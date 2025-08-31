«Балтика» снова выиграла — и уже вторая в РПЛ! А Дзюбе разбили голову. Видео

«Балтика» в нынешнем сезоне удивляет. Калининградцы только поднялись в Мир РПЛ – и уже после шести туров шли в топ-5! А по итогам встречи с «Акроном» у команды Андрея Талалаева открывался шанс забраться в тройку.

Реализацию плана по победе «Балтика» начала на второй минуте. Игра ещё не успела раскачаться, а гости уже огорчили «Акрон». Калининградцы начертили классную комбинацию: Саусь забросил в штрафную после передачи с углового, Гассама скинул мяч головой в центр вратарской, а Андраде не промахнулся с близкого расстояния. Вот так старт!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Затем в эпицентре внимания оказался Артём Дзюба. Форвард «Акрона» повредил голову в борьбе за верховой мяч с Андраде. Защитник «Балтики» зарядил нападающему хозяев ногой. После этого Артёму забинтовали голову, и его стало ещё легче идентифицировать на поле. Впрочем, и без этого оборона гостей успешно справлялась с этой задачей.

После первого мяча команды поочерёдно обменивались моментами. «Балтика» шла за вторым голом, а «Акрон» – за камбэком. Отличный шанс у тольяттинцев упустил Дзюба, в конце тайма пробивший головой после подачи. Но голкипер «Балтики» Бориско отвёл угрозу в красивом прыжке. А полузащитник гостей Максим Петров на 42-й минуте удвоил преимущество. «Балтика» зажала «Акрон» у штрафной, и во второй волне атаки 24-летний футболист получил мяч у дуги штрафной и пальнул в дальний угол ворот – 2:0!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Преимущество «Балтики» стало логичным итогом тайма. В целом калининградцы контролировали ход встречи, а главное – реализовали свои моменты. И после перерыва основной задачей стало сдерживание «Акрона». Не самая большая проблема для команды Талалаева: в нынешнем сезоне меньше «Балтики» (пять мячей) пропустил только «Краснодар» (три). Поэтому каких-то неудобств калининградцам хозяева не доставили. Да, «Акрон» чаще владел мячом (61%-39% – статистика владения во втором тайме). Однако за 45 минут тольяттинцы нанесли всего один удар в створ, хотя в концовке Дзюба пробил в штангу после подачи с углового.

«Балтика» одержала уже четвёртую победу в сезоне и вышла на промежуточное второе место в РПЛ! Также калининградцы вместе с ЦСКА и «Локомотивом» остаются единственными клубами без поражений. Команда Талалаева серьёзно претендует на большую сенсацию! «Акрон» же уступил в третьем матче подряд и находится в опасной близости от зоны стыков. У команды есть кадровые проблемы, поэтому до конца трансферного окна главный вопрос: подъедет ли усиление для Заура Тедеева?