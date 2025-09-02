Что несут революция в «Зените» и назначение Зырянова его новым боссом?

Сразу после матча «Зенита» с «Пари НН» (2:0) клуб выпустил громкое заявление: совет директоров избрал Константина Зырянова новым председателем правления. Не просто так его показывали в обществе Алексея Миллера в трансляции матча. До этого должность больше двух лет занимал Александр Медведев. Хотя де-факто – он управлял всеми процессами с января 2019 года. Сейчас же бывший руководитель получил должность советника. И также аналогичную должность в ПАО «Газпром».

Подождите. Теперь Зырянов реально за всё отвечает?

Похоже, да. Как говорят источники «Чемпионата», для высшего руководства «Газпрома» – это не спонтанный шаг. Назначение готовилось несколько месяцев – прежнему руководителю дали время завершить дела. И юридически провели перестановку в конце августа. Теперь именно на Зырянове будет замыкаться вся вертикаль операционной власти.

Собственно, в клубе это не скрывают. Во время открытия нового клубного манежа 1 сентября председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что Константин становится «единоличным исполнительным органом власти».

Елена Илюхина председатель совета директоров «Зенита» «Константин Георгиевич Зырянов уже объявлял, какие задачи и цели поставлены на новом посту. Давайте начнём с того, что Константин Георгиевич стал единоличным исполнительным органом футбольного клуба «Зенит». Вся история связана с операционной деятельностью. Теперь у Константина Георгиевича огромная ответственность по всем направлениям. Что касается спортивной части, «Зенит» формирует ментальность победителя. Мы всегда стремимся к победам по всем направлениям. Не только основной команды, но и женской, «Зенита-2», молодёжной и юношеской команд. Это неотъемлемая часть «Зенита». У Константина Георгиевича огромный опыт, харизма и авторитет. Он не боится ответственности. Это очень важная история».



Задачи в новом качестве у легенды «Зенита» очевидны: вернуть трофейное доминирование, которое было утрачено в прошлом сезоне, когда команда отдала и чемпионство, и Кубок России. Как добавляют источники «Чемпионата», клубу важно было поставить своего и футбольного человека на эту роль. Частично это подтвердил и Зырянов в интервью «Матч ТВ».

Константин Зырянов председатель правления «Зенита» «То, что легенды остаются в «Зените» и работают в клубе, очень хороший момент. И не менее важно, что на самых разных должностях. Примеров тому действительно много: Бирюков, Семак, Тимощук, Анюков – в главной команде, Давыдов, Аршавин, Радимов – в академии. Своё назначение я воспринял с волнением. Но это волнение было приятным. Цели были озвучены – вернуть «Зенит» на вершину. Это приоритетная задача. Я работал в клубе на нескольких должностях, в частности тренером и советником. Но быстрее адаптироваться на новом посту должен помочь и жизненный опыт в целом. Уверен, что освоюсь, однако хотелось бы побыстрее. Алексей Борисович Миллер сказал: «Готовься, легко точно не будет». И пожелал удачи».



А чем Зырянов занимался до этого?

Ещё в 2014-м Константин стал играющим тренером «Зенита-2». Помогал молодёжи расти и сам выходил на поле. В 39 лет решил, что с футболом пора заканчивать. К тому моменту он уже формально был главным тренером команды. И в мае 2018-го в последний раз вышел на поле в официальном матче – с «Соколом». А вскоре получил назначение главным тренером молодёжной команды «Зенита». Его планировали оставить в «двойке», однако для этого требовалась лицензия. Поэтому перевели в молодёжку. Там Зырянов проработал четыре года.

После чего его уволили. Решение было принято Андреем Аршавиным. Вот что говорил сам Зырянов в интервью «Чемпионату».

Константин Зырянов председатель правления «Зенита» «Там же всё не от меня зависело. Есть руководители, которые принимают те или иные решения. Андрей Сергеевич Аршавин объяснил, что, по его мнению, должны развиваться тренеры академии. Поэтому на эту роль назначили другого человека, который должен был себя проявлять и расти. В те годы я получил неоценимый опыт. И, думаю, действительно пришло время двигаться дальше. Это ведь один и тот же цикл – каждые полгода-год ты должен строить новую команду. Ведь кто-то поднимается выше, кто-то уходит. Это немного угнетало. Но, опять же, опыт действительно бесценный».



После этого Константин отправился в Новороссийск и принял «Черноморец». Поднял команду в Первую лигу, однако в ноябре 2023-го тренера уволили. Сам он публично не называл явные причины. Разве что ссылался на серию неудач, которая в теории могла стать поводом.

А уже 7 марта 2024-го Зырянов вернулся в «Зенит» в статусе советника председателя правления. Любопытно, что в 2022-м он отказывался от похожей роли. Сейчас же, по его словам, ему предоставили больше полномочий. И отказываться Константин Георгиевич не стал. Зырянов занимался вопросом арендованных игроков – следил за их делами в клубах и предоставлял отчёты руководству и главному тренеру. А спустя полтора года занял руководящую должность.

А что теперь будет с Медведевым?

До конца не понятно. Бывший председатель правления остался в клубе в должности советника, но его полномочия неизвестны. И, учитывая слова Илюхиной про «единоличную власть», едва ли они будут распространяться на что-то серьёзное. Сам Александр Иванович не дал конкретных ответов о своей нынешней работе. Отделавшись классическими цитатами в духе «этот дуб ещё пошумит».

Зато у Медведева теперь будет время реализовать себя в другом направлении. Например, он планирует заявиться на Кубок России в качестве игрока «Амкала». А ещё у него остаются должности в спорте: Медведев – глава наблюдательного совета в гандбольном «Зените» и председатель совета директоров – в баскетбольном.