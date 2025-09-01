Молодой лидер ЦСКА, Барко или невероятный Даку? Кто лучший в 7-м туре РПЛ

Завершён 7-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. Пришло время первого перерыва на сборные в нынешнем сезоне. А пока давайте определим лучшего футболиста тура. Всё по традиции — мы отобрали кандидатов, а вы должны расставить их по местам.
В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Матвей Кисляк (ЦСКА)
Полузащитник красно-синих по-прежнему радует на старте нынешнего сезона. Матвей дважды забил во встрече с «Краснодаром» (1:1), но первый гол отменили из-за фола перед голевой атакой. Во втором случае Кисляку помог рикошет от соперника. У Матвея 10 возвратов мяча, пять — на чужой половине поля, 89% точных передач, пять выигранных единоборств из девяти, два отбора, один перехват. Матвей получил 38 передач — самый высокий показатель среди всех участников главного матча 7-го тура РПЛ.
Мирлинд Даку («Рубин»)
Албанский нападающий вышел на матч в очень сложной ситуации — он не спал всю ночь из-за смерти дедушки. Мирлинд был очень хорош на поле. Пять ударов, два гола, два заработанных фола. Забитые мячи он посвятил ушедшему из жизни родственнику — футболка с совместной фотографией была под игровой формой. Даку оказался лучшим в команде по числу ударов в створ (три). Мирлинд отдал 14 точных передач из 18 (78%). Кстати, сам Даку получил 28 пасов — лучший результат в «Рубине». Албанец поднялся на второе место в лиге по голам (шесть).
Вадим Раков («Крылья Советов)
Самарская команда ушла на перерыв матча с «Локомотивом» (2:2) в ужасном настроении. Гости «горели» с разницей в два гола, а хейтеры рассчитывали примерно на тот же сценарий, что был во встрече с «Краснодаром» (0:6). Но «Крылья» заметно прибавили после перерыва. Раков отдал голевую передачу, а потом реализовал пенальти в добавленное время. «Передал привет» клубу, которому принадлежат права на футболиста. И, кстати, выбрал Вадим прервал серию из трёх матчей без результативных действий в РПЛ. Раков нанёс три удара — лучший результат в команде вместе с Химми Марином.
Эсекьель Барко («Спартак»)
Аргентинец нанёс три удара в матче с «Сочи» (2:1). Чаще него бил только Манфред Угальде (четыре раза). Но гораздо важнее, что Барко забил два мяча, оба — с пенальти. Второй — в самой концовке. А ещё Эсекьель сделал восемь возвратов мяча на чужой половине поля. Второй результат в команде после Наиля Умярова (11). Южноамериканец стал лучшим в «Спартаке» по проценту точных передач (70 из 73). Он отдал 29 точных передач в финальную треть поля — лучший показатель в матче. Плюс Эсекьель был хорош в дриблинге — шесть успешных обводок из семи.
Данил Пруцев («Локомотив»)
До 7-го тура полузащитник провёл на поле всего 25 минут в этом сезоне (речь только об РПЛ). Перешёл в «Локо» — сразу появился в стартовом составе. И как сыграл! Данилу хватило всего три минуты, чтобы отдать голевую во встрече с «Крыльями Советов» (2:2). Могла быть ещё одна, но арбитр Сергей Карасёв отменил гол Николая Комличенко после просмотра повтора. Пруцев создал три голевых момента — больше всех в составе «Локомотива». 92% точных передач, 88% — передач в финальную треть поля.
Мохаммад Джавад Хоссейннежад («Динамо» Мх)
Махачкалинский клуб впервые в истории обыграл московское «Динамо» (1:0). Главным творцом успеха стал иранец Джавад — именно он оформил единственный гол. Футболист дагестанского клуба перебросил вратаря Игоря Лещука и забил второй мяч в сезоне. Джавад заработал на себе шесть фолов (четыре — во втором тайма) — лучший результат среди всех игроков матча. Он выполнил две успешные обводки из трёх и оформил три перехвата. Иранец выиграл 6 из 10 единоборств на своей половине поля.
Кевин Андраде («Балтика»)
У защитника «Балтики» была достаточно сложная задача — сдержать Артёма Дзюбу. Раз лучший бомбардир в истории российского футбола не забил, значит, Андраде справился со своими обязанностями. Правда, Кевин выиграл девять единоборств с Артёмом, а проиграл 13. Тем не менее он заметно осложнил жизнь сопернику. К тому же быстрый гол Андраде помог «Балтике» одержать ещё одну победу. У Кевина 29 возвратов мяча — лучший результат среди всех участников матча с «Акроном» (2:0).
Хорди Томпсон («Оренбург»)
В прошлом туре Хорди сделал дубль, но его команд упустила победу во встрече с «Ахматом». На этот раз чилиец снова поучаствовал в двух голах в игре с «Рубином» — отдал результативный пас и точно пробил с 11-метровой отметки. Снова 2:2, только теперь «Оренбург» проявил характер. Хорди отдал 91% точных передач, заработал один фол, совершил один отбор и два перехвата. Томпсон возглавил список лучших бомбардиров «Оренбурга» в этом сезоне.
Гиорги Шелия («Ахмат»)
Вратарь грозненского клуба отразил четыре удара из пяти во встрече с «Ростовом» (1:1). В последних матчах Шелия держит приличный уровень. Неприятный выстрел Алексея Миронова со штрафного — Гиорги в порядке, опасный прорыв Кирилла Щетинина — Шелия снова в порядке. Даже в эпизоде с пропущенным мячом вратарь справился с первым ударом Виктора Мелёхина. А ещё Шелия отметился результативной передачей — его длинный заброс на чужую половину поля привёл к голу Георгия Мелкадзе.
Лучшим был другой игрок
Возможно, в нашем списке нет игрока, который, на ваш взгляд, был лучшим в туре. Дмитрий Воробьёв из «Локомотив» забил очередной мяч, Виктор Мелёхин спас «Ростов» от поражения, а Дуглас Аугусто из «Краснодара» проделал огромный объём работы во встрече с ЦСКА. Или у вас есть другой вариант? Если мы кого-то забыли, делитесь фамилией футболиста в комментариях!
Дуглас Сантос («Зенит»)
Информация о вызове в сборную Бразилии благоприятно отразилась на игре капитана «Зенита». К голу в кубковом матче с «Оренбургом» (5:3) защитник приплюсовал забитый мяч в игре РПЛ с «Пари НН» (2:0). Дуглас выиграл пять единоборств из 10, совершил три отбора, три перехвата, два выноса и один заработанный фол. Гол защитника оказался победным, а «Зенит» ушёл на перерыв в хорошем настроении — три успешных результата подряд во всех турнирах.