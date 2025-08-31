Идеальный штрафной Собослаи — с 30 метров в девятку! Так «Ливерпуль» дожал «Арсенал»

«Арсенал» подошёл к центральному матчу тура без двух ключевых футболистов – Эдегора и Саки. И в начале встречи из-за повреждения пришлось вынужденно заменить Салиба. В такой ситуации можно было думать, что команду ждёт много неприятностей на поле действующего чемпиона. Однако в первом тайме этого не было.

«Ливерпуль» вроде и больше хотел играть в атаку (ещё бы, с таким составом), но при этом у хозяев мало что получалось создать впереди. Самый опасный момент произошёл после того, как сам «Арсенал» ошибся, выходя низом из обороны. Гости не чурались обороняться низко на своей трети поля и в целом не торопились. Только вот при этом создали больше, чем «Ливерпуль».

Несколько раз опасно бил Мадуэке. В первом случае Алисону пришлось тащить, а во втором – вингер из отличной позиции пробил чуть выше ворот. «Арсенал» не спешил, вынуждая соперника рисковать. У «Ливерпуля» получилось два контрастных матча за неделю. В понедельник «Ньюкасл» словно вколол себе адреналин и носился по всему полю даже в меньшинстве. В воскресенье – «Арсенал», которому будто подсыпали снотворное.

«Ливерпуль» — «Арсенал» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Второй тайм складывался примерно так же, как и первый. «Ливерпуль» всё-таки открыл счёт, однако там был очевидный офсайд у Экитике, поэтому гол не засчитали. Зато после перерыва у хозяев хотя бы появились удары в створ. А вот у «Арсенала» появились и новичок Эзе, и всё-таки восстановившийся Эдегор. Видимо, капитан был готов только на 25 минут игры.

В результате всё решил один стандарт. И даже не в исполнении «Арсенала», как можно было подумать. Игроки «Ливерпуля» долго совещались, кому пробить со штрафного, и оставили мяч Собослаи. Венгр мало бил в последних встречах, потому что вынужденно играл правого защитника, а тут приложился от души примерно с 30 метров. Наверное, у Райи могли быть шансы дотянуться до мяча, если учитывать расстояние, но удар пришёлся в самую-самую девятку.

Гол Собослаи Фото: кадр из трансляции

В конце матча наседал уже «Арсенал», а хозяева больше оборонялись, но финальный навал ничего не дал гостям. В результате встреча так и закончилась – победой «Ливерпуля» с минимальным счётом. Теперь команда Слота – единственная в АПЛ с девятью очками после трёх туров.