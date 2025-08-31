«Всё равно, что со мной сделают. Надоело!» Жёсткие Кордоба и Мусаев после судейства с ЦСКА

После матча ЦСКА – «Краснодар» вспыхнуло так, что дым от взаимного зарева дотянул бы до Краснодара. Во всём, конечно же, обвинили судей, а в частности – в решении удалить Кордобу.

Заявления Кордобы и Сперцяна

Сначала выступил сам Кордоба. Игрок сам вышел к журналистам и сделал несколько мощнейших залпов:

— Не хочу говорить о голе, только о судьях. Меня это бесит, ― начал спич Джон. Когда отменили первый гол ЦСКА, у их защитника была жёлтая. Должно было быть удаление. Мне всё равно, что со мной сделают, мне надоело. Пришло время пересмотреть работу судей. Что хотят, то и делают. Судья даже не пошёл смотреть VAR. В таких случаях обычно смотрят. Зачем он тогда нужен?

— Такое судейство может заставить тебя покинуть лигу?

— После этого мне хочется так сделать. За четыре года произошло всё возможное. Если нужно, я уеду. Люблю «Краснодар», но не могу так продолжать. Судья, как только увидел, что это я, сразу же достал карточку. После такого появляется огромное желание покинуть чемпионат. Я не заслуживаю тут находиться. Я очень разозлился. Устал от того, что здесь происходит. Сегодняшнее решение судьи повлияет на моё будущее.

О неуважительном отношении к «Краснодару» сказал и Эдуард Сперцян:

Эдуард Сперцян капитан «Краснодара» «Есть тенденция по неуважению к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаёмся. Да и в прошлом году так было: и конкуренты, и судьи. Бывает такое, что арбитры хорошо судят. Удаления не было. Главный судья должен был пойти сам и посмотреть эпизод. Мойзес любит провоцировать. Понятно, что это футбол, но это не красная карточка».



Ещё один партнёр Кордобы – Аугусто – согласился, что удаления не было, хотя высказался достаточно корректно:

— Я не тот человек, которому нравится обсуждать судейство, потому что у каждого человека своя работа. Однако, кажется, в этом матче он ошибся. Джон не коснулся Мойзеса. В том же моменте при подаче он также мне дал жёлтую карточку. Я вообще не понял за что. Я разговаривал с кем-то в центре поля, это не было направлено в сторону судей. В этом тоже была ошибка. В целом судья провёл хорошую игру. Надеюсь, некоторые моменты пересмотрят.

А вот оценка от защитника ЦСКА: Дивеев был максимально краток: «Если дали красную, значит, было».

Мусаев обвинил Челестини в хамстве, проехался и по арбитру

Ещё громче было на пресс-конференции. Сначала Мурад Мусаев обвинил судью Шафеева в том, что он испортил игру:

— Яркая игра, матч атака на атаку. ЦСКА начал мощно, они всегда первый тайм проводят хорошо. Вторую половину первого тайма провели хорошо.

Арбитр испортил матч полностью. Я не говорил о судействе полтора года. Но здесь точно всё испортили. Когда убегал Кордоба, это красная. Когда отменили гол ЦСКА, это вторая жёлтая. По поводу удаления Кордобы хочется запросить переговоры VAR. Интересно послушать, о чём они говорили. Хорошая игра, которая была испорчена. Игроков поблагодарил, они молодцы.

А следом в открытую обвинил Фабио Челестини и его тренерский штаб в хамстве:

— Что было между вами и Челестини?

— Удаляют Кордобу. Он идёт в подтрибунку, и я вижу, как весь тренерский штаб ЦСКА аплодирует ему, как бы благодарят за удаление. Зачем?

Если в Швейцарии нормально так себя вести, то в России не очень. Его удалили. Зачем вы его провоцируете? Для меня это открытое хамство. В России так не злорадствуют, не провоцируют. В Швейцарии, повторюсь, возможно, это нормально, но не здесь.

Большой ответ Мусаеву от Челестини

Челестини ответил объёмно и достаточно жёстко. Хоть и не очень этого хотел:

— Вы знаете, что я отчасти швейцарец, отчасти – итальянец. Родители дали мне хорошее воспитание. Шесть лет я играл в Испании — в высшей лиги Испании, четыре года – во Франции. Я был тренером во многих странах. Дипломы я получил в Испании, Швейцарии, США. Я говорю на пяти языках. Я считаю себя человеком мира.

Многое, что происходит на поле, должно там и оставаться. Я не аплодировал Кордобе. Я стоял с согнутыми руками на груди. Сегодняшний матч был очень важным для этой большой лиги. Первое и второе место играли между собой. Редко, когда кто-то кому-то подаст руку после такой встречи. Я знаю, что Россия такая же страна, как и все остальные.

Фабио Челестини Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мне грустно слышать слова Мусаева. Возможно, аплодисменты в адрес Кордобы не являются красивым жестом, но давайте говорить о футболе. Такие вещи случаются. Давайте не вовлекать в футбол споры о том, какая страна Швейцария, какая страна Россия. Если мы в чём-то были неправы, я извиняюсь перед Кордобой. Однако не перед тренером соперника. Не надо после матча приходить сюда и делать шоу. Футбол должен оставаться футболом. После встречи я подошёл к Кордобе и сказал ему, что он отличный нападающий. Хотя после своего гола он тоже показывал определённые жесты в мою сторону.

О чём ещё говорили после матча

Эдуард Сперцян – снова о европейской мечте:

— Я люблю футбол, и моя мотивация никуда не исчезнет. Посмотрим, как будет дальше. Мне интересен любой чемпионат, но фантазистский стиль игры более близок.

— Ты хотел перейти в «Саутгемптон»?

— Я хочу уехать играть в Лиге чемпионов, в еврокубках. «Саутгемптон» — хорошая, сильная команда. Все об этом знают. Но должно сложиться очень много факторов. Давайте не будем влезать в мой личный разговор с Галицким.

— Хотел бы стать легендой для «Краснодара», как Акинфеев для ЦСКА?

— Почему нет? Всё может быть.

А Фабио Челестини – о Кисляке:

— Кисляк очень хорошо работает, прекрасно работает. Если продолжит так, будет готов к большим свершениям. Но большие свершения он может сделать и здесь. У него нет потолка.