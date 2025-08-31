Скидки
Главная Футбол Статьи

Динамо Мх — Динамо М — 1:0, обзор матча РПЛ, видео, гол: Хоссейннежад, 31 августа 2025 года, чемпионат России

Карпин и «Динамо» продолжают падать! В Махачкале провалилась полузащита сборной России
Анатолий Романов
Отчёт «Динамо» Мх — «Динамо» М — 1:0
Уже третье поражение в РПЛ. Всё решил гол Хоссейннежада.

В последнем матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» проиграло на выезде махачкалинскому. Это третье поражение Валерия Карпина во главе бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Хоссейннежад – 74'    

В стартовом составе московского «Динамо» впервые в РПЛ появился новичок Миранчук. В результате у команды Карпина в центре полузащиты действовало трио игроков сборной России. Помимо Миранчука, опорник Глебов и «восьмёрка» Фомин. Тем не менее бело-голубые не доминировали в средней линии. Напротив, махачкалинское «Динамо» с первых минут забрало мяч и территорию. Преимущество хозяев по владению в стартовый отрезок игры доходило до 70% на 30%! Трио Мубарик – Глушков – Хоссейннежад побеждало своих оппонентов в многочисленных единоборствах.

Конечно, «плешивое» поле в Каспийске затрудняло московским динамовцам выход из-под прессинга, реализацию каких-то наигранных вещей. Но газон ведь одинаковый для всех. Так что вряд ли Карпин оправдает этим плохое начало своей команды. Впрочем, махачкалинцы могли забить быстрый гол после того, как центральный защитник москвичей поскользнулся на ровном месте и открыл зону. Будь центрфорвард южан Мастури побыстрее, убежал бы один на один. С другой стороны, будь этот рослый и мощный центрфорвард побыстрее, играл бы не в РПЛ. В общем, Хазем, чувствуя, что его накрывают, стал обыгрывать, убирать мяч под себя и упустил голевой момент.

У команды Карпина не получалось набрать скорость, а в среднем темпе столичное «Динамо» с трудом понимало, как атаковать. Лишь на исходе получаса гости впервые зашли в штрафную хозяев, однако опасный прострел Бителло на Сергеева заблокировал центрбек Алибеков. Ещё запомнился эпизод с ударом Фомина перед перерывом – попал в Табидзе. С другой стороны, и команде Хасанби Биджиева (пусть она и превосходила фаворита по точным передачам на чужой трети) недоставало остроты. Так что за весь первый тайм соперники общими усилиями выдавили из себя всего один удар в створ.

А вот второй тайм начался с нескольких неприятных событий для махачкалинцев. Сначала команда Карпина соорудила голевой момент, когда Сергеев открылся во вратарской соперника, как умеет только он, и едва не забил. А через восемь минут после перерыва травму получил лидер атак южного «Динамо» Агаларов. Гамиду потребовалась замена. Пока нынешний сезон РПЛ складывается для него не очень хорошо – всего один гол в семи турах (правда, победный в ворота «Ахмата»), теперь повреждение. От бывшего лучшего бомбардира чемпионата, конечно, ждут большего в Махачкале.

После часа игры раскрывшаяся команда Карпина стала пропускать ответные атаки хозяев. В одном эпизоде Мастури убежал от Осипенко, но и этот выход один на один не реализовал. Голкипер Лещук, игравший, к слову, в розовом свитере, спас столичных бело-голубых. После этого Мастури в контрвыпаде сделал скидку на ход Магомедову. Форвард, поменявший Агаларова, выбегал на Лещука, тем не менее Рубенс успел помешать свежему сопернику – бразилец не выключился, совершил рывок назад и снял мяч с его ноги.

С третьей попытки команда Биджиева забила! После простой длинной передачи Глушков опередил Маричаля и сбросил мяч на ход Хоссейннежаду. Иранец прорвался к воротам, а затем перекинул оказавшегося в полупозиции Лещука. Карпин тут же отреагировал на пропущенный гол первой заменой – Миранчука. Сегодня Антон отметился в протоколе только жёлтой карточкой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Мохаммад Джавад Хоссейннежад Подробнее

Тренер московского «Динамо» добавил к Сергееву в линию атаки Маухуба. Тем не менее в концовке у команды Карпина совершенно не клеилась игра впереди. Даже элементарный навал столичные бело-голубые организовать не сумели. За матч гости нанесли всего два удара в створ ворот хозяев и два – из штрафной. Печальные цифры для Карпина.

Таблица РПЛ. Махачкалинское «Динамо» догнало московское
