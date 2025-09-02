«Люди живут моими старыми «залётами». Каким Игнатьев возвращается из Африки в Россию?

В 2018-м УЕФА опубликовал список 50 главных талантов Европы. Там оказались два россиянина: нападающие Фёдор Чалов из ЦСКА и Иван Игнатьев из «Краснодара». Каждому из них были выданы позитивные характеристики, которые касались их спортивных качеств. У Игнатьева отмечалась статистика: 10 голов в четырёх матчах юношеской ЛЧ.

Спустя семь лет Иван уже не появляется в подобных списках. В начале 2025-го он укатил в Алжир. И даже несмотря на то что стал там забивать, о нём почти не вспоминали. Но это внезапно сделал «Оренбург». В день матча с «Рубином» клуб объявил о переходе Ивана из «Кабилии». Transfermarkt указывает, что сумма трансфера составила всего € 180 тыс., а контракт заключён на два года.

А где Игнатьев вообще играл в последнее время?

10 декабря 2023-го Иван провёл последний матч в РПЛ. Вышел в составе «Сочи» на игру… с «Оренбургом» и забил гол. А через месяц клуб объявил о расторжении контракта с футболистом. Вряд ли этому кто-то удивился. 2+1 за всю первую часть сезона – не тот результат, который был нужен тонущему клубу. Другие команды элитного дивизиона тоже не обратили особого внимания на форварда. Так что он укатил в Сербию – в клуб «Железничар». Правда, всего на три месяца. Семь матчей, 0 голов и заявление руководства клуба об уходе игрока. Публичная причина – плохая физическая форма и нарушение условий контракта. Сторона игрока всё отрицала. И намекала на сложные отношения с главным тренером. Так или иначе – пришлось уходить.

Иван Игнатьев в «Урарту» Фото: ФК «Урарту»

Игнатьев пропустил несколько месяцев, а в июле 2024-го оказался в «Урарту», где наконец-то начался ренессанс. 13+5 в 19 матчах и даже участие в играх квалификации Лиги конференций. А следом – предложение из Алжира. «Кабилия» предложила за игрока € 300 тыс., и руководство армянского клуба не стало отказываться. Сам Игнатьев тоже был не против трансфера. Позже это объяснялось просто: парня в команде очень хотел видеть главный тренер Йозеф Циннбауэр, с которым они пересекались в «Локомотиве» в 2022-м.

В Африке тоже всё складывалось неплохо. Во второй части сезона Иван забил пять голов в 15 матчах, но не помог команде стать чемпионом. «Кабилия» заняла второе место, отстав от лидера на два очка. Однако отзывы об игроке всё равно были позитивные. Но сам он явно заскучал в Алжире. Летом дал несколько интервью, где сквозил посыл: он хочет либо вернуться в Россию, либо продолжить карьеру в Катаре или Саудовской Аравии.

Иван Игнатьев нападающий «Оренбурга» «Иногда поднимается вопрос моего возвращения в РПЛ. Некоторые клубы обозначают интерес. Пока что это только разговоры. Вероятность моего перехода в российский клуб летом есть. Хочется вернуться. Никто не будет спорить: в РПЛ более высокий уровень, чем в Алжире. Если удастся договориться с клубом из России, то почему нет? Посмотрим. Люди почему-то смотрят на другие критерии. У них голова забита тем, что про меня писали в СМИ. Живут моими старыми «залётами». Иногда переговоры между клубами протекают тяжело именно из-за этого».



В итоге Игнатьев не прибыл на сбор команды, оставшись в России по семейным обстоятельствам. И явно дожидался окончания переговоров. Инсайдеры сообщали, что интерес к нему проявлял и тульский «Арсенал». Но в итоге выбор пал на «Оренбург».

Зачем «Оренбургу» Игнатьев?

Вероятно, всё дело в проблемах с нападающими. Например, в спасительном матче с «Рубином» команда вообще играла без номинальных центрфорвардов. Хотя в заявке их два. Однако Максим Савельев получил травму, и непонятно, когда он вернётся на поле. А новичок Алешандре Жезус уже несколько недель набирает форму. Летом клуб продал Саида Сахархизана. Так что сейчас в центре нападения Владимир Слишкович использует номинальных полузащитников – Эмирджана Гюрлюка и Хорди Томпсона.

При этом, со слов тренера Игнатьева не стоит ждать в основе сразу после паузы на сборные. Историей с Жезусом тренер показал: в заявке будут только те, кто готов физически. Так что дебют может состояться не очень скоро.

Владимир Слишкович главный тренер «Оренбурга» «Не уверен, что Игнатьев будет готов сразу после паузы на матчи сборных. Ему нужно набрать форму. Вижу у Ивана большое желание помочь. Футболист хочет показать, что он игрок уровня РПЛ. А вещи, которые были раньше, прошли. Он хочет показать себя здесь. Когда Иван был молодой, все говорили, что Игнатьев станет топом. Уверен, он сможет достичь этого уровня. Наша цель ему помочь. Думаю, он будет очень полезен».



Любопытно: найдёт ли Слишкович подход к талантливому, но противоречивому футболисту. Если да, то РПЛ от этого только выиграет.