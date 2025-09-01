«Такие арбитры не нужны нашему футболу. Они ему вредят». Разбор судейства в 7-м туре РПЛ

7-й тур этого сезона РПЛ – самый жаркий. Если мы говорим про обсуждение судейства, конечно. За два дня арбитры разозлили многих – и «Спартак», и «Локомотив», и ЦСКА с «Краснодаром». Мы по традиции разобрали все матчи и спорные моменты с экс-судьёй РПЛ Игорем Федотовым. Но, спойлер, он считает, что тур получился нормальным, а никаким не скандальным. Почему? Об этом ниже.

Слово Федотову:

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

Прежде всего немного о судействе в общем – на арбитров снова начинают накидывать. То, что идёт какая-то игра против департамента – для меня это очевидно. Это лежит не в плоскости судейства, это уже политические моменты. Тут и на Шафеева набросились, и на Карасёва. Но давайте по порядку. В целом – тур был нормальный.

«Оренбург» — «Рубин» — 2:2

Хорошая, стабильная работа Буланова. Он правильно разобрался на 30-й минуте с попаданием мяча в руку Рожкову – был рикошет, движение у футболиста естественное, так что это не нарушение правил. По пенальти на 68-й минуте – Буланов его пропустил, однако увидеть фол там было практически невозможно – даже с рекомендованной позиции, которую и занимал судья. Ему перекрывали обзор. VAR позвал на просмотр, после чего Буланов верно назначил пенальти. Отличная в целом работа, Буланов пока – один из самых стабильных судей в сезоне.

Оценка – 8,4.

«Зенит» — «Пари НН» — 2:0

Ничего сложного у Иванова тут не было. Он правильно показал жёлтую карточку игроку «Пари НН» на 39-й, но не показал в этом же эпизоде жёлтую Венделу. Поэтому Лесовой и возмущался – обоюдное наказание тут было бы правильнее.

Оценка – 8,3.

«Спартак» — «Сочи» — 2:1

Все всегда ждут эти игры, скандальное у них прошлое. В этот раз тихо тоже не получилось. Давайте по порядку: на четвёртой минуте Абросимов не показал Литвинову жёлтую карточку за срыв перспективной атаки. Да, начало игры, но надо было это сделать – так бы Абросимов сразу обозначил допуск: что можно делать, а что нет.

На 15-й минуте Абросимов верно и самостоятельно назначает пенальти в ворота «Сочи» за фол по неосторожности на Барко. Очевиднейший момент, он обязан был его увидеть – и увидел. В отличие от того, что случилось дальше. И тут мы переходим к красной карточке, которую судья показал Умярову. Я не понимаю, как он её выдумал. Может, устал, может, ещё что-то, однако он буквально был перед моментом и обязан был видеть, что Умяров прилетел в соперника после игры в мяч, не хотел нанести травму и согнул ноги. Тут нет ничего для красной карточки. VAR ошибку исправил, но это очевидный момент.

Дальше было ещё хуже: на 90+4-й минуте Абросимов самостоятельно не назначил пенальти за фол на Заболотном. И опять же – он видел момент! И видел, что Заболотного заваливали сзади, даже нависнув на нём. Это очевидный момент.

Абросимову, видимо, не хватило смелости. Он уже облажался с Умяровым – и просто бросил всё, дескать, всё равно позовут. В итоге произошло худшее для судьи – две ошибки против «Спартака». Когда у судьи случаются ошибки в каждую сторону – вопросов меньше, а тут два ключевых решения против одной команды. Это очень опасно для арбитров, когда ты так ошибаешься против одной команды. Тем более – оба раза ошибки были допущены судьёй, который находился в открытой позиции.

Если бы не эти два момента, Абросимову просто указали бы на пропуск карточки Литвинову. А теперь на месте руководства ему надо сказать, что он просто ничего не видит. Зачем он нужен в РПЛ? Чтобы за него всё решал VAR? Это тогда уже не арбитр, а манекен. Просто пассажир, такие судьи не нужны нашему футболу. Они ему вредят. Если ты так будешь поступать, не судить, а ждать подсказок – ты закончишь, потому что это не уровень РПЛ. А внизу, в Первой лиге, есть ребята куда талантливее, которые без VAR разбираются в сложных эпизодах. Как личность в футболе в плане принятия решений он для меня абсолютно неинтересен.

Оценка 7,3

«Ростов» — «Ахмат» — 1:1

Тут работал Сухой – всё было на уровне, всё хорошо. Определение гола на 73-й минуте – это момент для первого ассистента, но удар был слишком сильный, ему было сложно такое зафиксировать. Здорово разобрался VAR – не только в том, что мяч пересёк линию, но и что Чистяков, хоть и находился за линией офсайда, Шелии никак не мешал. Чистый гол. Второй важный ммоент – вторая жёлтая карточка Келиано на 90+1-й минуте. Это чистая карточка, хоть первая, хоть вторая – игрок был на скорости, не успел к мячу – попал ногой в колено. Да, легко удалить игрока так поздно, но Сухой, я уверен, спокойно бы показал вторую жёлтую и раньше, если бы было нужно. Для меня это лучший арбитр тура.

Оценка – 8,4.

«Акрон» — «Балтика» — 2:0

Тихая и спокойная работа у Бобровского. Отмечу только, что на 71-й минуте надо было наказывать Пряхина за симуляцию. Футболистов в такие моменты надо ставить на место, чтобы так не рисовали. В остальном – Бобровский молодец: управлял игрой, футболистами, правильно перемещался, всё было хорошо.

Оценка – 8,3.

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:2

Карасёву была нужна такая сложная игра. Чтобы выбраться из сложной ситуации. И он это сделал, хотя сейчас и получает критику – абсолютно незаслуженно.

Давайте с самого начала. Вспомним момент на 26-й минуте: у Ахметова уже была жёлтая, а тут в штрафной произошёл небольшой контакт – игрок «Локо» положил ему руки на плечи. Это незначительный контакт совершенно. Что делать Карасёву? Он продолжает игру – так как и пенальти тут нет, и показывать вторую карточку за симуляцию в этом эпизоде – слишком. Абсолютно нормальная, правильная реакция футбольного судьи. Идём дальше – 47-я минута, мяч попал футболисту «Крыльев» в руку, когда она находится в опоре – это не пенальти.

Теперь — к моменту с Песьяковым и Батраковым на 82-й минуте. Да, Сергей попал коленом сопернику в спину. И ни один арбитр не назначит за такое пенальти! Это игровой эпизод – вратарь выпрыгивает за мячом, нападающий двигается назад: вообще нет ничего страшного. Вижу тут какое-то желание наехать на Карасёва, поэтому этот момент зачем-то ему приписывают, как ошибку. Её тут нет, тут вообще ничего нет.

Ключевой момент – отмена гола «Локомотива». И для меня она правильная. Два игрока – Комличенко и Песьяков – стремятся к мячу. Почти с одной скорости, у нападающего она чуть-чуть выше. Песьяков идёт к мячу сбоку, разворачивает стопу, чтобы сыграть в мяч. Комличенко же идёт открытыми шипами, касается мяча (а не играет в него), после чего мяч отскакивает вратарю в голень. И дальше Комличенко открытыми шипами попадает по голеностопу вратарю. Карасёв увидеть это в деталях со своей позиции не мог, поэтому его справедливо позвали посмотреть повтор. И тут у Сергея вилка – гол засчитать нельзя, но при этом надо и Комличенко удалять через вторую жёлтую. Это такая себе история. И Карасёв просто включил голоу – и отменил гол без удаления. «Локо» за это вообще должен спасибо сказать. Повторы ему дали нормальные, решение принял хорошее. А то, что «Локомотив» упускает преимущество в два мяча – не проблемы Карасёва, а проблемы команды.

С пенальти в ворота «Локо» вопросов нет – мяч летел в скопление футболистов, и Комличенко задержал соперника. Это вторая жёлтая и пенальти – смелое решение Карасёва.

Сергей выбирается из ямы. Принимал сложные, но верные и футбольные решения, хотя было очень тяжело. И не надо обвинять его непонятно в чём, если он вам просто не нравится. По-судейски отработал здорово.

Оценка – 8,4.

ЦСКА — «Краснодар» — 1:1

Давайте обозначим сразу – никакого скандала и ужасного судейства тут не было.

На 20-й минуте Шафеев правильно показывает жёлтую, а не красную карточку Жоао Виктору. Мяч был уже практически у Акинфеева, поэтому Кордоба к нему не успевал. Это жёлтая, но никак не красная карточка. Дальше – к отмене гола Кисляка в ворота «Краснодара». Во-первых, не надо считать никакие секунды, в правилах про них ничего не сказано. После фола игрока ЦСКА пошла атака хозяев поля, а владение мяча к «Краснодару» не возвращалось. При этом атака шла вертикальная, к центру поля мяч также не возвращался. Поэтому это всё – одна фаза атаки, и неважно, сколько именно секунд она длилась. Во-вторых, второй жёлтой за фол, которую требовал «Краснодар», там также не было. Нарушение – с краю, задержка была бедром, никто особо никуда не убегал. Можно назвать это спорным решением, однако для меня оно нормальное.

Самый громкий эпизод – удаление Кордобы. У меня к Шафееву только одна претензия – удалять Джона надо было сразу. По единственному повтору – с центра поля – мы не увидели, попал он в руку Мойзесу или нет. Скорее всего, контакт был, а у VAR были и другие ракурсы. Да, Кордоба сыграл в мяч, но потом у него была возможность убрать ногу. Он этого не сделал и открытыми шипами полетел в Мойзеса. В протоколе при этом написали, что было агрессивное поведение и удар ногой – это серьёзно, обычно за такое дают от двух матчей. Если тут вопрос политический – сыграет ли Джон с «Зенитом», то, наверное, его накажут на один матч. Однако об отмене красной тут речи идти не может.

Ещё два спорных момента: на 81-й минуте Шафеев правильно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА: мяч попал в локоть, но это ближняя рука, и она была в нормальном положении. А вот по моменту на 90+6-й минуте есть вопросы к VAR. Был удар в створ, рука у футболиста «Краснодара» отставлена в сторону – тело пошло вниз, а руку – оставил. Шафеев эпизод не видел – и не мог увидеть из-за голов футболистов. А вот VAR обязан был вмешаться. Для меня это пенальти, и VAR это не исправил. Почему – я не знаю.

1:1 – лучший результат для арбитра в таком матче. Недовольство «Краснодара» тут я понять не могу – им повезло, что в концовке ошиблись в их пользу и не назначили пенальти за руку.

Оценка – 8,4

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва — 1:0

Несложная игра для Чистякова – тут вообще ничего не было.

Оценка – 8,4.

