Самый безумный матч лета — у «ПСЖ»! 9 голов, дубль «через себя» и 2 взятых пенальти подряд

Лучшая команда Лиги 1 одержала самую убедительную победу в сезоне. Команда Луиса Энрике забила сразу шесть мячей.

Мало кто сомневается, что «ПСЖ» снова станет чемпионом Франции. Прошлый сезон показал — у столичного клуба нет серьёзных конкурентов. В августе команда из Парижа одержала две победы в двух турах, однако обе никак не назовёшь убедительными. Чемпион обыграл и «Нант», и «Анже» с одинаковым счётом — 1:0. Скромно, но эффективно.

В Тулузе гости начали в ураганном темпе. Если вы опоздали на 15 минут, то многое пропустили. Во-первых, гости забили трижды. Во-вторых, Жоау Невеш подарил нам два шедевра. На седьмой минуте португалец подбросил мяч ногой, обработал грудью и вонзил его ударом через себя в дальний угол. Красотища!

Далее «Тулуза» провалилась в обороне, и Брэдли Баркола удрал от защитников, а потом протолкнул мяч под голкипером в сетку. Невешу было мало одного шедевра, и он забил ударом через себя. Да, ещё раз. Снова обработка грудью, однако на этот раз Жоау пробил в другой угол. Два гола «ножницами» за семь минут — это что-то нереальное! В прошлом сезоне португалец оформил три гола в Лиге 1 (отыграл 29 матчей).

«ПСЖ» разрывал соперника без какой-либо жалости. Усман Дембеле оформил четвёртый гол с пенальти — вратарь угадал направление удара, но не спас. На вторую половину можно было выпускать резервный состав. Впрочем, «Тулуза» отыграла один мяч до перерыва. Чарли Крессвелл оказался первым на добивании после того, как Люка Шевалье не лучшим образом отразил дальний удар. Плохая новость для нас — Матвей Сафонов снова остался в запасе.

Шевалье геройствовал в конце первой половины. Сначала голкипер спас после удара Франка Магри с 11-метровой отметки. Но футболисты «ПСЖ» вбежали в штрафную площади раньше времени — нужно перебить. На этот раз к «точке» подошёл Кристиан Кассерес, однако с тем же успехом. Он пробил слишком бесхитростно — прямо по центру. Шевалье остановил удар грудью — его смена бьющего не испугала. Пять голов, два прекрасных удара через себя, два нереализованных пенальти (с учётом перебитого) — безумный первый тайм!

«ПСЖ» обыграл «Тулузу» в матче с девятью голами Фото: ФК «ПСЖ»

Что было интересного после перерыва? Дембеле оформил дубль — снова реализовал пенальти. На этот раз у вратаря не было вообще никаких шансов. Правда, Усман не доиграл матч до конца. Француз схватился за заднюю поверхность бедра — вынужденная замена. Возможно, восстановится за время перерыва на встречи сборных.

Хвича Кварацхелия вышел на поле в начале второй половины. До этого грузин отбегал всего 12 минут в нынешнем сезоне в Лиге 1. В концовке Невеш классно приложился с дальней дистанции — здравствуй, хет-трик. За один матч полузащитник забил столько же, сколько за весь прошлый сезон в Лиге 1. Сильно!

Думали, это всё? «Тулуза» в концовке забила ещё два мяча. Сколько ей потребовалось для этого времени? Две минуты. Янн Гбоу и Алексис Восса немного испортили настроение Шевалье. А ведь ещё и Касерес бил через себя, однако не попал в створ. «ПСЖ» набрал три очка, но у Энрике наверняка есть вопросы по игре в обороне.

Вот тут можно посмотреть видео, как это было!