Главные интриги трансферного дедлайна в Европе. Какие из этих переходов состоятся сегодня?

Трансферное окно в европейских топ-лигах закрывается. Клубы завершают работу на рынке, и у нас остаётся ещё несколько нерешённых вопросов. Не исключено, что в дедлайн АПЛ (1 сентября, 21:00 мск) состоится самая дорогая сделка в истории лиги! А какие ещё интриги есть в конце окна? Рассказываем.

Даты закрытия трансферного окна в топ-5 лигах

АПЛ: 1 сентября, 21:00 мск;

Серия А: 1 сентября, 21:00 мск;

Лига 1: 1 сентября, 21:00 мск;

Бундеслига: 1 сентября, 21:00 мск;

Примера: 2 сентября, 1:00 мск, хотя ранее европейские СМИ сообщали, что по факту окно закроется одновременно с другими лигами – в 21:00 мск.

Исак станет самым дорогим игроком в истории АПЛ?

Александер Исак Фото: George Wood/Getty Images

Этой истории больше месяца. Исак ещё в конце июля сообщил руководству «Ньюкасла», что хочет перейти в «Ливерпуль». Но клуб не горел желанием отпускать шведа и отклонил первое предложение по трансферу. Из-за этого Александер даже выступил с публичным заявлением и сообщил, что «Ньюкасл» нарушает договорённости. Исак отказался тренироваться с основой и выходить на поле. Отношения между игроком и клубом окончательно испортились.

При этом «сороки» всё равно не спешили принимать предложение «Ливерпуля». Клуб искал ему замену. Очень долго её искал – «Ньюкаслу» отказали многие – это ещё не полный список.

И всё же «новым Исаком» станет экс-форвард «Штутгарта» Ник Вольтемаде. А «Ливерпуль» согласовал трансфер шведа за £ 130 млн (€ 150 млн). Информация от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо. Сегодня, 1 сентября, Исак отправится на медосмотр, после чего запланировано подписание контракта, который был согласован ещё несколько недель назад.

Сделка станет самой дорогой в истории АПЛ (сейчас рекорд также принадлежит «Ливерпулю» — £ 116 млн за Флориана Вирца).

«Ливерпуль» купит нового центрального защитника?

Марк Гехи Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Ещё одна задача для «Ливерпуля» до конца трансферного окна – покупка центрального защитника. Сейчас в составе есть Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, 19-летний Джованни Леони и Джозеф Гомес. Последнего планируют продать в «Милан», поэтому мерсисайдцам нужна глубина на этой позиции. Главный вариант – защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи.

У англичанина летом 2026 года заканчивается контракт с лондонцами. Поэтому «Кристал Пэлас» предпочтёт продать Гехи, чем потерять его бесплатно. Самого игрока всё устраивает: он хочет в «Ливерпуль», но готов подождать год и перебрать туда в статусе свободного агента. Впрочем, этот план вряд ли реализуется. «Ливерпуль» забирает Марка уже сейчас. По информации The Athletic, мерсисайдцы предложили за футболиста £ 35 млн. «Кристал Пэлас» хочет получить £ 35 млн плюс £ 5 млн бонусами. На финальное решение у клубов остаются считаные часы.

Найдёт ли новый клуб Доннарумма?

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Luke Hales/Getty Images

Доннарумма — один из главных героев «ПСЖ» в сезоне-2024/2025. Клуб вряд ли бы взял Лигу чемпионов и выиграл чемпионат Франции без итальянца. Но тренер Луис Энрике решил избавиться от голкипера. «Доннарумма исключён из состава, это моё собственное решение. Я на 100% ответственен за это. Мне нужен другой тип вратаря, и я принял это решение. Но Джиджи остаётся одним из лучших голкиперов в мире», — объяснил решение тренер «ПСЖ».

Джанлуиджи также выступил с заявлением об уходе из клуба и попрощался с болельщиками. Однако итальянец до сих пор принадлежит «ПСЖ» и не нашёл новую команду. Ранее сообщалось, что им интересуются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Если верить Николо Скире, то вратарь находится в шаге от перехода в команду Хосепа Гвардиолы примерно за € 25 млн. Доннарумма уже согласовал личный контракт с английским клубом до 2030 года с зарплатой в € 13 млн в год плюс € 2 млн в качестве бонусов.

Эдерсон отправится в Турцию?

Эдерсон Мораес Фото: Dan Mullan/Getty Images

Это продолжение истории с Доннаруммой. СМИ отправляют Эдерсона из «Манчестер Сити» в Турцию на протяжении всего лета. В июне появилась информация, что «Галатасарай» заинтересован в бразильце. Но позже сам Эдерсон заявил, что никуда не уйдёт из «Сити». И тут в сценарий вмешался вратарь «Бёрнли» Джеймс Траффорд. «Манчестер Сити» купил англичанина, а Хосеп Гвардиола решил сделать ставку на него. Эдерсон вряд ли обрадовался перспективе стать запасным, поэтому решил, что пора двигаться дальше. Тем более что «Сити» интересуется и Джанлуиджи Доннаруммой.

Гвардиола заявил, что если Эдерсон хочет уйти, то может это сделать – но на условиях клуба. Главным претендентом на бразильца остаётся «Галатасарай». Инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб предложил за 32-летнего бразильца около € 15 млн. Журналист отметил, что Эдерсон уже согласовал с «Галатасараем» контракт до 2028 года, по которому бразилец будет зарабатывать € 7 млн в год.

Однако «Сити» не спешит принимать предложение. И тут в гонку включился главный враг «Галатасарая» — «Фенербахче». Фабрицио Романо сообщил, что стамбульцы работают над сделкой. По информации журналиста Ягыза Сабунчуоглу, «Фенербахче» предложил € 12 млн плюс бонусы. Ждём развязки истории.

Воспитанник «Барселоны» окажется в «Челси»?

Фермин Лопес Фото: Judit Cartiel/Getty Images

«Челси» упустил Хави Симонса из-за проблем с продажей Кристофера Нкунку. Француз слишком долго покидал Лондон (в итоге перебрался в «Милан»), а полузащитник «РБ Лейпциг» уже оказался в «Тоттенхэме». Однако у «Челси» не отпала необходимость в «десятке». Приоритетный вариант для команды Энцо Марески – Фермин Лопес из «Барселоны».

Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» предложил каталонцам € 40 млн за игрока. Mundo Deportivo ещё в июне сообщил, что лондонцы (и лично Энцо Мареска) мечтают видеть Лопеса у себя. Сам Фермин отметил, что останется в «Барсе». Однако после предложения «Челси» начал сомневаться. Англичане удваивают зарплату полузащитнику и рассматривают Лопеса в качестве ключевого игрока. Также Фермин уже поговорил с Мареской.

Потенциальный уход 22-летнего воспитанника серьёзно поможет «Барсе» в экономическом плане. Именно поэтому каталонцы не отвергли вариант с продажей Фермина. Но, вероятно, € 40 млн вряд ли устроят «Барселону». Поэтому до конца окна «Челси» предстоит торг с боссом каталонцев Жоаном Лапортой.

Джексон останется в «Челси»?

Николас Джексон Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«Челси» и «Бавария» договорились о годовой аренде форварда лондонцев Николаса Джексона за € 15 млн с правом выкупа за € 80 млн. Сенегалец отправился в Мюнхен и ждал завершения сделки в Германии. Однако другой форвард «Челси» Лиам Делап получил травму во встрече 3-го тура с «Фулхэмом». И лондонцы решили, что в этой ситуации отдавать Джексона в аренду не лучшая идея.

Журналист The Athletic Давид Орнштейн сообщил, что «Челси» отменил сделку с «Баварией».

«Челси» уведомил нас о намерении вернуть игрока, при том что вчера мы уже согласовали условия и получили возможность провести медобследование. На данный момент футболист находится в Мюнхене, и нам нужно вернуть его в Лондон. Джексон — игрок «Челси». Таково текущее положение, о будущем говорить не могу», — сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль.

Однако 31 августа The Athletic также отметил, что «Челси» изучает рынок на возможность подписания форварда. Например, клуб интересуется нападающим «Спортинга» и сборной Дании Конрадом Хардером. Правда, Флориан Плеттенберг сообщил, что «Бавария» окончательно вышла из сделки по Джексону. Николас останется в «Челси»? Или всё же найдёт себе другой клуб?

«Ювентус» договорится с «ПСЖ» по Коло Муани?

Рандаль Коло Муани Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Рандаль Коло Муани оказался в «Ювентусе» в аренде из «ПСЖ» зимой 2025 года. Французу понравилось в Турине: он стал основным форвардом и в 22 матчах забил 10 мячей и оформил три ассиста. Поэтому Коло Муани выразил желание перебраться в «Ювентус» на постоянной основе.

Итальянцы также захотели взять Рандаля. По информации Фабрицио Романо, переговоры между «Ювентусом» и «ПСЖ» находятся на продвинутой стадии, но официального соглашения ещё нет. Предполагается, что «Юве» арендует Рандаля за € 5 млн с обязательным выкупом за € 55 млн с учётом бонусов. Сейчас стороны обсуждают детали бонусных выплат.

Если же сделка с Коло Муани не состоится, то «Ювентус» планирует обратиться к… Николасу Джексону (информация Джанлуки Ди Марцио)! Ещё один потенциальный маршрут для сенегальца из «Челси».

Висса сбежит из «плена» «Брентфорда»?

Йоан Висса Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Йоан Висса мечтает уйти из «Брентфорда». Игрок даже выступил с заявлением в соцсетях и попросил клуб отпустить его. Интерес к конголезцу проявляет «Ньюкасл», который планирует взять Висса вместо ушедшего Каллума Уилсона. Но «Брентфорд» не отпускает Йоана: журналист Бен Джейкобс в конце прошлой недели сообщил, что «сороки» предложили £ 35 млн плюс £ 5 млн бонусами за игрока. Однако лондонцы отвергли эту сумму.

А уже на этой неделе «Ньюкасл» сделал улучшенное устное предложение по игроку на £ 40+5 млн. Однако «Брентфорд» отложил ответ, поскольку сам ищет замену Йоану. Висса также сделал заявление потому, что лондонцы требуют за него £ 60 млн. Конголезец помогает «Ньюкаслу» и сбивает цену – всячески просит себя отпустить. Но совсем не факт, что это поможет трансферу осуществиться.

«МЮ» скинет Антони?

Антони Фото: Michael Regan/Getty Images

Антони мечтает покинуть «Манчестер Юнайтед», а клуб – избавиться от бразильца. Вторую часть прошлого сезона вингер успешно провёл в аренде в «Бетисе». За 26 матчей он забил девять мячей и оформил пять ассистов. Антони и «бетикос» захотели продлить сотрудничество.

Недавно поступили две противоречивые новости. Сначала Бен Джейкобс сообщил, что клубы согласовали трансфер за £ 25 млн, а «МЮ» получит 50% от потенциальной будущей продажи вингера. Но затем «Бетис» выступил с заявлением – Антони не будет в команде. «Соглашения по Антони нет, и мы отозвали предложение. Мы не можем позволить себе трансферную сумму и те выплаты, которые «Манчестер Юнайтед» вместо этого выплатит игроку до перехода», — говорится в сообщении.

Однако у Фабрицио Романо есть надежда. Он сообщает, что Антони всё-таки перейдёт в «Бетис». Бразильцу нужно согласовать с «МЮ» компенсацию. Но Матео Гонсалес из ABC Sevilla отмечает, что Антони не хочет идти на уступки. Он считает, что уже сделал многое, согласившись на сниженную зарплату в «Бетисе». Трансфер заморожен из-за суммы в € 6 млн: € 4 млн – недополученная игроком зарплата в «МЮ», € 2 млн – комиссия агентов. «Манчестер Юнайтед» настаивает либо на более активной помощи «Бетиса» с покрытием расходов, либо на отказе игрока и агентов от части денег. Однако обе стороны не хотят менять условия. Дэвид Орнштейн утверждает, что Антони всё-таки перейдёт в испанский клуб за € 25 млн. А английская команда получит 50% от будущей перепродажи игрока. Следим, чем завершится мини-сериал.

Родриго останется в «Реале»?

Родриго Гоэс Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Летом 2025 года ситуация вокруг Родриго полярно менялась примерно 100 раз. Бразилец выражал желание покинуть «Реал», затем планировал бороться за место в составе, а после – рассматривал предложения от других клубов. И так по кругу. Интерес к вингеру мадридцев проявляли «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария». Но до сих пор Родриго остаётся в «Реале».

30 августа Marca сообщила, что бразилец никуда не уходит. Он связывает своё ближайшее будущее с «Реалом» и намерен остаться как минимум до января. Хотя ещё 26 августа The Athletic заявил, что Родриго решил покинуть Мадрид. В этой истории точно нельзя сказать на 100%, что будущее бразильца определено. Тот же «Тоттенхэм» очень хотел взять у «Сити» Савиньо. Этот трансфер стал бы возможен, если бы «горожане» забрали Родриго. Домино – вот, что можно сказать об этом переходе. И не факт, что первую костяшку никто не уронит.