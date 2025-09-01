Главное в еврофутболе за выходные. Топ-клубы проваливались слишком часто

Футбольные евровыходные подошли к концу – однако не стоит плакать, что они закончились. Лучше улыбнемся, что это было, как говорили классики. Это, кстати, относится и к прошедшему лету. Но давайте уже перейдём к главным событиям, произошедшим в европейском футболе.

Англия: «МЮ» спасает Аморима, кризис Гвардиолы и «Астон Виллы» продолжается, Грилиш и «Ливерпуль» – в огне

«Челси» при Мареске всё прибавляет и прибавляет. Обыграли крепкий «Фулхэм» (2:0) за счёт голов Жоао Педро и Энцо Фернандеса. Также внимания достойна победа «Эвертона» в матче с «Вулверхэмптоном» (3:2) – Джек Грилиш снова отметился двумя ассистами (теперь он лучший ассистент лиги, у него четыре голевые передачи в трёх турах). «Ньюкасл» не сумел забить «Лидсу» (0:0) – команде срочно нужны форвард и очки: пока две ничьих и поражение в трёх турах. Так себе старт для участника Лиги чемпионов! А «Сандерленд» творит сенсацию: обыграл «Брентфорд» (2:1) и вырвался на пятое место – у новичка лиги уже шесть очков (как и у «Арсенала», кстати).

Игроки «Сандерленда» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Отдельно остановимся на других матчах. «Манчестер Юнайтед» принимал на своём поле «Бёрнли» после эпичного конфуза с «Гримсби» на неделе.

На самом деле, «Юнайтед» провёл очень хороший матч: создал уйму голевых моментов и мог забивать ещё больше. Но не везло с реализацией. А вот «Бёрнли» немногочисленные контрвыпады реализовывал почти со 100-процентным успехом – хотя один мяч и отменили из-за офсайда. В общем, матч, который обязан был закончиться уверенной победой «МЮ», чуть не продлил его безвыигрышную серию. Однако на последних минутах судья назначил пенальти в ворота гостей – на этот раз Бруну успешно реализовал его. Аморим остаётся.

«Тоттенхэм» уж слишком уверенно начал сезон (чуть не выиграл трофей, обыграл «Сити» в прошлом туре), что все сразу заподозрили неладное. Но лондоцы всех успокоили, проиграв «Борнмуту» дома. Хозяева провели слишком невыразительный матч (19:6 по ударам в пользу команды Ираолы) и 79 минут ничего не могли сделать в атаке. Если бы не Викарио – мог быть и разгром. В концовке, после выхода Теля, Одобера и Бергвалля, пару моментов всё-таки создали. Но играть надо не 15 минут (с учётом добавленного), а хотя бы тайм. Глобально ничего страшного для Томаса Франка – свою команду он только строит. Однако был неплохой шанс залететь на первое место.

Вот у кого дела сильно хуже – так это у «Сити». Кто бы мог подумать! Команда Гвардиолы провела хороший первый тайм против «Брайтона», но сумела забить всего один мяч – хотя наиграла на два-три гола. Во втором тайме гости перевернули игру и завладели инициативой: Милнер сравнял с пенальти (и стал самым возрастным автором гола с 11-метровой отметки в АПЛ), а Груда обыграл Траффорда и закатил в пустые на 89-й.

Пеп после матча жаловался, что во второй половине «Сити» перестал играть в пас, уповая на забросы. И не пожал руку тренеру «Брайтона». Видимо, кризисный этап каталонца продолжается.

Грэма Поттера уже все успели уволить из «Вест Хэма» после провального старта (0 очков в двух турах), как вдруг лондонцы разгромили крепкий «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту. Гости, как всегда, выжидали момент в контратаке, но по-настоящему их прорвало только в концовке: Боуэн, Пакета и Уилсон соорудили три гола за семь минут. «Вест Хэм» набрал первые очки в сезоне и, похоже, отложил вероятное назначение Моуринью, которое предвосхищают букмекеры и журналисты.

«Ливерпуль» каким-то магическим образом продолжает выигрывать. В матчах с «Борнмутом» и «Ньюкаслом» показал себя крайне расслабленно, из-за чего терял преимущество в два гола, однако в концовках включался и вытягивал три очка. Так же произошло и в матче с «канонирами»: под конец «Ливерпуль» усилил давление и вырвал победу благодаря штрафному Собослаи на 83-й.

Где-то радуется Артём Дзюба: Унаи Эмери проиграл «Кристал Пэлас» с крупным счётом. Лондонцы вообще впечатляют на старте сезона, но 3:0 против «Виллы» на выезде – что-то очень крутое. Справедливости ради стоит отметить, что результат не совсем по игре: бирмингемцы много атаковали, однако за «Пэлас» сыграла реализация Матета, Гехи и Сарра. Ну и прекрасная игра в воротах от Дина Хендерсона – у него четыре сейва.

Испания: «Барселона» потеряла очки, «Реал» – в лидерах, но не один

Футболисты «Атлетик» Бильбао Фото: Joaquin Corchero/ZUMA/ТАСС

«Валенсия» разгромила «Хетафе» (3:0) и вовсе не собирается вылетать, «Сельта» и «Вильярреал» поделили очки (1:1), а мадридский «Атлетико» продолжает расстраивать.

Команда Симеоне снова провела громкое трансферное окно, но, видимо, опять останется без титула. «Атлетико» не сумел обыграть скромный «Алавес». Вроде стартовали мадридцы с гола Джулиано Симеоне, но уже через семь минут пропустили с пенальти. Продолжили играть в атаку (напомним, от легендарного автобуса уже ничего не осталось), однако реализация подвела: многомиллионные Альварес, Сёрлот, Гризманн и другие не спасли старину Диего от очередной потери очков. Теперь «Атлетико» упал на 17-е место.

А у соседей всё хорошо. Конечно, Алонсо может быть недоволен двумя отменёнными голами Мбаппе (снова пойдут шутки про любовь Килиана к офсайдам), но «сливочные» не растерялись после пропущенного от «Мальорки» мяча и нашли других бомбардиров: Гюлер и Винисиус за 73 секунды превратили 0:1 в 2:1. Могли забить и третий, однако Арда, по мнению судьи, сыграл рукой – момент дискуссионный.

Сразу обозначим: Арсен Захарян опять остался в запасе. Наверное, зря: в прошлом сезоне россиянин показал, что даже за крошечное игровое время может создать и реализовать голевой момент. Вообще, голы – больная тема для «Сосьедада», последние сезоны команда испытывает серьёзные проблемы с реализацией. У «Овьедо» их не меньше, однако единственный удар в створ всё же был реализован. Леандер Дендонкер (бывший игрок сборной Бельгии, между прочим) поддержал контратаку и перевёл мяч после прострела в сетку ворот Ремиро.

«Бетису», конечно, скучно без Антони. Команда не особо результативна в атаке (хотя так было почти всегда при Пеллегрини), а в важном матче с «Атлетиком» потерпела поражение. Ну и качество игры оставляло желать лучшего. У басков отличился только Айтор Паредес, а у «Бетиса» забили аж два футболиста. Правда, один из них в свои – вроде Гарет Бэйл давно завершил карьеру, но Марк Бартра всё равно напрягся и прошил своего вратаря.

А вот и первая потеря очков от «Барселоны»! Каталонцы на удивление не сумели пройтись катком по «Райо» – игра была относительно равна, даже с небольшим преимуществом хозяев. Началось всё с гола Ламина Ямаля с пенальти (который он сам и заработал), а завершилось точным ударом Франа Переса после подачи с углового – полузащитник остался один у дальней штанги и мощным ударом пробил Жоана Гарсию. Теперь «Реал» впереди на два очка, а каталонцы на четвёртом месте.

Италия: «Интер» проиграл во 2-м туре, Влахович – суперджокер, первый ассист Модрича и безумие Неаполя

Антонио Конте Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

«Аталанта» всё ещё ищет себя под руководством Юрича и пока сидит без побед, хотя была близка к трём очкам в матче с «Пармой» (1:1). «Болонья» по-прежнему крепка и с минимальным счётом обыграла «Комо» (1:0). А «Кремонезе» копирует «Балтику» Талалаева: только вышел в высшую лигу, а уже пугает фаворитов. В прошедшем туре обыгран «Сассуоло», который считался на голову сильнее (3:2).

Лука Модрич отметился первым результативным действием за «Милан»: отдал ассист на Лофтус-Чика со штрафного. Хорват стал самым возрастным автором голевой передачи в Серии А, если верить Opta. Мог бы записать ещё один ассист, если бы судья не отменил гол Габбиа на четвёртой минуте. В концовке отличился другой футболист с хорватскими корнями – Кристиан Пулишич на 86-й минуте закрыл интригу в матче.

Пока «Аталанта» теряет очки, Гасперини стартовал в Риме со 100-процентным результатом. Правда, пока «Рома» побеждает с минимальным перевесом, а мы привыкли к сверхрезультативному футболу от Джан Пьеро. Победный мяч на счету Матиаса Соуле: Фергюсон мастерски удержал мяч в штрафной и покатил под удар аргентинцу.

Конте не успокаивается и мчит за вторым скудетто с «Наполи», но победа в матче с «Кальяри» далась тяжелее, чем многие предполагали. Неаполитанцы били и били по чужим воротам, однако пробить Каприле никак не могли – итальянец удерживал гостей в игре и оформил пять сейвов. Единственный гол пришёл в самой концовке – Замбо-Ангисса на 90+5-й минуте оказался без опеки в штрафной и в касание переправил мяч в ворота. В таких матчах и завоёвываются титулы, как любят говорить. Ну а трибуны, конечно, сходили с ума – такие победы в Неаполе обожают.

Влахович снова выходит на замену и снова забивает за «Юве». Кажется, с сербом рано расставаться. На 73-й минуте Душан взмыл в воздух и головой превратил подачу с углового в три очка – теперь туринцы на втором месте в таблице. Однако отметим и «Дженоа»: у генуэзцев тоже было много моментов, но Ди Грегорио провёл замечательную встречу.

Перспективы Киву в Милане пока туманны. Провал на КЧМ, теперь поражение от «Удинезе» во 2-м туре. Сейчас многие сомневаются, что миланцы составят весомую конкуренцию в борьбе за золото. Хоть и стартовали с уверенной победой в матче с «Торино» в 1-м туре, во второй встрече случилась сенсация. Хотя началось всё с коронного гола Думфриса: нидерландец подключился к атаке у дальней штанги и пробил вратаря. «Удинезе» не расклеился и к концу первого тайма вышел вперёд: Дэвис реализовал пенальти, Атта отличился с игры. Во втором тайме Димарко, казалось, сравнял счёт, но VAR углядел офсайд – «Интер» не спасся от домашнего поражения.

Германия: очередная победа «Баварии», «Байер» тен Хага снова даёт шоу

Эрик тен Хаг Фото: Christof Koepsel/Getty Images

«РБ Лейпциг» сделал выводы после унизительного поражения от «Баварии» и обыграл «Хайнденхайм» (2:0). «Штутгарт» в напряжённом матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха взял три очка (1:0). А ещё в Германию вернулось гамбургское дерби!

Первая Бундеслига не видела гамбургского дерби с сезона-2010/2011. В дождливую погоду гамбургские фанаты зажгли файеры и выдали космическую атмосферу на стадионе, а команды поддержали настрой борьбой на поле. «Санкт-Паули» боролся чуть лучше – потому и победил, благодаря голам Дэвигалы и Унтонджи. Ну и не обошлось без удалений: грузинский защитник Гочолеишвили урвал две жёлтые и оставил «Гамбург» в меньшинстве в концовке. Дерби удалось!

«Байер» внезапно стал одной из самых интригующих команд Европы. Скажем спасибо Эрику тен Хагу – сейчас тренер на грани отставки, слишком он разочаровал руководство и игроков после первого тура. Да-да, в такое трудно поверить, но Bild сообщал, что тен Хага могут уволить в случае поражения «Вердеру». Что-же, леверкузенцы были близки. «Байер» вёл 3:1 к 64-й минуте и играл в большинстве, но в концовке упустил победу – бременцев спас гол Карима Кулибали на 90+4-й. Будем ждать дальнейшего решения руководства. С одной стороны, клуб распродал лидеров. С другой, «Байер» статистически очень плохо играет в обороне (допускает примерно 1,5 xG за матч) – причём в матчах против середняков.

«Бавария» играет по системе: «Забьёте сколько можете, а мы – сколько захотим». Клише, но ведь это правда! «Аугсбург» выжал два гола в ворота Нойера, а мюнхенцы всё равно забили больше. Голевые подвиги Кейна (два ассиста) и Олисе (гол) уже не удивляют, но отметим Луиса Диаса. Колумбиец идеально вписался в новую команду и забил в третьем матче подряд за «Баварию».

К «Боруссии» из Дортмунда тоже есть претензии, как и к «Байеру». В прошлом туре грустно упустили три очка против «Санкт-Паули», но исправились в матче с «Унионом». Гирасси оформил фирменный дубль, а до разгромного счёт довёл Нмеча. Так что пока даём поработать Ковачу.

Франция: фантастический Невеш, «Марсель» проиграл «Лиону»

Игроки «ПСЖ» Фото: psg.fr

«Лилль» озверел и накинул бедному «Лорьяну» семь мячей с хет-триком Игамале (7:1). «Ланс» переиграл «Брест» (3:1), «Гавр» уже забыл про Кузяева и обыграл «Ниццу» (3:1). А «ПСЖ» наконец вышел из зоны под названием «1:0».

Парижане ожидаемо доминировали всю игру, слабину дали только в концовке, но подопечные Энрике уже забили шесть мячей – волноваться было не о чем. Главный герой встречи – Жоау Невеш. И не только потому, что он оформил хет-трик. Потому, что он забил два гола бисиклетой за восемь минут. Такого ещё не было в истории топ-5 лиг! Также дублем отметился Дембеле, плюс гол на счету Баркола.

«Монако» тоже хорош: две победы в трёх стартовых турах, а с «Лиллем» чутка не повезло в атаке. Со «Страсбуром» хорошо начали, вели 2:0 к 73-й минуте, пока гости не отыгрались за три минуты. Дело шло к ничьей, но Минамино на последних секундах снова вывел монегасков вперёд – уже окончательно. Головин провёл на поле 85 минут, но ничем особенным не запомнился – WhoScored оценил его перфоманс на 6,2 баллов.

Матчи между «Олимпиками» как всегда наполнены экшеном. Доказываем: уже на 29-й минуте «Марсель» остался в меньшинстве, а ещё на 21-й вратарь Рульи не позволил «Лиону» открыть счёт с пенальти. Но «Марсель» мог рассчитывать только на ничью. Хозяева завелись и в большинстве всеми силами навалились на ворота марсельцев – всё решил автогол Балерди.

За пределами топ-5: «Порту» обыграл «Спортинг», «Фенербахче» хорошо без Жозе

«Порту» — «Спортинг» Фото: Diogo Sautchuk/IMAGO/ТАСС

Топовый португальский матч уже в 4-м туре чемпионата! Победу одержал «Порту», за который отличились Люк де Йонг (да, он теперь играет там) и 19-летний бразилец Виллиам Гомес – ждём продажу вингера через год за €40-50 млн. У гостей забил ещё один молодой талант… «Порту»: 18-летний аргентинский защитник Патрисио Перес пронзил свои же ворота в концовке, оставив надежду лиссабонцам (которая не оправдалась). «Порту» пробился на первое место, а «Спортинг» теперь отстаёт на три очка.

«Фенербахче» – пока один из главных клубов-мемов старта сезона. Мало того, что после увольнения Моуринью начали скупать топ-игроков (уже подтверждён переход Актюркоглу, на подходе Асенсио), так ещё и победили в следующем матче – побили «Генчлербирлиги» из подвала турнирной таблицы. Дублем отметился Эн-Несири, ещё автоголом отметился Педру Перейра.