«Барса» отскочила в концовке игры с середняком. Как же Флику повезло с новым вратарём!

«Реал» и «Барселона» продолжают своё заочное противостояние в чемпионате Испании. Мадридцы в этом туре забрали три очка в субботу, а каталонцы в воскресенье отправились на гостевой матч с «Райо Вальекано». И игра получилась сложнее, чем ожидалось.

Этот был тот случай, когда встречу сопровождало огромное количество сопутствующих новостей. И дело было даже не в «Барселоне». Стадион «Райо» оказался в печальном состоянии – от мусора в подтрибунных помещениях до отвратительного газона. Президент клуба Преса перед матчем сказал, что Марадона играл на полях ещё хуже. Болельщики «Райо», с которыми у президента открытый конфликт, всю игру скандировали: «Преса, убирайся немедленно». Плюс вывесили соответствующие баннеры. Это несмотря на то, что команда всего лишь второй раз в истории пробилась в еврокубки.

А теперь – по самой игре. Внезапно счёт едва не открыли именно хозяева. На 12-й минуте Рациу замыкал прострел с фланга и расстреливал ворота почти с вратарской линии, но вратарь Гарсия потащил. У «Барселоны» в начале матча тоже была пара хороших моментов, однако в обоих случаях неудачно распорядился мячом Рафинья. Бразилец сначала не отдал пас, хотя явно стоило, а в другой атаке сделал-таки передачу, но не в темп.

Фол на Ямале Фото: Angel Martinez/Getty Images

Единственный гол в первом тайме остался всё-таки за гостями. Ямаль заработал пенальти и сам же его реализовал. Хотя футболисты «Райо» яростно спорили с судьёй, а к их возмущению подключились и местные болельщики, которые на время сместили фокус гнева с президента клуба на соперника и судью. Само собой, на перерыв команды ушли под свист трибун.

И если первый тайм заканчивался убойным моментом, который упустил Ольмо, то и второй тайм начался, по сути, с того же. Полузащитник с линии штрафной ударил сильно мимо. Пока «Барса» упускала свои шансы, у «Райо» тоже возникали моменты. Хозяева даже забили, но гол отменили из-за офсайда. И практически сразу после этого «Райо» забил снова, а этот гол уже никто не мог отменить. Удивительно, насколько одиноким оказался Перес на дальней штанге после навеса с углового. Испанец уверенно пробил под перекладину в одно касание.

Игроки «Райо» празднуют гол Фото: Angel Martinez/Getty Images

Причём дальше начали происходить удивительные вещи. Уже при ничейном счёте у «Райо» было два чистых выхода один на один, однако оба раза вратарь «Барсы» выходил из ворот и дотягивался до мяча. Для гостей матч из удачного резко превратился в судорожный. Нужно было и защиту реанимировать, и в атаке прибавлять. На замену вышли в том числе Рашфорд и Левандовски. Правда, моментов у «Барселоны» больше не стало. Запомнился разве что удар головой Эрика Гарсии после подачи с углового. А вот «Райо» на контратаках смотрелся веселее и даже забил, но взятие ворот ещё раз отменили из-за очередного офсайда. А затем снова спас новый вратарь «Барсы»: у Гурсии за встречу накопилось пять сейвов. Счёт так и остался ничейным – 1:1.

Теперь в Ла Лиге только две команды, которые не теряли очки – «Реал» и «Атлетик».