Главная Футбол Статьи

Чемпионат России, РПЛ-2025/2026, кто лучший игрок 7-го тура, Кисляк, Барко, Пруцев, Раков, Даку, Джавад, Томпсон

Молодой лидер ЦСКА, Барко или невероятный Даку? Кто лучший в 7-м туре РПЛ
Кирилл Закатченко
Рейтинг: лучший игрок 7-го тура РПЛ
Аудио-версия:
В списке — немало футболистов из провинциальных клубов.

Завершён 7-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. Пришло время первого перерыва на сборные в нынешнем сезоне. А пока давайте определим лучшего футболиста тура. Всё по традиции — мы отобрали кандидатов, а вы должны расставить их по местам.

Продвинутые данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 7-го тура РПЛ
Матвей Кисляк (ЦСКА)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Матвей Кисляк (ЦСКА)

Полузащитник красно-синих по-прежнему радует на старте нынешнего сезона. Матвей дважды забил во встрече с «Краснодаром» (1:1), но первый гол отменили из-за фола перед голевой атакой. Во втором случае Кисляку помог рикошет от соперника. У Матвея 10 возвратов мяча, пять — на чужой половине поля, 89% точных передач, пять выигранных единоборств из девяти, два отбора, один перехват. Матвей получил 38 передач — самый высокий показатель среди всех участников главного матча 7-го тура РПЛ.

Мирлинд Даку («Рубин»)
Фото: ФК «Рубин»
2 место

Мирлинд Даку («Рубин»)

Албанский нападающий вышел на матч в очень сложной ситуации — он не спал всю ночь из-за смерти дедушки. Мирлинд был очень хорош на поле. Пять ударов, два гола, два заработанных фола. Забитые мячи он посвятил ушедшему из жизни родственнику — футболка с совместной фотографией была под игровой формой. Даку оказался лучшим в команде по числу ударов в створ (три). Мирлинд отдал 14 точных передач из 18 (78%). Кстати, сам Даку получил 28 пасов — лучший результат в «Рубине». Албанец поднялся на второе место в лиге по голам (шесть).

Вадим Раков («Крылья Советов)
Фото: РИА Новости
3 место

Вадим Раков («Крылья Советов)

Самарская команда ушла на перерыв матча с «Локомотивом» (2:2) в ужасном настроении. Гости «горели» с разницей в два гола, а хейтеры рассчитывали примерно на тот же сценарий, что был во встрече с «Краснодаром» (0:6). Но «Крылья» заметно прибавили после перерыва. Раков отдал голевую передачу, а потом реализовал пенальти в добавленное время. «Передал привет» клубу, которому принадлежат права на футболиста. И, кстати, выбрал Вадим прервал серию из трёх матчей без результативных действий в РПЛ. Раков нанёс три удара — лучший результат в команде вместе с Химми Марином.

Эсекьель Барко («Спартак»)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

Эсекьель Барко («Спартак»)

Аргентинец нанёс три удара в матче с «Сочи» (2:1). Чаще него бил только Манфред Угальде (четыре раза). Но гораздо важнее, что Барко забил два мяча, оба — с пенальти. Второй — в самой концовке. А ещё Эсекьель сделал восемь возвратов мяча на чужой половине поля. Второй результат в команде после Наиля Умярова (11). Южноамериканец стал лучшим в «Спартаке» по проценту точных передач (70 из 73). Он отдал 29 точных передач в финальную треть поля — лучший показатель в матче. Плюс Эсекьель был хорош в дриблинге — шесть успешных обводок из семи.

Данил Пруцев («Локомотив»)
Фото: РИА Новости
5 место

Данил Пруцев («Локомотив»)

До 7-го тура полузащитник провёл на поле всего 25 минут в этом сезоне (речь только об РПЛ). Перешёл в «Локо» — сразу появился в стартовом составе. И как сыграл! Данилу хватило всего три минуты, чтобы отдать голевую во встрече с «Крыльями Советов» (2:2). Могла быть ещё одна, но арбитр Сергей Карасёв отменил гол Николая Комличенко после просмотра повтора. Пруцев создал три голевых момента — больше всех в составе «Локомотива». 92% точных передач, 88% — передач в финальную треть поля.

Мохаммад Джавад Хоссейннежад («Динамо» Мх)
Фото: ФК «Динамо» Мх
6 место

Мохаммад Джавад Хоссейннежад («Динамо» Мх)

Махачкалинский клуб впервые в истории обыграл московское «Динамо» (1:0). Главным творцом успеха стал иранец Джавад — именно он оформил единственный гол. Футболист дагестанского клуба перебросил вратаря Игоря Лещука и забил второй мяч в сезоне. Джавад заработал на себе шесть фолов (четыре — во втором тайма) — лучший результат среди всех игроков матча. Он выполнил две успешные обводки из трёх и оформил три перехвата. Иранец выиграл 6 из 10 единоборств на своей половине поля.

Кевин Андраде («Балтика»)
Фото: ФК «Балтика»
7 место

Кевин Андраде («Балтика»)

У защитника «Балтики» была достаточно сложная задача — сдержать Артёма Дзюбу. Раз лучший бомбардир в истории российского футбола не забил, значит, Андраде справился со своими обязанностями. Правда, Кевин выиграл девять единоборств с Артёмом, а проиграл 13. Тем не менее он заметно осложнил жизнь сопернику. К тому же быстрый гол Андраде помог «Балтике» одержать ещё одну победу. У Кевина 29 возвратов мяча — лучший результат среди всех участников матча с «Акроном» (2:0).

Хорди Томпсон («Оренбург»)
Фото: ФК «Оренбург»
8 место

Хорди Томпсон («Оренбург»)

В прошлом туре Хорди сделал дубль, но его команд упустила победу во встрече с «Ахматом». На этот раз чилиец снова поучаствовал в двух голах в игре с «Рубином» — отдал результативный пас и точно пробил с 11-метровой отметки. Снова 2:2, только теперь «Оренбург» проявил характер. Хорди отдал 91% точных передач, заработал один фол, совершил один отбор и два перехвата. Томпсон возглавил список лучших бомбардиров «Оренбурга» в этом сезоне.

Гиорги Шелия («Ахмат»)
9 место

Гиорги Шелия («Ахмат»)

Вратарь грозненского клуба отразил четыре удара из пяти во встрече с «Ростовом» (1:1). В последних матчах Шелия держит приличный уровень. Неприятный выстрел Алексея Миронова со штрафного — Гиорги в порядке, опасный прорыв Кирилла Щетинина — Шелия снова в порядке. Даже в эпизоде с пропущенным мячом вратарь справился с первым ударом Виктора Мелёхина. А ещё Шелия отметился результативной передачей — его длинный заброс на чужую половину поля привёл к голу Георгия Мелкадзе.

Дуглас Аугусто/Виктор Мелёхин/Дмитрий Воробьёв
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»/fc-rostov.ru
10 место

Лучшим был другой игрок

Возможно, в нашем списке нет игрока, который, на ваш взгляд, был лучшим в туре. Дмитрий Воробьёв из «Локомотив» забил очередной мяч, Виктор Мелёхин спас «Ростов» от поражения, а Дуглас Аугусто из «Краснодара» проделал огромный объём работы во встрече с ЦСКА. Или у вас есть другой вариант? Если мы кого-то забыли, делитесь фамилией футболиста в комментариях!

Дуглас Сантос («Зенит»)
Фото: ФК «Зенит»
11 место

Дуглас Сантос («Зенит»)

Информация о вызове в сборную Бразилии благоприятно отразилась на игре капитана «Зенита». К голу в кубковом матче с «Оренбургом» (5:3) защитник приплюсовал забитый мяч в игре РПЛ с «Пари НН» (2:0). Дуглас выиграл пять единоборств из 10, совершил три отбора, три перехвата, два выноса и один заработанный фол. Гол защитника оказался победным, а «Зенит» ушёл на перерыв в хорошем настроении — три успешных результата подряд во всех турнирах.

Расписание РПЛ в сезоне-2025/2026
