Разбираемся, где трансферы ещё возможны. Для Сперцяна, Кассьерры, Угальде, Даку и Кисляка остаются варианты не только в Саудовской Аравии.

Окно в топ-лигах закрылось, а звёзды РПЛ туда так и не уехали. А куда шанс уйти ещё есть?

Летнее окно в топ-лигах Европы закрылось. Следовательно, звёзды РПЛ уже не уедут в чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции как минимум до 2026 года. Впрочем, это не означает, что болельщикам российских команд можно выдохнуть. В некоторых странах, где есть клубы с достаточно серьёзными финансовыми возможностями, трансферное окно по-прежнему открыто. Вспоминаем, кем из игроков РПЛ интересовались прошедшим летом в топ-лигах, и рассказываем, куда они ещё могут отправиться в сентябре.

Начнём с последней темы. На Transfermarkt не составит труда найти информацию о трансферных окнах. Если открыть популярный сайт, то мы увидим, что вот-вот захлопнется летнее окно в Нидерландах и Бразилии – там оно открыто до 3 сентября. Чуть больше времени остаётся на усиление составов командам из чемпионатов Саудовской Аравии (11 сентября), Турции (12 сентября), Греции (13 сентября) и Мексики (13 сентября). В этих странах, как и в России, клубам дали время до завершения паузы на матчи сборных. В самом выгодном положении с точки зрения селекционной деятельности находятся команды из Катара (16 сентября) и ОАЭ (2 октября). Остальные лиги рассматривать, пожалуй, смысла нет.

Очевидно, самая обсуждаемая фигура на трансферном рынке России – капитан «Краснодара» и самый результативный на сегодняшний день игрок РПЛ по системе «гол+пас» (4+8 в семи матчах) Эдуард Сперцян. Известно, что у 25-летнего полузащитника были варианты в Англии, прежде всего с «Саутгемптоном», от предложения которого Сперцян сам и отказался. Ещё писали о переговорах Эдуарда с «Лидсом». Кроме того, различные инсайдеры и СМИ сообщали об интересе к воспитаннику «Краснодара» в Испании, Италии, Франции и Португалии.

Тем не менее Сперцян остаётся в «Краснодаре». В последний день лета главный тренер Мурад Мусаев сказал о будущем Сперцяна – как отрезал:

«Мы рады, что Сперцян остаётся. Предложение было серьёзное, но далеко переговоры не зашли. Эдик здорово начал сезон, сыгрался с Перреном и Аугусто. Больше добавить нечего».

Из тех стран, где летнее окно залезло в осень, применительно к трансферу Сперцяна можно рассуждать разве что о Саудовской Аравии. Но в августе Arménie Football сообщил – Эдуард отклонил крупное предложение и оттуда. Писали о попытке «Аль-Иттихада» заполучить полузащитника сборной Армении.

Эдуард Сперцян Фото: fckrasnodar.ru

Нападающего «Зенита» Матео Кассьерру связывали с «Севильей» и «Атлетиком». Эти варианты для колумбийца – мимо. Впрочем, из последних слухов о Кассьерре не теряет актуальности тот, что связывал снайпера сине-бело-голубых с «Монтерреем»: называлась даже конкретная сумма, которую готов заплатить мексиканский клуб за форварда, — $ 10-12 млн.

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не перейдёт в «Фиорентину». Это тоже стало понятно после закрытия летнего окна. Переговоры между клубами из Флоренции и Казани не завершились конкретным предложением, которое устроило бы все стороны. Но стоит ли Даку переживать из-за срыва трансфера в Серию А? Летом «Рубин» дал албанцу очень солидный новый контракт.

Форвард «Спартака» Манфред Угальде не перейдёт ни в «Фейеноорд», ни в клуб из топ-лиги. В Испании и Франции костариканцем, если верить инсайдерам и СМИ, тоже интересовались. Но, видимо, без фанатизма.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал 31 августа будущее Манфреда:

«Летом по Угальде поступало предложение. Однако переговоры были прекращены, поскольку стороны не устроили условия контракта. Может ли он покинуть клуб следующим летом – не буду загадывать. Мы рассчитываем на него и надеемся, что в этом сезоне он покажет тот же уровень, что и в прошлом, сможет забить ещё больше. Да, предложение было от «Фейеноорда».

Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Закрытие летнего окна в Европе означает, что в топ-лиги пока не уедут и молодые российские звёзды – Алексей Батраков из «Локомотива» и Матвей Кисляк из ЦСКА. Впрочем, о них и слухов было меньше. Батракова якобы хотел «Манчестер Сити», но только транзитом через какой-то третий клуб своей сети City Football Group (это могла быть условная «Жирона»). А вот фигуру Кисляка больше обсуждали с точки зрения интереса к нему турецких грандов – «Галатасарая» и «Фенербахче».

В Саудовскую Аравию Батраков, как и Сперцян, судя по всему, не собирается. Хотя «Аль-Иттихад», по словам агента Тимура Гурцкая, мог заплатить € 30 млн за трансфер полузащитника. Цель Алексея – большой клуб в Европе.

«Да, интерес из Саудовской Аравии есть. Он был от четырёх клубов из верхней части таблицы, но на сегодняшний день «Локомотив» не рассматривает никакие предложения. Мы не имеем права общаться с клубами, пока не получим разрешение от них. Возможен ли трансфер в Саудовскую Аравию? С учётом того, что Алексей показывает стабильно высокий уровень игры, мы думаем, что будет предложение от большого европейского клуба», — сказал в конце лета агент игрока Владимир Кузьмичёв, комментируя тему для Sport24.

Теперь, согласно различным источникам, клубы Саудовской Аравии нацелены на бразильских звёзд «Зенита». «Аль-Наср» вступил в переговоры по Жерсону, «Аль-Иттихад» обсуждает подписание Педро и Вендела. Вероятно, эти возможные трансферы будут главной темой на российском рынке в ближайшие 10 дней.