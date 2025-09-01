Заруба фаворитов сезона, смена лидера и чудо-гол «ножницами». Главное в Первой лиге

У «Факела» – первое поражение в чемпионате, «Спартак» из Костромы продолжает всех удивлять, а в «Торпедо» вот-вот будет новый тренер.

7-й тур Лиги Pari – не только про зарубу лидеров. Тут и первая победа «Родины» в сезоне, и «привоз» Шайхутдинова, и спасение Костромы. Рассказываем о самом главном.

«Родина» вынесла «Торпедо», одержав первую победу в сезоне

«Родина» и «Торпедо» подошли к очному дерби в удручающем состоянии. К 7-му туру лишь одна победа на двоих. При том что перед началом сезона обе команды входили в число основных претендентов на повышение. Автозаводцы, казалось, поверили во временно исполняющего обязанности главного тренера Павла Кирильчика после сенсационной победы в матче с «Уралом» (1:0), но разгром в игре с «Ротором» (0:3) отрезвил и дал понять, что клубу не избежать смены тренера. Схожие проблемы и у «Родины», где по-прежнему с командой работает Барсег Киракосян – боссы пока не нашли нового специалиста из Европы.

Дерби двух столичных команд началось с нескольких сейвов голкипера гостей Егора Бабурина. К 32-й минуте «Родина» открыла счёт после сольного прохода Артёма Максименко. Перед самым свистком на перерыв Александр Юшин мог сравнять счёт, однако сверхнадёжен был Сергей Волков.

Матч «Торпедо» — «Родина» Фото: ФК «Торпедо»

Второй тайм войдёт в историю «Родины», потому что в нём дважды отличился воспитанник клуба Магомедхабиб Абдусаламов. На 71-й минуте форвард реализовал выход один на один после эталонной передачи Йорди Рейны. К слову, экс-игрока «Торпедо». Уже в компенсированное арбитром время Абдусаламов довёл счёт до крупного, мощно пробив из пределов штрафной.

«Родина» наконец-то добилась первой победы в сезоне. Команда с большим потенциалом проваливает старт, однако ещё может включиться в борьбу за стыковые матчи. А вот «Торпедо» – команда-парадокс. Может обыграть непобедимый «Урал», но уступить 0:6 по сумме двух встреч «Лучшей лиги мира». Уже к следующему матчу команду будет готовить новый тренер – клуб официально обхъявил об уходе Павла Кирильчика и его тренерского штаба . Главным претендентом называют Олега Василенко.

«КАМАЗ» устоял в Хабаровске

«КАМАЗ» – сенсация старта сезона. Летом клуб покинули 15 футболистов! Открывать первые туры приходилось с самой маленькой обоймой в чемпионате, но выйти из тяжелого положения клубу помогли переходы свободных агентов и аренды. У «КАМАЗА», как и у «СКА-Хабаровск», перед очным матчем было лишь одно поражение. Так что битва двух претендентов на медали обещала быть ожесточённой.

Уже на второй минуте челнинцы провели стремительную атаку, в ходе которой мяч попал в руку защитнику хабаровчан – и гости заработали пенальти. Его хладнокровно реализовал Руслан Апеков. «КАМАЗ» выдавливал хозяев высокой линией обороны и активным прессингом, всеми силами пытаясь развить преимущество. На 23-й минуте Данила Янов мог сравнять счёт, однако великолепную реакцию продемонстрировал Артур Анисимов. Всё тот же Янов на 30-й минуте ворвался в штрафную, пройдя двоих футболистов гостей, и выкатил мяч под удар Камрану Алиеву — 1:1. Во втором тайме главными действующими лицами были вратари команд, удержавшие по одному очку для своих команд.

Армейцы Хабаровска не могут победить в четырёх матчах Первой лиги подряд. Не клеится игра и на домашнем поле, где у команды всегда было преимущество в свежести. «КАМАЗ» же снова умудрился и забить, и пропустить – в седьмом туре подряд. Но справился с дальневосточным выездом достойно. Дальше – гостевой матч в Саратове с «Соколом».

«Енисей» наконец-то победил дома

Красноярцы на старте сезона уступили в трёх домашних матчах из трёх, поэтому очередная встреча при своих зрителях с «Соколом» не вызывала у болельщиков оптимизма. К тому же главный тренер хозяев Андрей Тихонов не мог в этот день рассчитывать на целую группу важных футболистов – Цеся, Огиенко и Иванова. «Сокол» – одна из самых конкретных команд лиги: 49% ударов Саратова приходится в створ, а Никита Печенкин перед этим матчем был лидером лиги по передачам в финальную треть.

«Енисей» захватил инициативу с первых минут и едва не организовал выход один на один с вратарём уже на второй минуте – Левашов вовремя вышел из ворот и оказался первым на мяче. Наиболее активным в составе красноярцев был Эммерсон. Сначала конголезец не сумел замкнуть подачу на дальнюю штангу из убойной позиции, затем ворвался в штрафную «Сокола» и был сбит Тимуром Крайковым – Андрей Тихонов требовал пенальти.

На 38-й минуте «Енисей» организовал геометрически идеальную атаку: Александр Масловский без сопротивления навесил на Артёма Погосова, тот сбросил мяч на Луку Ратковича, который оказался у пустых ворот – 1:0. Серб побежал отмечать гол с начальником команды и главным тренером.

У «Сокола» было несколько возможностей сравнять счёт, но каждый раз выручал Егор Шамов. «Енисей» продолжал играть в давление во втором тайме, и на 70-й минуте Крайков сделал сейв тура, дважды отбив удар в упор. Сначала парировал удар головой от Андрея Окладникова, а затем среагировал на добивание от Андрея Мазурина.

Красноярцы одержали вторую победу подряд – и первую дома. Кажется, Андрей Тихонов нашёл способ вывести команду из кризиса. «Сокол» Младена Кашчелана – команда боевая с самым агрессивным прессингом в лиге, но ей не хватает класса, чтобы добиваться результата в подобных зарубах.

Внезапный разгром «Чайки» в Уфе

В неустойчивом положении оказался главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе, от которого месяц ждали победы команды. Предстояло принимать «Чайку» – яркий и молодой коллектив Дмитрия Комбарова, который не отличается прагматичным футболом.

«Уфа» в этот день была готова лучше и физически, и тактически, то и дело наказывая «Чайку» на контрвыпадах. Уже на седьмой минуте мог отличиться Филип Мрзляк, однако хорват не попал в створ с острого угла. Тут же «Чайка» ответила опасным ударом Арсения Филева, который аккуратно перевёл на угловой Александр Беленов.

На 26-й минуте Уильямс Чимези вышел один на один с Семёном Фадеевым и хладнокровно разобрался в эпизоде, эффектно пробив в дальний угол. Этот гол стал дебютным для нигерийца. А только «Чайка» вышла после перерыва с целью отыграться, как пропустила второй: Филип Мрзляк прострелил на Османа Минатулаева, и 19-летний воспитанник «Уфы» удвоил преимущество. Он же едва не сделал третий гол, выведя на рандеву с вратарём «Чайки» Миграна Агеяна, но блестяще сыграл Фадеев.

Дилан Ортис несколько лет отсутствовал в России, выступая в чемпионатах Хорватии и Сербии, а теперь вернулся и оформил дубль. На 72-й минуте без сопротивления забил головой, а на 89-й хлёстким выстрелом поразил дальнюю девятку.

«Уфа» уничтожила «Чайку». После матча Дмитрий Комбаров заявил, что его футболисты слишком часто ошибались, а Омари Тетрадзе – что эта победа должна придать его команде уверенности, которой так не хватало на старте сезона.

Ляп Шайхутдинова и волевая победа «Волги»

«Волга» – самая искренняя команда лиги: отсутствие класса компенсирует атакующим и даже романтичным футболом. В этом туре предстояло принимать Тулу, забивавшую в каждом туре.

Перед стартом игры символический удар по мячу нанесли легенды отечественного футбола Валерий Непомнящий и Юрий Дроздов. И хоть встретились две атакующие команды, но первый по-настоящему опасный момент случился лишь на 28-й минуте: Евгений Воронин бил из штрафной при сопротивлении обороны «Арсенала», но надёжно сыграл Михаил Цулая. На 35-й минуте Тула открыла счёт в результате грубейшего ляпа Владимира Шайхутдинова, закинувшего мяч в свои ворота после не самого удачного навеса Эдарлина Рейеса.

Надо отдать должное футболистам «Волги», которые поддержали молодого вратаря, перевернув ход встречи. Только болельщики стали потягиваться со стадиона домой, как на 85-й минуте Евгений Воронин блестяще исполнил штрафной – 1:1. А на пятой и последней компенсированной минуте «Волга» эпическим образом вырвала победу: защитник Константин Ковалёв, словно Бускетс, закрыв мяч от соперника корпусом, развернулся, вышел на ударную позиции и пробил точно. Шедевральная концовка матча, подарившая долгожданную победу команде из Ульяновска.

Прервалась восьмиматчевая беспроигрышная серия «Арсенала». Туляки не уступали с 10 мая, когда проиграли дома «Родине» – 0:1. При этом забили в седьмом матче подряд. Это уже третья встреча, когда «Арсенал», ведя в счёте к 80-й минуте, умудряется упустить победу.

«Шинник» тоже вырвал победу на последних секундах матча

«Шинник» наконец сыграл «на ноль». 16 матчей подряд ярославцы пропускали, но серия прервалась в матче с главным аутсайдером сезона «Черноморцем». На разминке травмировался Никита Котин, вместо него в составе ярославцев вышел Даниил Корнюшин.

Уже на 12-й минуте Артёма Голубева скосили в штрафной «Черноморца». К «точке» подошёл Альберт Гонгапшев и пробил в перекладину. 100-процентный голевой момент упустили ярославцы перед самым перерывом, выведя на ударную позицию Никиту Бозова, однако Максим Матюша дал Икера Касильяса и потащил тяжелейший мяч.

Матюша выручал на протяжении всего матча, однако на 90+4-й минуте «Шинник» всё-таки вырвал победу: Корнюшин выиграл подбор и выдал точную передачу на Дениса Миронова, тот развернулся и точно пробил низом. В ярости голкипер гостей расколотил штангу.

«Шинник» заслуженно победил, набив 2,3 xG против 0,43 у «Черноморца». Ярославцы не проигрывают уже в третьем туре подряд. «Черноморец», отметившийся лишь одним ударом в створ, пока главный претендент на вылет.

Кострома снова победила на выезде – теперь с шедевральным голом

«Ротор» уверенно вошёл в новый сезон, а дома не проигрывал вообще. Пока в Волгоград не приехала главная сенсация лиги – костромской «Спартак», выигравший все три предыдущих гостевых матча. Символично, что прежде костромчане никогда не побеждали на стадионах, где проводился ЧМ-2018.

На этот матч футболисты вышли в сопровождении собак породы хаски в рамках поддержки приюта для животных. Про первый тайм этого матча хочется забыть как про страшный сон. Бесконечная борьба и лишь один удар в створ. Куда интереснее стало во второй половине встречи. На 59-й минуте в падении боковыми ножницами забил Денис Жилмостных. Уже четвёртый гол защитника в сезоне, и снова – настоящий шедевр. На 74-й минуте команда Дениса Бояринцева сравняла счёт – отличился экс-игрок ЦСКА Ярослав Арбузов, поразивший дальнюю девятку.

Развязка случилась на 89-й минуте. Дмитрий Садов подобрал мяч у границ штрафной и по летящему мячу вложился так, что у Никиты Чагрова не было шансов выручить.

Костромичи продолжают удивлять. Уже шесть матчей без поражений. Две выездные победы в Хабаровске и в Волгограде во встречах с клубами, которые своё на родном поле не отдают. Кажется, Евгений Таранухин настроен вывести «Спартак» в РПЛ, однако уже в следующем туре предстоит проверка «Уралом». «Ротор» же ярок, но нестабилен. У команды Дениса Бояринцева матч с «Чайкой».

Андрей Голубев спас ничью для «Нефтехимика»

«Нефтехимик» на старте сезона – миролюбивая команда, потерявшая много очков. «Челябинск» же куда конкретнее и вничью не сыграл ни разу, поэтому ожидании от матча были самые высокие. И тем, и другим требовалась победа, чтобы отдалиться от зоны вылета.

Матч получился по-настоящему тактическим и тренерским. Кирилл Новиков и Роман Пилипчук здорово подготовили команды друг к другу. На 22-й минуте «Челябинск» забил – и снова после стандарта: Рамазан Гаджимурадов точно навесил на Хетага Кочиева, который убежал от Дмитрия Шадринцева и открыл счёт. Это уже восьмой мяч (из 11), забитый командой Пилипчука после стандартов – конвейер. Каким-то чудом «Челябинск» не удвоил преимущество в самой концовке тайма. Гаджимурадов простреливал на пустые ворота, однако серия рикошетов помешала мячу пересечь линию ворот. В перерыве Кириллу Новикову предстоял серьёзный разговор с футболистами. Нижнекамцы захватили владение и стали наваливаться на ворота «Челябинска». Сначала Илья Тусеев курьёзнейшим образом чуть не закинул мяч в свои ворота, сыграв кулаками на выходе. На 69-й минуте гол всё-таки состоялся: Рашид Магомедов выиграл борьбу в штрафной и забил головой.

Команды выдали огненную концовку. Данила Сухомлинов простреливал на пустые ворота, но Султан Джамилов не успел дотянуться до мяча. И тут же «Челябинск» заработал пенальти стараниями Бабы Н’Диайе, для которого этот матч стал дебютным. Шадринцев мало того, что проиграл борьбу в эпизоде с первым голом, так ещё и «привёз» пенальти с удалением. К «точке» подошёл другой ивуариец – Вильфрид Эза, однако Андрей Голубев великолепно парировал удар.

Мосин вернул «Уралу» лидерство в чемпионате

Главной встречей тура стала заруба «Факела» и «Урала». Ожидалось, что к этой встрече оба клуба дойдут без поражений, но екатеринбуржцы оступились в дождливых Химках в матче с «Торпедо». Очная встреча была отличной возможностью вернуть баланс в группе лидеров.

«Урал» вышел на матч с пятью номинальными защитниками. Воронежцы же дождались возвращения после травмы Юрия Журавлёва. Уже на второй минуте «Факел» прозевал выход Романа Акбашева один на один с Даниилом Фролкиным, но вратарь гостей без труда справился с ударом. На девятой минуте серия рикошетов после углового едва не привела к голу уже в ворота Александра Селихова.

Матч «Факел» — «Урал» Фото: ФК «Урал»

Первый тайм изобиловал борьбой, и даже казалось, что ничья устраивает обе команды, однако эту иллюзию разрушила вторая половина игры. «Факел», осознанно или нет, отдал инициативу, «Урал» стал всё чаще наседать на ворота Фролкина. На 58-й минуте мяч попал в перекладину после удара Силвие Бегича, а через семь минут команда Мирослава Ромащенко наконец забила: Егор Мосин ворвался в штрафную воронежцев и прошил вратаря. «Факел» мог быстро отыграться, но блестяще себя проявил Александр Селихов.

На 76-й минуте Секулич забил второй мяч, но из офсайда. На 90-й минуте Мосин вновь оказался в штрафной соперника, подработал мяч и безжалостно вонзил его в дальнюю девятку. Накануне Егор женился и отметил 22-летие. Лучше подарка и не придумаешь. «Урал» нанёс «Факелу» первое и весьма чувствительное поражение. Теперь в Первой лиге снова два лидера.