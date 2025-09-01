Скидки
Трансферный дедлайн в Европе: АПЛ, Серия А, Ла Лига, Бундеслига, Лига 1 — сделки в последний день — Исак, Джексон, Эдерсон

Исак, Эдерсон, Фермин, Джексон — куда перейдут звёзды в последний день окна? LIVE
«Чемпионат»
Трансферный дедлайн в Европе
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 1 сентября, – последний трансферного окна в европейских топ-лигах. У клубов – последний шанс усилиться или же разгрузить зарплатную ведомость. А у футболистов остались считаные часы, чтобы задать своей карьере новый вектор. «Чемпионат» проведёт онлайн трансферного дедлайна.

АПЛ, Примера, Серия А, Бундеслига и Лига 1 закроют трансферное окно 1 сентября в 21:00 мск. Безусловно, это лишь означает, что после вышеуказанного времени регистрировать новые переходы не получится, но клубы смогут завершить уже начатые сделки.

Также напомним: трансферное окно будет открыто во многих других европейских странах – например, в Венгрии (дедлайн – 4 сентября), Австрии (6 сентября), Швейцарии (9 сентября) и других. В России окно закроется лишь 12 сентября – одномоментно с Турцией.

