Скандал между «Челси» и «Баварией» и договорённость «Спартака». Трансферы и слухи дня

Джексон прилетел в Мюнхен, всё отменилось, но возвращаться он отказывается! А ещё Гарначо — в Лондоне, а «Ньюкасл» взял замену Исаку.

Летнее окно вот-вот захлопнется, так что клубы спешат совершать сделки на футбольном рынке. У участников РПЛ, правда, остаётся больше времени на трансферы, поэтому и новостей из России поменьше, чем из топ-лиг Европы. Главные переходы и слухи за день (субботу, 30 августа) – в нашем традиционном дайджесте.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Гарначо ушёл из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»

Алехандро Гарначо наконец-то дождался трансфера в «Челси». Переговоры между лондонским клубом и «Манчестер Юнайтед» затянулись до последних дней трансферного окна, но завершились хэппи-эндом для вингера. Манкунианцы согласились продать 21-летнего аргентинца победителю клубного чемпионата мира. По информации Transfermarkt, трансфер потянул на сумму, равную € 46,2 млн. Гарначо подписал контракт до июня 2032 года. В минувшем сезоне Алехандро провёл 58 матчей за «МЮ» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.

«Ньюкасл» подписал нападающего сборной Германии

Ник Вольтемаде Фото: Jack Thomas/Getty Images

«Ньюкасл» объявил о приобретении нападающего. Состав «сорок» пополнил 23-летний игрок сборной Германии и «Штутгарта» Ник Вольтемаде. По данным Transfermarkt, сумма сделки – € 85 млн. Контракт подписан до 2031 года. В прошлом сезоне форвард набрал 17+3 в 33 встречах. По всей видимости, Вольтемаде станет заменой Александеру Исаку в «Ньюкасле». По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» не оставляет попыток приобрести шведа. Как пишет журналист talkSPORT Алекс Крук, Исак уверен, что мерсисайдцы выкупят его, несмотря на то что чемпионы Англии не хотят платить £ 130 млн.

«Милан» купил Нкунку у «Челси»

«Милан» тоже добавил многообещающего новичка в атаку. «Россонери» сообщили о переходе форварда «Челси» Кристофера Нкунку. Итальянский клуб заплатит за 27-летнего француза € 37 млн, кроме того, в договоре прописаны бонусы. Контракт – до 2030 года. В минувшем сезоне Нкунку принял участие в 48 матчах, забил 15 мячей и сделал пять голевых передач. Тем временем под вопросом будущее в «Милане» нападающего Саньяго Хименеса. Спортивный директор Игле Таре подтвердил, что клуб обсуждает обмен мексиканца на Артёма Довбика из «Ромы». Если сделка не случится, то, по его словам, в линии нападения изменений не будет.

«Ювентус» продал своего защитника в Англию

Николо Савона Фото: nottinghamforest.co.uk

Другой гранд Серии А «Ювентус», в свою очередь, расстался с игроком обороны. Правый защитник туринцев Николо Савона продолжит карьеру в Англии – перешёл в «Ноттингем Форест». За 22-летнего итальянца заплатят € 13 млн. Савона заключил договор до июня 2030-го с опцией продления ещё на год. В прошлом сезоне Николо поучаствовал в 40 встречах, стал автором двух голов и одного голевого паса. До этого воспитанник «Ювентуса» выступал только за родной клуб.

Игнатьев вернулся в чемпионат России

Любопытный трансфер случился и в российском чемпионате. Нападающий Иван Игнатьев вернулся в Премьер-Лигу – стал новичком «Оренбурга». По данным Transfermarkt, оренбургский клуб выкупил 26-летнего воспитанника «Краснодара» у «Кабилии» за € 180 тыс. Контракт подписан на два года. Наш легионер отыграл в Алжире всего полгода. Провёл 15 матчей, в которых забил пять мячей. Сообщалось, что Игнатьев принял решение уехать в РПЛ из-за серьёзной болезни бабушки.

Главные трансферные слухи дня

Скандал с отменой трансфера Джексона в «Баварию»

Нападающий «Челси» Николас Джексон должен был стать в субботу новичком «Баварии», но всё может завершиться скандальной отменой трансфера. По данным инсайдера Романо, клубы договорились о переходе сенегальца на правах аренды за € 15 млн с опцией выкупа за € 65 млн. Однако накануне получил травму форвард «Челси» Лиам Делап. Как утверждает журналист The Athletic Давид Орнштейн, по этой причине лондонский клуб заблокировал сделку. «Челси» попросил Джексона вернуться назад, однако агент футболиста сообщил «синим», что Николас не собирается возвращаться и хочет играть за «Баварию».

«Спартак» снова пытается купить Джику

Александр Джику Фото: Burak Kara/Getty Images

«Спартак» снова вернулся к кандидатуре центрального защитника «Фенербахче» Александра Джику после отказа от услуг колумбийца Карлоса Куэсты. Как сообщил журналист Эртан Сузгун, московский клуб предложил за трансфер 31-летнего футболиста сборной Ганы, рождённого во Франции, € 4 млн. HypeFener, специализирующийся на новостях о «Фенербахче», уточнил, в свою очередь, что стамбульцы уже согласовали сделку со «Спартаком». Теперь ведутся переговоры между красно-белыми и Джику об условиях контракта. В минувшем сезоне защитник сыграл 38 матчей и набрал 1+0.

