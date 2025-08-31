Бойня ЦСКА и «Краснодара»! У Кордобы жёсткое удаление, а хозяева всё равно злятся на судей

ЦСКА и «Краснодар» выдали ничью в центральной встрече 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Армейцы упустили возможность победить игравшего вдесятером соперника и подняться на первое место.

Мурад Мусаев удивил составом «Краснодара». Точнее, одной позицией – левого защитника. Эту роль в матче с ЦСКА тренер «быков» доверил Виктору Са, которого мы привыкли видеть в качестве флангового хавбека.

А на футбольном поле действующий чемпион и обладатель Кубка России крепко прихватили друг друга с самого начала. Нашла коса на камень. «Краснодар» своим прессингом заставлял Акинфеева бить по аутам – три выноса от голкипера куда подальше за семь минут. Армейцы не отставали и тоже успешно разрушали всё, что пытался создавать соперник. Впервые одна из команд совершила касание в чужой штрафной только на 14-й минуте, когда «быки» использовали численное преимущество в полузащите и отыскали между линий свободного Сперцяна. Эдуард развернул атаку пасом на Виктора Са, но вот передача бразильца на Кордобу не прошла, так как колумбиец поскользнулся возле ворот хозяев. Ещё через пару минут состоялся и первый удар – Гаича из-за штрафной мимо створа.

А в середине тайма случился спорный эпизод на половине красно-синих. «Краснодар» неожиданно для ЦСКА быстро разыграл штрафной, Кордоба нырнул за спину Жоао Виктора и убегал один на один, однако был сбит новичком армейцев. «Быки» требовали удалить бразильца, а судья Шафеев ограничился жёлтой карточкой, видимо, по той причине, что колумбиец не успел бы к мячу. Жоао Виктор с Кордобой мощно зарубились! На исходе получаса гол ЦСКА после первого касания хозяев в штрафной Агкацева был отменён из-за того, что в начальной фазе атаки защитник свалил форварда. Как же жаль Кругового! Он выдал топовый эпизод. Обхитрил Диего Косту и сохранил улетавший за линию ворот мяч, после чего вырезал классную передачу под удар головой Кисляку. Фабио Челестини, конечно, оспаривал отмену гола. Верно ли поступила бригада Шафеева, ведь от фола до удара пролетело 20 секунд?

«Игрок ЦСКА не дал Кордобе продвинуться к мячу – заблокировал его. Дальше пошла вертикальная атака, и игроки «Краснодара» не владели мячом. Чтобы отменить фазу атаки, нужно, чтобы перешло владение мяча, а этого не было. ЦСКА им владел, атаковал вертикально и забил гол. Правильное решение VAR позвать к монитору арбитра в поле, а дальше – правильное решение отменить гол», – прокомментировал для «Чемпионата» этот момент экс-судья РПЛ Игорь Федотов.

Эмоции максимально накалились, игра пошла – огонь! Кордоба забил после штрафного из очевидного офсайда, а Кисляк всё же получил свой гол. На 36-й минуте ЦСКА наконец удалась фирменная при Челестини скоростная атака, которую развил тонким пасом пяткой Глебов. Красивую комбинацию завершили кросс (не заблокированный Виктором Са), скидка Облякова и удар Кисляка с рикошетом.

Тем не менее «Краснодар» перед перерывом отыгрался. Кордоба тоже стал автором гола уже после того, как послал мяч в сетку ворот противника. Команда Мусаева опять здорово использовала стандарт – Сперцян хорошо подал с углового, а колумбиец выиграл воздух у защитников ЦСКА.

Перерыв не остудил эмоции игроков. В начале второго тайма прямую красную карточку заработал Кордоба! Колумбиец завёлся после единоборства с Мойзесом на углу штрафной и ударил мячом в бразильского защитника ЦСКА. Эпизод завершился стычкой футболистов и ещё несколькими жёлтыми. VAR, конечно, проверял удаление и никак не отреагировал – следовательно, поддержал решение Шафеева. Кордоба долго не хотел уходить в раздевалку, продолжал бушевать даже в подтрибунном помещении.

«Кордоба шёл прямой ногой и попал в руку Мойзесу – он это и показывал, – объяснил Игорь Федотов. – VAR тут вмешаться не мог – это 100%, все критерии на красную соблюдены. Подсказал Шафееву, наверное, первый ассистент. А вот кипиш, который начался – это некрасиво, надо было быстрее всё решать. Для чего Кордоба так делал, надо спросить у него. Это только его проблемы. Проблемы судьи – очень долго всё это длилось, решил удалять – удаляй сразу».

В этот отрезок матча ЦСКА и так-то был получше, а при игре 11 на 10, казалось, будет иметь большое преимущество. Тем более у «Краснодара» не оставалось настоящего форварда для контратак. Мусаев сразу поменял Перрена (лучший ассистент чемпионата Франции сегодня не потряс) на третьего центрбека Жубала, а за 20 минут до конца выпустил Кривцова на позицию нападающего. Но сразу после удаления чемпион сумел сбить темп, засушить игру. Челестини подождал, и увидев, что команда не создаёт голевых моментов, выпустил на концовку Алеррандро в пару к Мусаеву. Возможно, это стоило сделать раньше.

«Краснодар», надо отдать ему должное, грамотно сыграл на ничью. Без скорости и пространства ЦСКА не придумал, как вскрыть оборону чемпиона. В результате даже по ударам красно-синие не намного превзошли команду Мусаева – 11:7 (в створ – 6:2). До 90+7-й минуты «быкам» не потребовались даже сейвы Агкацева. Только в последней атаке москвичей голкипер спас, когда бил головой Дивеев. Ничья – в пользу лидера РПЛ, то есть «Краснодара».