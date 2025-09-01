Удар по «Ливерпулю» в дедлайн ТО! Всю сделку согласовали, и тут тренер поставил ультиматум

Трансферное окно в Англии закрылось. Главная сделка лета – переход Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» (ещё не объявили, но игрока уже заметили на базе клуба). Однако в дедлайн мерсисайдцы работали по ещё одной сделке. Чемпион Англии планировал приобрести защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи. Инсайдер Фабрицио Романо уже выкатил фирменное Here We Go, а болельщики отмечали трансфер. Но в итоге он сорвался. Почему? Изучаем хронологию.

«Ливерпуль» запланировал переход Гехи ещё в июне. Клуб рассматривал два варианта: купить капитана «Пэлас» сейчас либо дождаться окончания контракта игрока (летом 2026 года) и забрать его бесплатно. Сам Гехи вёл себя максимально корректно по отношению к своему клубу. Марк был готов как остаться в «Кристал Пэлас» и доработать контракт, так и уйти в «Ливерпуль». Демаршей в духе Александера Исака и Йоана Висса он не устраивал.

«Ливерпуль» решил, что стоит попробовать забрать защитника уже в летнее окно. В конце июня TEAMtalk сообщил, что мерсисайдцы сделали предложение «Кристал Пэлас». Лондонцы требовали от «Ливерпуля» £ 70 млн – из-за этого переговоры приостановились. Но позже чемпион Англии вернулся к общению. Клубы почти месяц торговались, в итоге остановившись на сумме £ 35 млн + 10% от будущей перепродажи.

Марк Гехи Фото: Alex Livesey/Getty Images

Проблем с контрактом Гехи у «Ливерпуля» не было: клуб и игрок договорились о личном соглашении ещё 12 августа. Однако сделка между мерсисайдцами и «Кристал Пэлас» затянулась до последнего дня. Проблема заключалась в двух пунктах. Во-первых, главный тренер лондонцев Оливер Гласнер заявил, что не хочет терять Гехи. А даже если Марк уходит, то «Кристал Пэлас» была нужна замена. Главным кандидатом стал защитник «Брайтона» Игор. Днём 1 сентября Фабрицио Романо выдал Here We Go по бразильцу в «Кристал Пэлас». Уверенность в успешности сделки «Ливерпуля» по Гехи выросла.

Однако английские СМИ всё равно отмечали, что вероятность трансфера капитана «Кристал Пэлас» – 50%. Почему? На расклады серьёзно повлиял Гласнер. По информации журналиста Алекса Крука, главный тренер поставил ультиматум владельцу клуба Стиву Пэришу. Он сказал, что либо «Кристал Пэлас» сохраняет Марка, либо коуч уходит в отставку. Пэриш оказался в тяжёлой ситуации: он уже договорился с «Ливерпулем» по трансферу, но рисковал потерять одного из лучших тренеров в истории клуба.

Ещё одна плохая новость для перспектив Гехи поступила ближе к вечеру. Чарли Паркер-Тёрнер сообщил, что Игор отказался от перехода в «Кристал Пэлас» в пользу «Вест Хэма». Хотя почти в это же время Фабрицио Романо уже выдал неожиданное Here We Go по Гехи в «Ливерпуле»! А сам Марк был готов пройти медобследование для клуба (в итоге успел пройти его часть), ожидая развязки в офисе мерсисайдцев в Лондоне. Туда же прибыло и руководство «Ливерпуля».

Несмотря на инсайд от Романо, внутри «Кристал Пэлас» всё «кипело» и никакой определённости по сделке не было. По данным журналиста Криса Уильямса, между собой поссорились Пэриш и Гласнер. Владелец лондонцев заявил, что хочет получить компенсацию за Гехи и реинвестировать средства в покупки. Гласнер настаивал, что клуб не должен продавать лучших игроков после победы в Кубке и Суперкубке Англии (ранее отдали Эберечи Эзе в «Арсенал»). И снова пригрозил уходом.

Оливер Гласнер Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В итоге около 22:00 мск главный инсайдер по АПЛ Дэвид Орнштейн выдал «бомбу»: Марк Гехи остаётся в «Кристал Пэлас», несмотря на договорённость с «Ливерпулем». И именно Гласнер стал основной причиной, почему сделка не состоялась. Пэриш выбрал сохранить тренера, а не получить £ 35 млн. Также на ситуацию повлияла отмена трансфера Игора. Инсайдер Indykaila News (в нынешнее трансферное окно часто попадал с информацией) сообщил, что Гехи «был разорван на куски» ситуацией с отменённым переходом. При этом «Ливерпуль» пообещал футболисту, что вернётся за ним в январское трансферное окно. Льюис Стил также сообщил, что мерсисайдцы «восхищаются Гехи» и заберут его зимой или летом 2026 года.

Для «Ливерпуля» срыв трансфера не стал критичным: у клуба в обойме есть Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Джозеф Гомес и юный Джованни Леони. А вот Гехи, конечно, мечтал оказаться в топ-клубе. Ну и поддержим Фабрицио Романо: у главного мирового инсайдера сорвалось сразу две Here We Go сделки.