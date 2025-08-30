Новый голевой пас от вратаря! «Ахмат» с Черчесовым всё ещё не проигрывает в РПЛ. Видео

«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в чемпионате под руководством Станислава Черчесова до четырёх матчей. Но в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги грозненцы отдали победу в Ростове-на-Дону.

Черчесов посадил на скамейку запасных вернувшегося этим летом в «Ахмат» Конате, несмотря на то что нападающий из Буркина-Фасо – один из лучших бомбардиров РПЛ позапрошлого сезона. Новый тренер грозненской команды делает ставку на тех, кто лучше готов здесь и сейчас. Впрочем, и тактические нюансы, конечно, учитывает. Видимо, Черчесов исходил из того, что более скоростной Мелкадзе будет опаснее против высокой линии обороны «Ростова». План Черчесова сработал бы быстро, если бы Георгий не продолжал испытывать проблемы с реализацией голевых моментов.

В стартовую четверть часа Мелкадзе загубил два шанса. В первом эпизоде ростовчан спас от пропущенного гола сейв Ятимова, а во втором нападающий «Ахмата» не попал в створ после выхода один на один. Контратаку на свои ворота «привёз» Сако, который сделал неточную передачу на чужую половину поля и потом пустил Мелкадзе за спину. К слову, легионер «Ростова» не доиграл даже до перерыва. Похоже, Сако нехорошо почувствовал себя по ходу встречи – и был заменён. На скамейке он сидел, приложив лёд к голове.

Третий голевой момент с участием Мелкадзе «Ахмат» соорудил в конце первого тайма. Однако на сей раз контрвыпад «три в три» форвард завершил пасом на Келиану, который пробил прямо в Ятимова. Хотя «Ростов» побольше владел мячом, а «Ахмат» оборонялся средним блоком, складывалось впечатление, что игру контролируют именно грозненцы. У команды Альбы было больше передач только на своей половине и в центре поля, а по точным пасам на чужой трети гости заметно превосходили хозяев. Как и по касаниям мяча в штрафной соперника. Запомнилась пара опасных ударов в исполнении Сулейманова, но это всё, чем похвастались бы ростовчане.

А в компенсированное время «Ахмат» повёл. Если Альба хочет превратить «Ростов» в «Барсу» Ханси Флика, то получается не очень. Класс игроков всё-таки разный. Команда Черчесова забила простейший гол. Шелия выбил мяч вперёд – и сделал голевую передачу! Мелкадзе избежал офсайда благодаря позиционной ошибке Мелёхина, создавшего глубину, и хотя бы тут сделал всё, как тренер прописал. Ятимову оставалось только гневно кричать что-то в адрес своих защитников.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва острота из игры почти пропала, мяч застревал между штрафными. Хотя в дебюте второго тайма «Ахмат» снова мог поймать на ошибке высокую линию обороны «Ростова», состоявшую из трио Мелёхин – Семенчук – Чистяков. Капитан грозненцев Садулаев свой шанс не использовал. Черчесова в этот отрезок матча напряг парой неудачных действий Келиану. Ангольский летний новичок схватил жёлтую карточку, а потом зачем-то пустился в обводку у собственной штрафной и едва не «привёз» гол. Кучаев отнял мяч, ассистировал Щетинину. Однако Шелия снова показал класс – выиграл дуэль у полузащитника «Ростова».

Хозяевам недоставало мастерства и креатива, чтобы взломать оборону гостей. До тех пор, пока команда Альбы не заработала штрафной на 72-й минуте. Миронов подал со стандарта, а в штрафной «Ахмата» режим супергероя включил Мелёхин. Исправился защитник «Ростова». Он выиграл позицию и нанёс удар, а затем добил отражённый Шелией мяч. Правда, попал в залетевшего в ворота грозненцев Чистякова. Оставались вопросы по поводу того, пересёк ли мяч линию полностью. Вот был бы курьёз, если бы Чистяков невольно лишил ростовчан гола! Судья Сухой его, кстати, не засчитал. Но VAR помог принять верное решение. Повтор прояснил картину.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Воодушевлённый голом «Ростов» продолжал бежать вперёд и пытался задавить команду Черчесова стандартами. Они действительно создавали напряжение у ворот Шелии. Зато у «Ахмата» почему-то совсем пропала контригра. И даже появление на поле Конате с Мансильей не вернуло её к жизни. Ростовчане в итоге даже превзошли соперника по ударам – 10:8 (в створ – 5:3). А в компенсированное время удаление за вторую жёлтую карточку заработал уставший Келиану. Пожалуй, Черчесову стоило пораньше заменить ангольца. Вдесятером грозненцы не без труда отбились.