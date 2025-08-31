Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Брайтон — Манчестер Сити — 2:1, обзор матча АПЛ, 31 августа 2025, голы: Эрлинг Холанд, Джеймс Милнер, Браян Груда

«Манчестер Сити» опять провалился. Второе поражение подряд, теперь — в самой концовке
Григорий Телингатер
Отчёт «Брайтон» — «Манчестер Сити» — 2:1
Аудио-версия:
Комментарии
От камбэка «Брайтона» даже затряслась камера в трансляции.

«Сити» снова проиграл. И если в прошлом туре команда Гвардиолы уступила «Тоттенхэму» (0:2), то на этот раз оказалась слабее уже «Брайтона».

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 34'     1:1 Милнер – 67'     2:1 Груда – 89'    

В первом тайме «Сити» ещё неплохо смотрелся. Много бил Холанд, и он же открыл счёт в матче после изящного паса Мармуша между ног соперника. Хотя всё могло пойти иначе, если бы судья удалил Рейндерса уже на четвёртой минуте. Он сначала сыграл в мяч, а затем шипами заехал в ногу сопернику. Причём у Гомеса опасно вывернулся голеностоп, но парагваец всё-таки смог продолжить игру. Судья не показал даже жёлтую, а VAR не вмешался.

Опасная игра Рейндерса

Опасная игра Рейндерса

Фото: кадр из трансляции

А вот второй тайм получился уже действительно грустным для команды, которая ещё недавно брала четыре чемпионства подряд. Сначала Нунес в штрафной нелепо выставил руку, в которую попал мяч, а 39-летний Милнер забил с 11 метров. Затем новому вратарю «Сити» Траффорду пришлось спасать команду в других эпизодах, пока сами гости мало что создавали впереди.

А на 89-й минуте «Брайтон» забил победный. В этом эпизоде оборона «Сити» буквально рассыпалась. Груда выходил практически один на один, однако решил сблизиться с вратарём и защитником, чтобы их обвести и покатить мяч в пустые ворота. Празднование на стадионе «Брайтона» были такие, что даже затряслась камера, транслирующая встречи (обычно в АПЛ такого не происходит).

Игроки «Брайтона» празднуют гол

Игроки «Брайтона» празднуют гол

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Это победа стала для «Брайтона» первой в сезоне. Команда Хюрцелера набрала четыре очка и обошла «Сити», который остался с тремя. В следующем туре нас ждёт манчестерское дерби, но оно будет после паузы на матчи сборных.

А у другой команды из Манчестера камбэк как раз удался:
«МЮ» вырвал победу на 90+7-й минуте! Как вам ответ футболистов на слова Аморима?
«МЮ» вырвал победу на 90+7-й минуте! Как вам ответ футболистов на слова Аморима?
Комментарии
