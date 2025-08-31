Первый камбэк «Реала» в сезоне! А вынос мяча из его ворот облетит все соцсети

В начале сезона так получалось, что «Реал» был вынужден догонять «Барселону». В первых двух турах каталонцы проводили свои встречи раньше, но теперь на день раньше поставили встречу в Мадриде. «Реал» принимал «Мальорку», и казалось, что особой интриги тут не будет. Особенно с учётом того, что у островной команды лишь одна победа на выезде в 2025 году. Однако матч сложился не так однозначно.

«Мальорка» изменила схему и вышла играть в пять защитников. Этого, кстати, не было, когда приходилось две недели назад противостоять «Барселоне». Но уже на шестой минуте Мбаппе было всё равно, от скольких защитников убегать – француз вышел один на один и забил. Правда, включился VAR и обнаружил малюсенький офсайд. В первом тайме у Мбаппе дважды отменили гол из-за «вне игры».

А потом внезапно забила «Мальорка»! И сделал это Мурики, который успел в этом чемпионате Испании и заработать прямую красную карточку, и отбыть дисквалификацию. Гол получился в каком-то смысле случайным. Нападающий подпрыгнул вместе со всеми, а мяч угодил ему в спину и зашёл в ворота.

Момент с голом «Мальорки» Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Реал» и до, и после гола смотрелся увереннее, а перевернул встречу вообще мгновенно. На 38-й минуте Хёйсен на дальней штанге выпрыгнул выше всех и скинул мяч головой так, что могли забивать либо Гюлер, либо Мастунтуоно. Отличился турок, который пробил в пустые ворота без сопротивления буквально с метра, а то и меньше. Страшно подумать, какой там был xG.

И уже на следующей минуте «Реал» вышел вперёд. Винисиус в прошлом туре отличился сам и отдал ассист, а теперь снова забил. Вошёл в штрафную, убрал мяч не под рабочую правую, а под левую ногу и пробил идеально в дальний угол – без шансов для вратаря. Между двумя голами «Реала» прошло всего 73 секунды!

Винисиус Жуниор Фото: Angel Martinez/Getty Images

В начале второго тайма третий раз отменили гол «Реала». VAR лишил Гюлера дубля. Повтор показал, что мяч прямо перед голом попал ему в руку. Пускай и прижатую к телу, однако арбитры посчитали, что это всё равно фол. «Реал» продолжил вести в счёте с минимальным отрывом. И после этого у «Мальорки» была пара неплохих шансов. В одной атаке Дардер выдал крутой сольный проход в чужой штрафной, в другой – мяч попал в руку защитника «Реала» Фернандеса, но она была максимально опущена вниз.

А затем он же выдал самый яркий хайлайт матча. Вышедший на замену Кошта мощно приложился, и Куртуа уже не мог дотянуться. На повторах было видно, что мяч шёл в створ и Фернандес в прыжке вытащил мяч из пустых ворот. Крутой сейв, который ещё долго будет вируситься в соцсетях.

Сейв Фернандеса Фото: Кадр из трансляции

«Реал» сделал тройную замену – вышли Карвахаль, Себальос и Родриго вместо Трента, Гюлера и Винисиуса. В какой-то степени хозяева смогли успокоить игру. И если дальше кто-то и был близок к голу, то именно «Реал». Однако забить больше никто не смог – 2:1 в пользу «Мадрида». Девять очков после трёх туров у команды Алонсо. Теперь ждём матч «Барселоны», которая спустя сутки сыграет на выезде против «Райо Вальекано».