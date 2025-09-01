Сборная 7-го тура РПЛ. Спасители «Спартака» и «Зенита», лидеры «Краснодара» и ЦСКА

7-й тур МИР Российской Премьер-Лиги уместился всего в два игровых дня. По итогам матчей прошедшего уикенда составляем символическую сборную героев недели. В число лучших игроков попали представители 10 клубов – ЦСКА, «Краснодара», «Ахмата», «Зенита», «Балтики», «Спартака», «Оренбурга», «Рубина», «Крыльев Советов» и махачкалинского «Динамо». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-4-3. А главный тренер – из Махачкалы.

Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»)

Голкипер «Ахмата» снова заслужил место в символической сборной тура. Шелия внёс большой вклад в то, что команда из Грозного добыла ничью в Ростове-на-Дону: его длинная передача стала голевой – Мелкадзе подхватил мяч и реализовал выход один на один. «Ростов» нанёс 11 ударов по воротам Шелии и пять раз попал в створ, но даже в моменте с единственным пропущенным мячом Гиорги потащил первый удар Мелёхина.

Защитник: Муталип Алибеков («Динамо» Мх)

Муталип Алибеков Фото: dinamo-mx.ru

Махачкалинское «Динамо» победило «Динамо» московское и сделало это всухую – 1:0. Шеф защитной линии дагестанской команды Алибеков провёл очень солидный матч, а однажды просто спас южан от пропущенного гола, фактически сняв мяч с ноги Сергеева. В активе Муталипа девять успешных оборонительных действий, он выиграл 75% единоборств, отдал восемь точных длинных передач и заработал на себе четыре фола.

Защитник: Натан Гассама («Балтика»)

Натан Гассама Фото: fc-baltika.ru

«Балтика» опять поразила – одержала сухую победу в матче с «Акроном» (2:0) в Самаре. Гассама не только справился с прямыми обязанностями, но и организовал первый гол калининградцев – выиграл воздух и сделал скидку на Андраде, который стал автором забитого мяча. Из статистики француза выделяются шесть выигранных верховых единоборств из девяти (хотя ему противостоял Артём Дзюба) и 10 успешных оборонительных действий.

Защитник: Мойзес (ЦСКА)

Защитник ЦСКА стал одной из центральных фигур в матче с чемпионом России. За фол на Мойзесе был удалён нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, кроме того, бразилец достаточно хорошо закрыл свой фланг, действуя против лучшего ассистента прошлого сезона французской Лиги 1 Гаэтана Перрена. Легионер армейцев выиграл 7 из 11 единоборств, совершил семь успешных оборонительных действий (включая три отбора) и отдал три передачи под удар.

Защитник: Дуглас Сантос («Зенит»)

Дуглас Сантос Фото: Вячеслав Евдокимов, «Зенит»/ТАСС

Капитана «Зенита» явно воодушевил вызов в сборную Бразилии – до такой степени, что левый защитник поучаствовал в обеих голевых атаках. Именно Дуглас Сантос забил победный мяч в ворота «Пари НН», а затем отметился предголевым пасом на стандарте. Помимо этого, у бразильца с паспортом РФ 60% выигранных единоборств, четыре успешных оборонительных действия и восемь точных длинных передач.

Полузащитник: Хорди Томпсон («Оренбург»)

Второй тур подряд настоящим лидером «Оренбурга» показывает себя чилийский полузащитник. В матче с «Рубином» камбэк хозяев со счёта 0:2 состоялся благодаря голевой передаче Томпсона и реализованного им пенальти. Ещё из статистики Хорди можно отметить тот факт, что он сделал за игру 85% точных передач – довольно высокий показатель для футболиста группы атаки.

Полузащитник: Матвей Кисляк (ЦСКА)

Молодой опорный полузащитник ЦСКА продолжает держать уровень и попадать в символические сборные тура. В матче с «Краснодаром» Кисляк забил мяч, который мог стать победным, а ещё один его классный гол отменили из-за фола в начальной стадии атаки. В активе Матвея также 95% точных передач и четыре успешных оборонительных действия.

Полузащитник: Дуглас Аугусто («Краснодар»)

Бразильский новичок «Краснодара» производит сильное впечатление в своих первых матчах в России – опорный полузащитник выдаёт огромный объём полезной работы в центре поля. Вот и во встрече с ЦСКА Дуглас Аугусто выиграл более 60% единоборств и совершил шесть успешных оборонительных действий, включая три отбора. Кроме того, почти все его длинные пасы (шесть из семи) оказались точными.

Полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» дожал «Сочи» благодаря двум голам аргентинца с пенальти – Барко мастерски реализовал оба удара с «точки». Причём первый 11-метровый атакующий полузащитник сам же и заработал. Эсекьель был как обычно активен, хотя команда не блистала: нанёс три удара, отдал три паса под удар, совершил четыре обводки, выиграл 10 из 14 единоборств и заработал на себе шесть фолов.

Нападающий: Вадим Раков («Крылья Советов»)

Вадим Раков Фото: РИА Новости

«Крылья Советов» увезли ничью из Москвы, превратив 0:2 в 2:2 в матче с «Локомотивом» во многом благодаря Ракову. Арендованный как раз у железнодорожников форвард был, конечно же, очень мотивирован и стремился доказать, что заслуживал большего доверия в родном клубе – Вадим отдал голевой пас на Амира Рахмановича и реализовал пенальти в компенсированное ко второму тайму время. Всего за игру воспитанник «Локо» нанёс три удара и отдал три передачи под удар.

Нападающий: Мирлинд Даку («Рубин»)

В Оренбурге вернулся настоящий Даку – албанский нападающий «Рубина» оформил дубль всего за 33 минуты, а мог и хет-трик сделать. У Мирлинда была в этот день особая мотивация: свои голы он посвятил ушедшему из жизни дедушке. Бомбардир казанской команды нанёс шесть ударов, отдал три передачи под удар и выиграл 8 из 15 единоборств.

Главный тренер: Хасанби Биджиев («Динамо» Мх)

Хасанби Биджиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В этом туре победителями стали четыре тренера – Хасанби Биджиев из махачкалинского «Динамо», Андрей Талалаев из «Балтики», Сергей Семак из «Зенита» и Деян Станкович из «Спартака». Последние двое, в общем-то, сделали то, что и должны были. Никто бы не понял, если бы сине-бело-голубые и красно-белые потеряли очки в матчах с аутсайдерами РПЛ. Так что главного героя из главных мы выбирали между Биджиевым и Талалаевым. Махачкалинцы обыграли всё же более статусного соперника, причём почти ничего не позволив московскому «Динамо» в атаке, поэтому звезда тура – Хасанби Эдуардович.

Сборная 7-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

Стоит отметить и других героев 7-го тура, не попавших в символическую сборную. Прежде всего это вратарь Максим Бориско («Балтика»), защитники Виктор Мелёхин («Ростов»), Витор Тормена («Краснодар») и Кевин Андраде («Балтика»), полузащитники Данил Пруцев, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»), Дмитрий Васильев («Сочи»), Джавад Хоссейннежад («Динамо» Мх) и Максим Петров («Балтика») и нападающие Георгий Мелкадзе («Ахмат») и Дмитрий Воробьёв («Локомотив»). Наверняка вам понравился ещё кто-то. Кого мы незаслуженно забыли? Пишите в комментариях!