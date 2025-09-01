«Ливерпуль» отпустил защитника, у «Зенита» хотят забрать Жерсона. Трансферы и слухи дня

Позади заключительный день лета. До закрытия трансферного окна осталось немного времени. По традиции рассказываем о главных сделках и слухах дня.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Интер» продал нападающего сборной Ирана Мехди Тареми

Мехди Тареми Фото: ФК «Олимпиакос»

Иранский нападающий хорошо проявил себя за четыре года в составе «Порту» — 91 гол в 182 матчах. За этим последовал переезд в топ-лигу Европы, но там у Тареми не сложилось. Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам — тяжело выиграть конкуренцию у таких нападающих, когда тебе за 30. Три гола в 43 встречах — достаточно скромная статистика иранца в «Интере». Пришлось переехать в лигу поскромнее — «Олимпиакос» купил форварда за € 2 млн (данные от Transfermarkt). 33-летний Тареми заключил контракт до лета 2027 года. Ещё попылит в греческом клубе?

«Ливерпуль» отпустил защитника в аренду

Костас Цимикас (справа) Фото: ФК «Рома»

Ещё одна новость, связанная с греческим футболом. Защитник сборной этой страны сменил «Ливерпуль» на «Рому» — итальянская команда арендовала Костаса Цимикаса до лета 2026 года. Грек переехал в АПЛ в 2020-м — английский клуб перевёл на счёт «Олимпиакоса» € 13 млн. С того момента Костас провёл 115 матчей и отдал 18 голевых передач. В прошлом сезоне Цимикас отыграл 18 встреч в АПЛ (833 минуты). Впереди — тренировки под руководством седовласого Джан Пьеро Гасперини. Аренда бесплатная, но «Рома» полностью будет платить греку зарплату.

Главные трансферные слухи дня

Жерсон может уехать в Саудовскую Аравию

Нет, вам не показалось. Тот самый Жерсон, за которого «Зенит» заплатил € 25 млн два месяца назад. Сам Фабрицио Романо написал, что «Аль-Иттихад» приступил к переговорам по трансферу 28-летнего бразильца. Вау! Пока соглашения нет, однако чемпион Саудовской Аравии пытается закрыть сделку. А по данным журналиста Фареза Аль-Фази, в услугах Жерсона заинтересован «Аль-Наср». Бразилец отыграл шесть матчей в составе «Зенита» (340 минут) — ни одного результативного действия. Уедет ли Жерсон в арабскую страну в статусе «легенды» «Зенита»?

«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Мартинесом

Эмилиано Мартинес Фото: Getty Images

«МЮ» буксует на старте сезона. Меняются тренеры, футболисты, но общее впечатление остаётся тем же на протяжении последних лет. Матчи в августе показали, что команда по-прежнему нуждается в новом вратаре. Кажется, «Ман Юнайтед» нашёл его. Клуб согласовал условия личного контракта с Эмилиано Мартинесом из «Астон Виллы». Об этом сообщает Фабрицио Романо. Он утверждает, что «МЮ» постарается переманить к себе чемпиона мира, если не подпишет контракт с Сенне Ламменсом из «Антверпена». 16 «сухарей» в 53 встречах — статистика Мартинеса в прошлом сезоне. Кстати, Мартинес не сыграл за «Астон Виллу» вечером, а Эмери отказался отвечать сразу на три (!) вопроса о вратаре.

ЦСКА — в шаге от трансфера легионера

Томас Гендель Фото: vitoriasc.pt

Томас Гендель — опорный полузащитник «Витории Гимарайнш». Если верить O Jogo, ЦСКА согласовал все нюансы сделки по трансферу 24-летнего португальца. Сумма компенсации составит € 6 млн плюс бонусы за выполнение определённых условий. «Витория» отпустит Генделя сразу после того, как получит сумму. В прошлом сезоне потенциальный новичок ЦСКА провёл 48 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал один голевой пас.

Ещё один претендент на Эдерсона

Уедет ли Эдерсон в Турцию? «Галатасарай» предлагал за бразильца € 10 млн, однако «Манчестер Сити» ответил отказом. Теперь «Фенербахче» работает над сделкой по трансферу голкипера, сообщает инсайдер Романо. Эдерсон не провёл ни одной встречи в нынешнем сезоне. В каждом из трёх туров АПЛ на поле выходил Джеймс Траффорд. Эдерсон перешёл в «Сити» в 2017 году, а его нынешний контракт с английским клубом истекает летом 2026-го. Если команда Хосепа Гвардиолы останется без бразильца, то постарается подписать контракт с Джанлуиджи Доннаруммой.

«Милан» готов купить защитника «Ливерпуля»

Снова обратимся к инсайдеру Романо. Он утверждает, что «Милан» сделал официальное предложение «Ливерпулю» по трансферу защитника Джо Гомеса. Итальянский клуб хочет взять игрока на постоянной основе, стороны ведут переговоры. «Ливерпуль» отпустит Гомеса, если купит Марка Гехи из «Кристал Пэлас». Джо играет за мерсисайдцев с 2015 матчей (242 матча, 10 голевых передач). Его контракт с «Ливерпулем» истекает летом 2027 года. Интересно, сколько заплатит «Милан», если сделка состоится?

Одной строкой

Официально: экс‑футболист «Спартака» Томаш Тавареш подписал контракт с польской «Вислой», выступающей во втором по значимости дивизионе страны.

Официально: 20-летний вингер Элисс Бен-Сегир перешёл в «Байер» из «Монако» — сумма трансфера составила € € 32 млн.

Официально: Анасс Салах-Эддин перешёл в ПСВ из «Ромы» — аренда до лета 2026 года с опцией выкупа.

Официально: «Ноттингем Форест» и Эммануэль Деннис расторгли контракт по взаимному согласию.

Официально: Хави Лопес перешёл в «Реал Овьедо» из «Реала Сосьедад» — аренда до лета 2026 года.

Фабрицио Романо: экс-игрок сборной Англии Джейми Варди подпишет контракт с «Кремонезе».

Фабрицио Романо: Нико Гонсалес переходит в «Атлетико» из «Ювентуса» — аренда до лета 2026 года с обязательством выкупа за € 33 млн, включая бонусы.

Фабрицио Романо: защитник Виктор Линделёф переходит в «Астон Виллу» как свободный агент — контракт до лета 2027 года с опцией продления на один сезон.

Фабрицио Романо: Эдон Жегрова переходит в «Ювентус» из «Лилля» — сумма трансфера составит более € 20 млн.

Фабрицио Романо: Марко Асенсио перейдёт в «Фенербахче» из «ПСЖ».

Флориан Плеттенбег: трансфер Николаса Джексона в «Баварию» окончательно отменён — футболист возвращается в «Челси».

Никола Скира: защитник «Интера» Паласиос отказался от перехода в «Зенит».