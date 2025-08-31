«Манчестер Сити» опять провалился. Второе поражение подряд, теперь — в самой концовке

«Сити» снова проиграл. И если в прошлом туре команда Гвардиолы уступила «Тоттенхэму» (0:2), то на этот раз оказалась слабее уже «Брайтона».

В первом тайме «Сити» ещё неплохо смотрелся. Много бил Холанд, и он же открыл счёт в матче после изящного паса Мармуша между ног соперника. Хотя всё могло пойти иначе, если бы судья удалил Рейндерса уже на четвёртой минуте. Он сначала сыграл в мяч, а затем шипами заехал в ногу сопернику. Причём у Гомеса опасно вывернулся голеностоп, но парагваец всё-таки смог продолжить игру. Судья не показал даже жёлтую, а VAR не вмешался.

Опасная игра Рейндерса Фото: кадр из трансляции

А вот второй тайм получился уже действительно грустным для команды, которая ещё недавно брала четыре чемпионства подряд. Сначала Нунес в штрафной нелепо выставил руку, в которую попал мяч, а 39-летний Милнер забил с 11 метров. Затем новому вратарю «Сити» Траффорду пришлось спасать команду в других эпизодах, пока сами гости мало что создавали впереди.

А на 89-й минуте «Брайтон» забил победный. В этом эпизоде оборона «Сити» буквально рассыпалась. Груда выходил практически один на один, однако решил сблизиться с вратарём и защитником, чтобы их обвести и покатить мяч в пустые ворота. Празднование на стадионе «Брайтона» были такие, что даже затряслась камера, транслирующая встречи (обычно в АПЛ такого не происходит).

Игроки «Брайтона» празднуют гол Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Это победа стала для «Брайтона» первой в сезоне. Команда Хюрцелера набрала четыре очка и обошла «Сити», который остался с тремя. В следующем туре нас ждёт манчестерское дерби, но оно будет после паузы на матчи сборных.