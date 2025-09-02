Итоги трансферного окна в топ-лигах Европы. Кто сколько потратил и круче всех усилился?

Выдыхаем – летнее трансферное окно в европейских топ-лигах закрыто! Рассказываем о главных сделках в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. По традиции самые дорогие покупки совершали клубы АПЛ – с них и начнём.

Самые дорогие трансферы лета-2025 Фото: «Чемпионат»

Англия: у «Ливерпуля» – элитная кампания, «Сити» жёстко поменялся, «Арсенал» и «Челси» точечно усилились, а что остальные?

«Ливерпуль» – просто космос

Александер Исак Фото: ФК «Ливерпуль»

Чемпион Англии потратил рекордные для себя € 483 млн на восьмерых новичков и совершил крупнейшие для АПЛ трансферы. Сначала выкупил у «Байера» Флориана Вирца за € 125 млн, а под конец летнего окна дожал тяжелейшую сделку по Александеру Исаку из «Ньюкасла». Швед не зря бастовал – «сороки» всё же продали его за сумму, равную € 144 млн. Помимо того, «Ливерпуль» усилил атаку, взяв Уго Экитике из «Айнтрахта» за € 95 млн. На фланги обороны добавлены Жереми Фримпонг и Милош Керкез. Тем самым клуб компенсировал уход Трента Александер-Арнольда в «Реал». А в атаке места освободили Луис Диас и Дарвин Нуньес, проданные, соответственно, в «Баварию» и «Аль-Хиляль». Всё было бы совсем идеально, если бы у «Пэлас» удалось забрать защитника Марка Гехи. Но – нет. Здесь особую принципиальность проявил главный тренер клуба Оливер Гласнер.

«Арсенал»: наконец-то дождался форварда

Виктор Дьёкереш Фото: Alex Pantling/Getty Images

У «Арсенала» тоже была солидная трансферная кампания. Клуб всё же подписал настоящего центрфорварда, о чём многие просили Микеля Артету. Переговоры по Виктору Дьёкерешу затянулись и едва не сорвались, но «Спортинг» отпустил шведа за € 65,8 млн (без учёта бонусов). Впрочем, два хавбека обошлись «канонирам» ещё дороже: Мартин Субименди из «Реала Сосьедад» — в € 70 млн, а Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас» — в € 69,3 млн. Последнего фактически увели у «Тоттенхэма». «Арсенал» как будто бы слишком много заплатил и за Нони Мадуэке из «Челси» (€ 56 млн). А перед закрытием окна лондонцы успели арендовать у «Байера» Пьеро Инкапье. Между тем своих звёзд клуб сохранил. Только не стал продлевать контракт с Томасом Парти, угодившим в криминальную историю.

«Манчестер Сити»: тихая перестройка

Райан Шерки Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Манчестер Сити» летом 2025-го не так гремел на рынке, как некоторые конкуренты. Хотя очевидно, что команде требуется перестройка. Самый дорогой новичок – экс-полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс за € 55 млн. Ещё взяли таланта французской сборной Райана Шерки. И Райана Аит-Нури у «Вулверхэмптона».

Самая любопытная трансферная история с участием «горожан» – подписание сразу двух серьёзных вратарей. Клуб вернул талантливого воспитанника Джеймса Траффорда заплатив «Бёрнли» € 31,2 млн, – поэтому немного удивило, что затем погнался ещё и за Джанлуиджи Доннаруммой из «ПСЖ» (о сделке пока не объявлено официально). Ушли из «Манчестер Сити» знаковые фигуры – Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш, Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, а добавиться в этот список должны Эдерсон и Илкай Гюндоган, собравшиеся в Турцию.

«Челси»: очень круто продавал, но и усиление на бумаге неплохое

Алехандро Гарначо Фото: ФК «Челси»

Победители клубного чемпионата мира, как обычно, в топе АПЛ по количеству сделок на трансферном рынке. «Челси» и потратил, и заработал свыше € 300 млн! Почти до самого закрытия окна затянулась история с покупкой у «МЮ» Алехандро Гарначо, но в конце концов клубы договорились о сделке на сумму в € 46,2 млн. Дороже лондонцам обошлись только форвард «Брайтона» Жоао Педро (€ 63,7 млн) и вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Гиттенс (€ 56 млн). А вообще, новички появились во всех линиях, кроме вратарской. Крупнейшая из продаж «Челси» – Нони Мадуэке в «Арсенал» за € 56 млн. Ушёл игрок стартового состава прошлого сезона, но это очень выгодное предложение. На флажке лондонцы отдали в «Баварию» и бывшего основного форварда Николаса Джексона, чья аренда едва не сорвалась из-за травмы другого новичка Лиама Делапа.

«Ньюкасл»: страдал от отказов всё окно, ругался с Исаком, но в итоге – усилился

Ник Вольтемаде Фото: ФК «Ньюкасл»

Для «Ньюкасла» главной трансферной сагой стала история с переходом Александера Исака в «Ливерпуль». «Сороки» не хотели отпускать его, ругались, но всё-таки вынуждены были продать шведа за € 144 млн. Это единственная заметная потеря клуба. Ещё ушёл Каллум Уилсон, но это не так критично. Потерю же Исака должны компенсировать Ник Вольтемаде из «Штутгарта» (€ 85 млн) и Йоан Висса из «Брентфорда» (€ 57,7 млн) – его забрали в последний день (он, как и Исак, умолял свой клуб себя отпустить). Из дорогостоящих новичков в группу атаки добавился ещё вингер Энтони Эланга, за которого заплатили € 61,4 млн «Ноттингем Форест». В линию обороны был подписан из «Милана» Малик Тшау, чей трансфер обошёлся в € 35 млн.

«Манчестер Юнайтед»: новый вратарь, сильная атака

Сенне Ламменс Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Чтобы выбраться из кризиса, «Манчестер Юнайтед» подписал трёх игроков в атаку, каждый из которых обошёлся манкунианцам в € 70+ млн, – Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг», Брайана Мбемо из «Брентфорда» и Матеуса Кунью из «Вулверхэмптона». Однако пока всё грустно. Видимо, Рубену Амориму требовалось больше новичков. Заработали манкунианцы прежде всего на трансферах Алехандро Гарначо в «Челси» (€ 46,2 млн) и Антони в «Бетис» (€ 22 млн). С их продажами тянули до последнего, как и с арендой Расмуса Хойлунда с опцией выкупа в «Наполи». Только на правах аренды «МЮ» сумел избавиться от Маркуса Рашфорда («Барселона») с Джейдоном Санчо («Астон Вилла»). Но даже это должно помочь клубу финансово.

«Тоттенхэм»: взял больших звёзд, но удалось не всё

Рандаль Коло Муани Фото: ФК «Тоттенхэм»

Под Лигу чемпионов и нового тренера Томаса Франка требовалось усиление. На восьмерых новичков потратили € 210 млн. Укрепили все линии за исключением вратарской, но лишь перед закрытием окна арендовали центрфорварда – Рандаля Коло Муани из «ПСЖ». Ещё благодаря аренде Жоау Пальиньи у «Баварии» закрыли опорную зону. Больше всего «Тоттенхэм» потратил на атакующих полузащитников – Хави Симонса (€ 65 млн, «РБ Лейпциг») и Мохаммеда Кудуса (€ 63,8 млн, «Вест Хэм»). Для основы – это все трансферы. С подписанием некоторых других потенциальных новичков не сложилось: Эзе ушёл в «Арсенал» (но приехал Симонс), «Сити» не отпустил Савиньо, а до Адемолы Лукмана из «Аталанты» «шпоры» так и не добрались. Главная потеря – расставание с Сон Хын Мином, которого отпустили в МЛС. «Лос-Анджелес» выкупил корейца за € 22 млн.

«Астон Вилла»: плохо, плохо, неважно

Джейдон Санчо Фото: ФК «Астон Вилла»

У «Астон Виллы» сейчас не всё в порядке с финансами, поэтому клуб потратил меньше всех в АПЛ в летнее окно – всего € 30 млн. За эту сумму бирмингемцы выкупили форварда «Ниццы» Эванна Гессана. В остальном новичков для Унаи Эмери подвозили как арендованных или свободных агентов. Так в «Астон Вилле» оказались экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф и пока действующий «дьявол» Джейдон Санчо, а также Харви Эллиотт из «Ливерпуля». Почти весь доход бирмингемцам за лето принесла продажа в «Ньюкасл» хавбека Джейкоба Рэмси (€ 45,1 млн). Стоит добавить также, что на правах аренды в «Рому» перешёл Леон Бэйли. Ах да, вратарь и чемпион мира Эмилиано Мартинес скоро должен уехать в Турцию – в «Галатасарай».

«Ноттингем Форест»: вы могли не заметить, но тут всё на приличном уровне

Дан Ндой Фото: ФК «Ноттингем Форрест»

Зато «Ноттингем Форест» тоже закупился как гранд – вложил в приобретение новичков € 236,9 млн. Состав команды пополнили почти полтора десятка игроков. В последние часы работы окна договорились об аренде защитника «Арсенала» Александра Зинченко. Сразу трёх футболистов привезли в АПЛ из бразильского «Ботафого». А крупнейшими по стоимости для «Форест» стали сделки по полузащитникам Омари Хатчинсону из «Ипсвича» (€ 43,4 млн) и Дану Ндою из «Болоньи» (€ 42 млн). Самая значимая фигура из ушедших – вингер Энтони Эланга, подписавший контракт с «Ньюкаслом». Ну и сумели сохранить Моргана Гиббс-Уайта, который одной ногой был в «Тоттенхэме».

Остальные трансферы: радуемся за Грилиша

Джек Грилиш Фото: ФК «Эвертон»

В летнее окно в чемпионате Англии было много заслуживающих внимания трансферов и с участием нетопов АПЛ. Например, «Эвертон» арендовал Джека Грилиша. И у того уже четыре ассиста за новый клуб! А самую дорогую покупку среди остальных клубов совершил «Вест Хэм», который не пожалел € 44 млн за хавбека «Саутгемптона» Матеуша Фернандеша. Хотя сделка выглядит… странновато. Между прочим, тот же «Вест Хэм» выложил € 40 млн и за центрального защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо.

Топ-5 трансферов лета-2025 в АПЛ Фото: «Чемпионат»

Испания: скромность «Барсы», изменения в «Реале», большие траты «Атлетико»

«Барселона»: поскандалила с вратарями, не сумела взять Нико Уильямса и перетащила Рашфорда

Маркус Рашфорд Фото: Getty Images

Финансовые возможности не позволяли «Барселоне» разбежаться на рынке. Каталонцы снова решали вопрос с выходом к правилу «1 к 1» и трудной заявкой новичков. Клуб усилил вратарскую линию, забрав вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсию (активировали опцию выкупа за € 25 млн), и нападение за счёт аренды у «МЮ» Маркуса Рашфорда. Кроме того, чемпион Испании взял на перспективу молодого вингера Руни Барджи из «Копенгагена». Главной потерей для Ханси Флика стал центральный защитник Иньиго Мартинес, который отправился на заработки в Саудовскую Аравию. Его новым игроком не заменили. Ну и ситуация с Нико Уильямсом (ещё из начала лета) – отдельная боль для клуба. Гарантий заявки ему дать не смогли – и он остался в Бильбао.

«Реал»: забрал Трента и взял ещё двух человек в защиту плюс аргентинского таланта

Франко Мастантуоно Фото: ФК «Реал»

«Реал», судя по инсайдам испанских СМИ, выполнил на рынке не всё, о чём просил новый главный тренер Хаби Алонсо. Тем не менее укрепил оба фланга и центр обороны, подписав Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля», Альваро Каррераса из «Бенфики» и Дина Хёйсена из «Борнмута» (самый дорогой трансфер лета в Испании за € 62,5 млн). А за креатив теперь будет отвечать ещё и 18-летний аргентинский уникум атакующий полузащитник Франко Мастантуоно, купленный у «Ривер Плейт» за € 45 млн. Потерял «Реал» только тех, на кого в клубе уже не рассчитывали. В том числе звёздных ветеранов – Луку Модрича и Лукаса Васкеса отпустили свободными агентами.

«Атлетико»: очень-очень много новичков, но без топ-покупок

Давид Ганцко Фото: ФК «Атлетико»

«Атлетико», по данным Transfermarkt, потратил на летнем рынке больше всех в Испании – € 176 млн. Но это пока не очень помогает команде Диего Симеоне: две ничьих и поражение на старте сезона Примеры. В длинном списке новичков мадридцев вратарь Хуан Муссо, защитники Давид Ганцко, Маттео Руджери, Марк Пубиль и Сантьяго Моуриньо, полузащитники Алекс Баэна, Джонни Кардозо, Тьяго Альмада и Николас Гонсалес и нападающий Джакомо Распадори. 10 человек – почти целая команда! Правда, Моуриньо после возвращения из «Алавеса» тут же продали в «Вильярреал». Впрочем, и ушла из «Атлетико» большая группа игроков. Из основных – Родриго Де Пауль и Самуэл Лино.

Остальные трансферы

Жорж Микаутадзе Фото: ФК «Вильярреал»

Из остальных клубов Испании мощную трансферную кампанию выдал «Вильярреал». И потратил на новичков чуть более € 100 млн, и выручил на продажах игроков фактически столько же. Подписание грузинского форварда «Лиона» Жоржа Микаутадзе за € 31 млн – в топ-5 самых дорогих в Примере. А практически все заработанные деньги принесли «Вильярреалу» сделки по трём игрокам атаки – вингерам Алексу Баэне («Атлетико»), Йереми Пино («Кристал Пэлас») и форварду Тьерно Барри («Эвертон»). «Реал Сосьедад» получил больше всех за трансфер своего футболиста, отпустив Мартина Субименди в «Арсенал» за € 70 млн.

Топ-5 трансферов лета-2025 в Ла Лиге Фото: «Чемпионат»

Италия: класс от «Наполи», огромные суммы от «Милана», а остальные топы не порадовали

«Наполи»: сразу двое из Манчестера

Кевин Де Брёйне Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Неаполитанский клуб сохранил основу чемпионского состава, при этом заработав € 126 млн на трансферах. Одна только продажа Виктора Осимхена в «Галатасарай» после аренды пополнила бюджет на € 75 млн. В то же время «Наполи» удлинил скамейку за счёт подписаний 10 новичков. Самые дорогие, но не статусные – защитник «Болоньи» Сэм Бёкема и хавбек ПСВ Ноа Ланг. Другое дело – Кевин Де Брёйне! Экс-звезду «Манчестер Сити» взяли свободным агентом. Мощно чемпион Италии усилил и линию атаки на фоне травмы Ромелу Лукаку. У «МЮ» после непростых переговоров арендовали с обязательством выкупа Расмуса Хойлунда, а из «Удинезе» забрали двухметрового бомбардира Лоренцо Лукку по той же схеме.

«Интер»: новому тренеру топов не подвезли

Анди Диуф Фото: ФК «Интер»

Вице-чемпион прыгнул в неизвестность с новым молодым тренером Кристианом Киву, под которого клуб приобрёл всего четырёх новичков. Причём молодых. В «Интер» перешли полузащитники Анди Диуф («Ланс»), Петар Сучич («Динамо» Загреб) и Луис Энрике («Марсель») и форвард Анж-Йоан Бонни («Парма»). На звезду пока никто из них, конечно же, не тянет. Киву будет раскрывать этих игроков. С другой стороны, и лидеры «Интера» все на месте, даже Хакан Чалханоглу никуда не ушёл. Неплохо заработали «нерадзурри» на продаже Николы Залевского в «Аталанту» за € 17 млн.

«Ювентус»: так и не продал Влаховича, не взял Коло-Муани, но забрал Дэвида и Опенда

Луа Опенда Фото: ФК «Ювентус»

У «Ювентуса» было много недешёвых трансферов, но почти во всех случаях это выкуп ранее арендованных игроков – вратаря Микеле Ди Грегорио, защитников Ллойда Келли и Пьера Калюлю, вингеров Франсишку Консейсау и Николаса Гонсалеса. Причём последнего отдали в аренду с опцией выкупа «Атлетико». А возможно, главное приобретение туринского клуба – бесплатное. На правах свободного агента подписан лучший бомбардир «Лилля» Джонатан Дэвид. Нельзя пройти и мимо аренды у «РБ Лейпциг» Луа Опенда. Ключевые игроки «Ювентуса» остались в команде. Помимо отказа от услуг Гонсалеса, выделим аренды Тимоти Веа в «Марсель» и Дугласа Луиса в «Ноттингем Форест». Влаховича пока пристроить никуда не удалось.

«Рома»: мощное усиление, но без топ-переходов

Константинос Цимикас Фото: ФК «Рома»

Джан Пьеро Гасперини после назначения тренером «Ромы» получил в своё распоряжение около десятка новичков. Правда, топ-покупок у римского клуба не случилось. Самый дорогой – правый защитник Уэсли, борьбу за которого «Рома» выиграла у «Зенита» (€ 25 млн). Должны добавить качества команде арендованные, соответственно, у «Ливерпуля» и «Астон Виллы» защитник Константинос Цимикас и вингер Леон Бэйли. В трансферах римлян «на выход» тоже ничего особенного нет. Ведущие футболисты на месте – сорвался обмен лучшего бомбардира прошлого сезона Артёма Довбика в «Милан» перед закрытием окна. Обращает на себя внимание продажа экс-зенитовца Леандро Паредеса в «Бока Хуниорс» за € 3 млн.

«Милан»: самая мощная закупка в Италии – много громких имён

Кристофер Нкунку Фото: ФК «Милан»

«Милан» пытается перезагрузиться и вернуться на вершину под руководством Массимилиано Аллегри, поэтому больше всех потратил (€ 167 млн) и заработал (€ 169 млн) в летнее окно в Италии. Некоторые ценные фигуры покинули команду, прежде всего полузащитник Тейани Рейндерс (перешёл за € 55 млн в «Манчестер Сити»), защитники Малик Тшау (€ 35 млн, «Ньюкасл») и Тео Эрнандес (€ 25 млн, «Аль-Хиляль»). В списке приобретений «россонери» – 10 человек. Тут и опытные люди с громкими именами – вроде Луки Модрича из «Реала» и Адриена Рабьо из «Марселя», и самые дорогие новички Серии А Кристофер Нкунку из «Челси» (€ 37 млн) и Ардон Яшари из «Брюгге» (€ 36 млн). Как минимум центр полузащиты «Милан» укрепил очень прилично.

Остальные трансферы

Никола Крстович Фото: ФК «Аталанта»

У клубов поменьше и покупки были поскромнее. Хотя «Аталанта» не побоялась выложить € 25 млн за нападающего «Лечче» Николу Крстовича, а «Фиорентина» отдала такую же сумму за форварда «Кальяри» Роберто Пикколи. Да и «Комо» Сеска Фабрегаса оформил несколько интересных сделок. Например, купил вингера Хесуса Родригеса у «Бетиса» за € 22,5 млн. Из продаж других клубов самая обсуждаемая – отъезд лучшего бомбардира Серии А Матео Ретеги в Саудовскую Аравию. «Аталанта» получила от «Аль-Кадисии» перевод на сумму € 68,2 млн.

Топ-5 трансферов лета-2025 в Серии А Фото: «Чемпионат»

Германия: мощь от «Баварии», перестройка «Байера» и жуткая распродажа «РБ Лейпциг»

«Бавария»: крутой размен вингеров – Луис Диас уже тащит, а ещё взяла Джексона

Луис Диас Фото: ФК «Бавария»

Главное событие на летнем рынке для «Баварии» – размен вингеров. Мюнхенский клуб попрощался с Кингсли Команом (продан в «Аль-Наср» за € 25 млн) и Лероем Зане (отправился в «Галатасарай» как свободный агент) и сам же сделал очень дорогое приобретение в лице Луиса Диаса из «Ливерпуля» за € 70 млн. Он уже тащит – забил в Суперкубке один и два – в чемпионате. Кроме того, центр обороны чемпиона Германии усилил Жонатан Та из «Байера», а в середину поля добавился молодой талант «Хоффенхайма» Том Бишоф. На этот дуэт потратили всего € 2,3 млн. Уже на флажке «Бавария» договорилась с «Челси» об аренде с опцией выкупа форварда Николаса Джексона, чей переход едва не сорвался. Из потерь мюнхенцев выделяется Томас Мюллер – легенду клуба проводили в МЛС.

«Байер»: отпустил кучу чемпионов и уже уволил тен Хага

Клаудио Эчеверри Фото: ФК «Байер»

У «Байера» получилось сумасшедшее лето. Клуб потратил на трансферы € 198 млн, а заработал € 229 млн – первое место в Бундеслиге по обоим показателям. Состав меняли под нового тренера Эрика тен Хага, однако его отправили в отставку уже после двух туров! Экс-чемпион остался без целой группы игроков основы. За рекордные для леверкузенцев € 125 млн ушёл в «Ливерпуль» Флориан Вирц, покинули команду голкипер Лукаш Градецки, защитники Жонатан Та, Жереми Фримпонг и Пьеро Инкапье, полузащитник Гранит Джака и форвард Виктор Бонифасе. Среди полутора десятка новичков выделяются по цене защитник Джарелл Куанса из «Ливерпуля» и полузащитник Малик Тилльман из ПСВ – оба стоили по € 35 млн, а по именам – бесплатный Лукас Васкес из «Реала» и арендованный у «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри.

«Боруссия» Дортмунд: снова закупилась в Англии

Джоб Беллингем Фото: Frederic Scheidemann/Getty Images

Дортмунд как следует потряс английский рынок. Выкупил за € 30,5 млн полузащитника Джоба Беллингема у «Сандерленда», а за € 20 млн или чуть больше – защитника Яна Коуто («Манчестер Сити»), хавбека Карни Чуквуэмеку («Челси») и форварда Фабиу Силву («Вулверхэмптон»). Причём Коуто и Чуквуэмеку «Боруссия» смогла сохранить после аренд. Вдобавок у «Челси» арендовали центрбека Аарона Ансельмино. Единственная ощутимая потеря – продажа в «Челси» Джейми Гиттенса за € 56 млн. В целом тренер Нико Ковач может быть доволен трансферами, хотя с семьёй Беллингема уже случился конфликт из-за замены младшего брата Джуда в перерыве.

«РБ Лейпциг»: отпустил всех лидеров

Ромуло Фото: ФК «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» остался за лето без своих самых ярких звёзд – лучший бомбардир Беньямин Шешко продан в «Манчестер Юнайтед» за € 76,5 млн, а лучший ассистент Хави Симонс – в «Тоттенхэм» за € 65 млн. На этом фоне все остальные потери клуба кажутся незначительными, хотя аренда в «Ювентус» форварда Луа Опенда тоже бьёт по потенциалу команды. Имена новичков пока не потрясают воображение. Заменой Шешко должен стать 23-летний бразилец Ромуло из турецкого «Гёзтепе», за которого отдали € 20 млн. Ещё выделяется покупка у ПСВ многообещающего бельгийского вингера Жоана Бакайоко за € 18 млн.

Остальные трансферы

Жонатан Буркардт Фото: ФК «Айнтрахт»

Из остальных трансферов стоит отметить переход нападающего сборной Германии Жонатана Буркардта из «Майнца» в «Айнтрахт» за € 21 млн. Столько же франкфуртский клуб заплатил и за классного японского вингера «Фрайбурга» Рицу Доана. В то же время «Айнтрахт» заработал € 95 млн на переходе форварда Уго Экитике в «Ливерпуль». Дороже продал своего игрока только «Байер» – Вирца в «Ливерпуль». В топ-3 вошёл трансфер нападающего «Штутгарта» Ника Вольтемаде в «Ньюкасл» за € 85 млн. Его, кстати, не смогла купить «Бавария» (мы тоже в шоке, «Бавария» – и не смогла кого-то забрать внутри Германии).

Топ-5 трансферов лета-2025 в Бундеслиге Фото: «Чемпионат»

Франция: вратарская революция в «ПСЖ», ветераны для «Монако»

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Getty Images

Для победителя чемпионата Франции и Лиги чемпионов летнее трансферное окно прошло спокойно с точки зрения борьбы за новичков. «ПСЖ» взял вратарей Люка Шевалье из «Лилля» и Ренато Марина из «Ромы», а в линию обороны добавил Илью Забарного из «Борнмута». Потратил в общей сумме € 103 млн. Труднее всего для парижского клуба оказалось избавиться от Джанлуиджи Доннаруммы. После долгих и сложных переговоров голкипера вроде как пристроили в «Манчестер Сити» (на данный момент о сделке, напомним, официально не объявлено). Больше из потерь «ПСЖ» и выделить нечего. Разве что уход в «Вильярреал» ещё одного бывшего конкурента Матвея Сафонова испанца Арнау Тенаса.

«Монако»: возвращение Погба

Поль Погба Фото: ФК «Монако»

Клуб Александра Головина совершал летом неоднозначные трансферы. «Монако» подписывал возрастных новичков – 35-летнего вратаря «Байера» Лукаша Градецки, 31-летнего защитника «Баварии» Эрика Дайера и 32-летнего экс-полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, который два года не играл из-за длительной дисквалификации. А у «Барселоны» арендовал замученного травмами и до сих пор не реализовавшего свой неслабый потенциал Ансу Фати. Завершили же монегаски летнюю кампанию самой дорогой покупкой – 20-летнего хавбека «Севильи» Станиса Идумбо-Музамбо за € 10 млн. Знаете такого? При этом «Монако» продал около десятка игроков на € 116,5 млн, включая основных – Уилфрида Синго в «Галатасарай» и Элисса Бен-Сегира в «Байер».

Остальные трансферы

Игор Пайшао Фото: ФК «Марсель»

Лидером Лиги 1 по тратам на летнем рынке стал «Страсбург», за которым стоит «Челси». Этот клуб подписал большую группу молодых игроков на общую сумму в € 127,5 млн. Самый дорогой трансфер – парагвайского полузащитника Хулио Энсисо из «Брайтона». Интересные сделки совершил «Марсель». Например, провансальцы купили вингера Игора Пайшао из «Фейеноорда» за € 30 млн, а хавбека Анхеля Гомеса из «Лилля» и форварда Пьер-Эмерика Обамеянга из «Аль-Кадисии» подписали свободными агентами. С другой стороны, подравшихся друг с другом Джонатана Роу и Адриена Рабьо быстро продали, соответственно, в «Болонью» за € 17 млн и в «Милан» за € 9 млн.

Из трансферов «на выход» крупнейшие – переходы Жан-Клера Тодибо из «Ниццы» в «Вест Хэм» (€ 40 млн), Люка Шевалье из «Лилля» в «ПСЖ» (€ 40 млн) и Райана Шерки из «Лиона» в «Манчестер Сити» (€ 36,5 млн). А вот «Лилль» не получил ни евро за своего лучшего бомбардира Джонатана Дэвида – канадский форвард уехал в «Ювентус» как свободный агент.