Фернандеш и Диогу Дало Фото: Jan Kruger/Getty Images

Основное веселье началось во втором тайме, когда «Бёрнли» действительно включился. На 55-й минуте Ларсен прострелил с правого фланга, а Фостер набежал и в касание забил с близкого расстояния. Правда, практически сразу «МЮ» снова вышел вперёд – уже через две минуты отличился Мбемо, который тоже в одно касание замкнул катбэк (пас с лицевой линии в штрафную на второй темп атаки). Это первый гол, забитый игроками «МЮ» в сезоне – до этого команде помогали только автоголы соперника.

«Бёрнли» нашёл в себе силы сравнять счёт. И если дубль Фостера отменили из-за микроскопического офсайда, то гол Энтони уже пришлось засчитать, хоть мяч и зашёл в ворота после двух рикошетов – 2:2. Третий раз подряд на замену вышел Шешко, но моментов у него было мало. Удары головой на 86-й и 87-й минутах, однако оба раза из не самых удобных положений.

Фол на Амаде Диалло Фото: Кадр из трансляции

«МЮ» спас пенальти на 90+7-й минуте. Его назначили за то, что Энтони придержал за футболку Диалло. С 11 метров точно пробил Бруну Фернандеш, которого много критиковали на старте этого сезона. Пожалуй, каждый сам для себя решит, была ли эта победа героической или вымученной. Просто напомним: в следующем туре «МЮ» ждёт дерби с «Сити».