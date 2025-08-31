Феноменальный камбэк «Крыльев»! «Локо» мчал за разгромом, а упустил даже победу! Видео

«Локомотив» дважды кряду сыграл вничью и потерял лидерство. Чтобы уйти на паузу для сборных в хорошем настроении, нужно было одолеть проблемные «Крылья». Самарцы пропустили за два предыдущих тура аж девять голов.

Батраков и Воробьёв наверняка в предвкушении потирали руки. Как выяснилось в первом тайме, не зря. А во втором всё неожиданно перевернулось!

Магомед Адиев поменял многое: всё-таки приняли от «Краснодара» шесть безответных мячей. В тройке защитников вместе с Божиным вышли Чернов и Солдатенков, впервые за сезон Мир РПЛ с первых минут сыграл Гальдамес, а Раков вернулся и посадил на лавку Марина. Гайч в заявку пока не попал.

У «Локо» из-за проблем со здоровьем вне игры остались Митрюшкин и Карпукас. Михаил Галактионов сразу же выпустил в старте новичка Пруцева. И тот на третьей минуте выступил ассистентом! Бакаев отправил Данила в штрафную, а тот покатил в район 11-метровой на одинокого Воробьёва. Дмитрий устроил расстрел в касание и вновь показал, что не собирается проигрывать конкуренцию Комличенко.

Перрен тоже вскрыл самарцев на третьей минуте, так что предчувствия у самарцев появились не самые благоприятные. Повторения ужаса недельной давности не случилось. Тем не менее «Локомотив» плотно держал инициативу и создавал подход за подходом, заставляя самарскую оборону отрабатывать по максимуму.

«Крылья» реже, но всё-таки тоже улетали в атаку. Ахметов в середине тайма забежал в штрафную, почувствовал толчок Монтеса и рухнул на газон. Карасёв не оценил это и пенальти не назначил.

Баринов хлёстко выцеливал в правую девятку — чуть неточно. Перед воротами оказывался Воробьёв — эффектным спасением сделать ему дубль помешал Песьяков. Дмитрий и издали бил опасно.

Всё шло ко второму голу, и состоялся он перед перерывом. Пруцев заработал угловой. Батраков низко подал на ближнюю штангу. Пока Воробьёв и Ненахов отвлекали опекунов, там оказался Баринов и подставил ногу. Прекрасная домашняя заготовка!

Песьяков оставил самарцам шансы и перечеркнул разгромную разницу по итогам первой половины, отразив хлёсткий удар Бакаева. Но даже так 1:11 за пять последних на тот момент таймов — что-то за гранью. Кто ж знал, как сильно преобразятся «Крылья» далее.

Адиев во время паузы отреагировал тройной заменой: Рассказова, Гальдамеса и Ахметова на Печенина, Марина и Сутормина. И моментально чуть не устроился на 0:3, потому что Батраков классно пропустил мяч между ног, и тот докатился до Воробьёва — самарцев спас отскок от ноги Божина в его же опорную руку.

«Локомотив» мчал за третьим голом. И неожиданно пропустил! На 53-й минуте Костанца внешней стороной стопы (каков гений!) нашёл Ракова на левом краю штрафной. Вадим мог бить сам, однако сыграл изобретательнее и скинул в центр на пустые ворота Рахмановичу. Интригу заказывали?

Раков и сам был не прочь забить — не зря же его вырастил именно «Локо». Однако со штрафного отправил мяч чуть выше перекладины. Ещё Вадим сотворил дуэль Марина с Лантратовым — Химми подвела точность.

Пошёл футбол на встречных курсах — разительный контраст с первым таймом. А Песьяков как был хорош, так и остался: Воробьёв опасно стрелял с левой, затем Печенин подарил ему возможность пробить пяткой — Сергей с обеими попытками справился.

Как на 65-й минуте не забили самарцы, до сих пор не укладывается в голове. Лантратов при навесе смахнул мяч на Сутормина. Чернов коленом замкнул скидку Марина — Монтес вынес из пустых ворот! Спокойно могло быть 3:0, а чуть не стало 2:2! Вопрос только один: «Крылья», нельзя было играть так с первых минут?

Обмен моментами продолжился. А с ним пошло и множество единоборств. Песьяков, например, попал коленом в спину Батракова. Бакаев ударил локтём Ракова (почему это не красная?). Поднявшийся с лавки Комличенко чуть не сцепился с Костанцей. Карасёв раздал аж восемь жёлтых.

Под конец основного времени тот же Комличенко с длинного заброса Пруцева продавил вышедшего из ворот Песьякова и со второй попытки забил. VAR рассмотрел фол и гол аннулировал. Это первая плохая новость для Николая. Вторая — следом за задержку Костанцы во время углового нападающий покинул поле раньше времени.

Что это значит? Пенальти на ровном месте! На 90+6-й минуте! В матче, где всё шло к очередному разгрому «Крыльев»! Раков был точен и не стал праздновать.

«Локомотив» второй тур подряд упустил победу в самом финале. После 2:0 в первой половине! С концентрацией у команды явные беды: так чемпионами не становятся. Тем не менее удалось подняться на первое место к «Краснодару» и «Балтике», только первому ещё играть с ЦСКА. «Крылья» же сполна реабилитировались за последние неудачи. Единственное, самарцам нужно помнить: матчи начинаются не с 46-й минуты.