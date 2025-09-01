«Байер» убрал тен Хага из клуба всего после двух туров! Чтоо?!

Самая быстрая и внезапная отставка сезона. Такого в истории чемпионатов Германии ещё не было.

В трансферный дедлайн шумно не только из-за переходов футболистов. Эрик тен Хаг уволен из «Байера»! Нет, это не шутка – совет директоров сегодня объявил об отставке нидерландского специалиста. Клуб временно возглавят ассистенты тен Хага из тренерского штаба. Хотя сам тен Хаг пришёл в клуб совсем недавно – случилось самое быстрое увольнение тренера после начала сезона за всю историю чемпионатов Германии. Что вообще случилось?

«Байер» продал лидеров и всё равно верил в чемпионство, а тен Хаг завалил старт

За несколько туров до конца сезона-2024/2025 «Байер» узнал об уходе Хаби Алонсо в «Реал» – начали искать замену. Выбрали Эрика тен Хага. Боссов не смутила работа нидерландца в «Манчестер Юнайтед» – несмотря на скандалы и кошмарное качество игры манкунианцев, тен Хаг взял два трофея в Англии, а до этого построил симпатичный «Аякс». Что важно – в Нидерландах он показал, что отлично умеет развивать молодых футболистов.

Эрик тен Хаг (слева) в «Байере» Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Вот только «Байер» за лето лишился не только Алонсо, но и нескольких ключевых футболистов. Флориан Вирц и Жереми Фримпонг уехали в «Ливерпуль», Гранит Джака отправился цементировать полузащиту «Сандерленда», основной вратарь Лукаш Градецки – теперь одноклубник Головина в «Монако». Плюс потеряли Амина Адли и Одилона Коссуну. И это далеко не всё: защитник Пьеро Инкапье скоро подпишет контракт с «Арсеналом». Суммарно клуб покинули сразу 10 (!) чемпионов.

Тен Хагу пришлось одновременно выстраивать собственную философию в Леверкузене и мониторить трансферный рынок. Лидеры уходили один за другим, а с покупкой новичков затягивали. И тен Хаг не стеснялся на это жаловаться. За лето «Байер» успел взять в аренду Клаудио Эчеверри, купить Малика Тилльмана, Джарелла Куансу, Луака Баде и других. Однако выстроить цельную игру при постоянно меняющемся составе было тяжеловато.

«Байер» при тен Хаге начал с победы в Кубке Германии над «Зонненхофом» (4:0), но в 1-м туре Бундеслиги умудрился проиграть «Хоффенхайму» дома (1:2). Тогда же появились первые слухи о возможном увольнении нидерландца. Как сообщал Bild, в руководстве считают реальной борьбу за чемпионство, а вместо этого «Байер» тужится с «Хоффенхаймом» из подвала турнирной таблицы. Боссы дали тренеру ещё один матч на исправление ситуации – сообщалось, что поражение станет фатальным для Эрика.

Команда приехала в гости к «Вердеру» – середняку высшего дивизиона. «Байер» вёл 3:1, на 63-й бременцы остались в меньшинстве. И что вы думаете? Хозяева отыгрались – матч закончился со счётом 3:3. Исход матча, понятное дело, разочаровывающий – боссы решили не тянуть и попробовать взять чемпионат с другим тренером.

Эксперты и зрители, следившие за «Байером», отмечали плохую игру в обороне при тен Хаге. Леверкузенцев ловили на контратаках, контрпрессинг совсем не работал, а ошибки футболистов никак не покрывались качественной системой игры. Зато были определённые проблески в атаке, однако ошибки в защите всё перекрывали.

Журналист Михаил Бирюков, специализирующийся на Бундеслиге, на своей странице в соцсетях выделил ещё несколько причин увольнения. Он, помимо ухода лидеров, отмечает потерю раздевалки – были тёрки с экс-капитаном Джакой, и команду тренер начал терять. Руководство при этом не устраивал темп перестройки (слишком медленно и неслаженно), да и отношения с тренером у боссов клуба были так себе.

Футболисты «Байера» Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Интересно, что за одну неделю работы лишились ещё два экс-тренера «МЮ». Речь о Жозе Моуринью и Уле-Гуннаре Сульшере, работавших в Турции. Жозе вылетел из квалификации ЛЧ с «Фенербахче», а Сульшер с «Бешикташем» не прошёл отбор в Лигу конференций и оставил команду вообще без евроосени. Кажется, это проклятие.