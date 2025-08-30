Какая драма у «Спартака»! Станковича спас видеоповтор в добавленное время!

«Спартак» в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги с большим трудом победил дома аутсайдера «Сочи» благодаря двум пенальти.

В заявке «Спартака» на этот матч отсутствовали Маркиньос и Мартинс. В пресс-службе московского клуба сообщили, что хавбеки-легионеры восстанавливаются от повреждений. В результате вынужденных перестановок место в основе получил новичок Самошников, кроме того, вернулись в стартовый состав Гарсия и Солари (вместо Денисова). А вот у «Сочи» не было в заявке Зиньковского. Южный клуб объяснил это тем, что арендованный у «Спартака» вингер внезапно приболел.

«Сочи» вывел на игру в Москве Роберт Морено, несмотря на проблемы со здоровьем в середине недели и слухи о готовящейся отставке. Испанец неожиданно отошёл от привычной тактической модели и сыграл в три центральных защитника. Более того, и все центрхавы гостей, включая двух «восьмёрок», были штатными разрушителями – опорниками по своей основной специализации. Аутсайдер РПЛ вышел выгрызать ничью. А если повезёт – минимальную победу. «Сочи» максимально перекрыл центр поля, где «Спартак» Деяна Станковича, как обычно, пытался создавать численное преимущество за счёт «ромба» или прямоугольника. Разве что в этом составе в глубину уходил Угальде. На острие оставался рослый Гарсия.

«Спартак» полностью владел мячом и территорией, но действовал на невысоких скоростях, надеясь взять слабейшую команду РПЛ голыми руками. Не хватало энергии и драйва Маркиньоса. Хотя как раз через левый фланг Солари красно-белые больше всего напрягали соперника. Арендованному у «Зенита» Волкову было непросто против аргентинца. Именно Солари нанёс первый удар на 13-й минуте – в руки Дюпину. А вскоре после этого ещё одна атака «Спартака» слева завершилась тем, что Кравцов сфолил в собственной штрафной на Барко. Сам же аргентинец и реализовал пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Сочи», пропустив гол, должен был раскрываться, однако не спешил делать это. «Спартак» тоже не летел вперёд, заботясь больше о результате, нежели о зрелищности. Пассивная игра команды Морено усыпила бдительность красно-белых. Только в конце первого тайма южане создали наконец опасный момент, когда Васильев на удивление легко ушёл от Умярова и отпасовал на Игнатова – экс-спартаковец не сумел попасть по мячу из убойной позиции. А перед перерывом тот же Васильев забил «из ничего». Всё началось с потери Самошникова, а затем арендованный хавбек «Зенита» влетел в штрафную и классно пробил из-под Дуарте в дальний нижний угол. С трибун раздавался свист – болельщикам не нравился футбол «Спартака».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В интервью для «Матч ТВ» Самошников заявил, что перед голом на нём сфолили. Действительно ли было нарушение? Экс-судья РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод для «Чемпионата»:

«Раз Самошников решил сказать что-то про якобы нарушение или ему подсказали это, то вот что было при голе «Сочи» в ворота «Спартака». Игрок «Сочи» Васильев сыграл в мяч, как и Угальде. Но дальше Угальде решил дорисовать. После этого мяч принял Самошников, он владел им и сам потерял. Он может рассказывать что угодно, по факту – на него просто положили руку. Это ничего, никакого воздействия, никакого фола. Гол «Сочи» – проблема Угальде и Самошникова, однако никак не судьи. Мяч засчитан верно, нарушений в начальной фазе атаки не было».

В перерыве Станкович произвёл сразу двойную замену. Ушли Самошников и Гарсия, появились на поле Зобнин и Дмитриев, который занял место левого полузащитника. В связи с этим Солари передвинулся на правый край. Второй тайм стартовал так же, как и первый. «Спартак» владел мячом и территорией, а команда Морено глубоко оборонялась и рассчитывала на редкие контрвыпады.

Сделанные Станковичем перестановки как будто развязали руки Барко и Угальде. Аргентинец часто встречался с мячом, а костариканец постоянно напрягал защитников «Сочи» рывками за спины. Один раз забил и однажды ударил в штангу, вот только в обоих моментах – из офсайда. За полтайма до конца тренер «Спартака» решил, что нужно ещё добавить огня впереди: снял защитника Бабича и выпустил нападающего Заболотного. Но план Станковича едва не сломало удаление Умярова! Уже через пять минут Наиль получил прямую красную карточку за то, что въехал в ногу Сааведры. Однако сперва спартаковец сыграл в мяч, да и сам он перед контактом ногу не поднимал. VAR предложил рефери Абросимову «посмотреть кино». Изучив повтор, судья отменил удаление – дал жёлтую.

«Абросимов находился в хорошей позиции, он обязан был оценить эпизод правильно, – объяснил Федотов. – Умяров играл в мяч, а дальше, так как он был на большой скорости, остановиться не мог. И Наиль успел максимально согнуть ноги, чтобы не нанести травму. Поэтому решение Абросимова – ошибка. Если хочешь показать карточку – покажи жёлтую, а в итоге он просто выдумал красную. Да, VAR исправил, но для меня вопрос, почему в хорошей позиции он так сделал. Для меня это грубая ошибка, хотя грубой считаться она не будет».

«Сочи» при помощи пауз сделал эту игру рваной. Хотя сама команда Морено ничего не создавала (один неточный удар при счёте 1:1), она успешно сбила темп. В компенсированное время «Спартак» просто грузил мяч в штрафную. Один из таких моментов закончился падением Заболотного, которого придержал руками Литвинов. И опять VAR позвал Абросимова смотреть повтор! Петербургский арбитр всё-таки разглядел фол – назначил пенальти. Барко, как и в первом случае, хладнокровно исполнил 11-метровый на паузе.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Морено всем своим видом показывал: пенальти – «липовый». Но Федотов подтвердил – это 11-метровый:

«Позиция Абросимова позволяла самостоятельно принять решение. То, что его позвали, означает, что он должен был назначать пенальти сам. По мне, это пенальти. Заболотный смотрел на мяч, разворачивался, защитник проиграл позицию и держал форварда. Вопрос тут только один – держат ли они друг друга обоюдно или нет. Я вижу, что держали именно Заболотного. Так что это ещё одна ошибка Абросимова».

Кажется, на этом история испанского тренера в «Сочи» действительно закончится.