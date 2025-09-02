Только в этом туре 2:0 не удержали и «Локомотив», и «Рубин». Антон Михашенок разбирается, в чём же тут проблема. #1442

В РПЛ всё больше приживается миф о самом опасном счёте. И винить клубам стоит только себя

В РПЛ всё больше приживается миф о самом опасном счёте. И винить клубам стоит только себя

В минувшем туре РПЛ случилась нечастая история: сразу в двух матчах одна из команд вела 2:0 и в итоге не победила. Неудивительно, что в одной из таких встреч играли именно «Оренбург» и «Рубин» – обе команды уже попадали в подобный сценарий в нынешнем сезоне. И в качестве ведущих в счёте, и в качестве отыгравшихся.

«2:0 — это самый опасный счёт», – авторство этого клише в разных странах приписывается разным людям так, будто какая-то чертовщина витает в воздухе везде, где пинают по мячу. Это один из самых устойчивых футбольных мифов, а в низкорезультативном виде спорта мифы и суеверия крайне сильны.

Но можно ли сказать, что в этом мифе совсем нет правды?

Кто-то из великих сказал: «Миф не рассказывает о том, что случилось в ушедшее время. Миф рассказывает о том, что случается всё время». То есть для возникновения ощущения чего-то потустороннего важно, чтобы что-то повторялось с одним ярким отличительным признаком. В этом контексте миф про 2:0 обладает этим ярким признаком – промежуточным счётом, который даёт одной из команд преимущество в два мяча.

Один из самых легендарных камбэков с 0:2 случился в полуфинале ЛЧ в 2019-м Фото: Dan Mullan/Getty Images

С точки зрения семантики существование мифа очень легко объяснить: счёт 1:0 не является ярким признаком (и камбэки с 0:1 – обыденность, не чертовщина), со счёта 3:0 в футболе возвращаются в единичных случаях, он тоже не может быть ярким признаком. 2:0 — идеальный пример, чтобы показать, что добытое преимущество в счёте ещё не является конечным. Так, находя раз за разом подтверждение, миф закрепляется. В большинстве случаев команда, которая ведёт 2:0, всё равно доводит до победы — иногда и через возвращение соперника: «Балтика», к примеру, четыре раза в сезоне вела 2:0 и трижды не дала к себе приблизиться, но однажды пропустила два от… конечно, «Оренбурга». И всё равно выиграла 3:2. 100-процентная реализация самого опасного счёта.

Однако в цитате о мифе сказано, что он случается «всё время». Это не значит, что в каждой игре со счётом 2:0, это значит, что такое встречается постоянно и везде. И здесь из области паранормального мы переходим к чисто футбольному: почему так случается? Какие общие черты у матчей вроде тех, что сыграли «Локомотив» с «Крыльями» и «Оренбург» с «Рубином»?

Получая преимущество в два мяча, почти любая команда постепенно успокаивается – это естественный процесс. Даже давление соперника не воспринимается всерьёз, а это всегда первая фаза надвигающейся беды. Вторая фаза служит детонатором: соперник забивает один мяч, и у команды, ведущей в счёте, есть два возможных типа поведения:

попытаться внести изменения в свою игру;

оставить всё как есть и продолжать давать отпор, но теперь с большей концентрацией.

Это кажется поразительным, однако если взять массив матчей, где команда упустила 2:0, в большинстве случаев окажется, что после первого пропущенного (ещё ведя в счёте!) её тренерский штаб действительно пытался вмешаться с изменениями. Чаще всего страдают команды, которые привыкли по большей части отталкиваться от действий соперников, чем от собственной игры, и потому происходят следующие вещи:

— меняется схема или роли футболистов на поле. Не раз и не два в подобных встречах не тренер проигрывающей команды, а тренер выигрывающей доходит до того, что передаёт записки с указаниями для своих футболистов. Вместо более атакующего футболиста выпускают более оборонительного формально в ту же позицию, нарушаются наигранные связи: всё делается так, будто камбэк уже случился, хотя в футболе преимущество в один мяч всё ещё весомое;

— выпускается третий центральный защитник, когда команда оборонялась до этого в два. Классика. Всякий раз, когда такое происходит, жди беды. Самое странное, что при таких заменах как будто не учитывается, что после того, как счёт станет 2:2, матч не закончится автоматически, он будет продолжен. Предположим, наш соперник ушёл с 0:2 и сравнял счёт на 77-й минуте — что делать ещё 13 минут основного времени и минут пять компенсированного? Возвращаться к игре в два центральных защитника, окончательно ломая голову игрокам? Продолжать действовать в три центральных защитника, обороняя ничью, так как динамика встречи уже утеряна? Это будто вычеркнуто из сценария;

— выпускается большой, мощный центральный нападающий. Здесь в этом туре было прямое попадание. В самом выходе Николая Комличенко в матче «Локо» с «Крыльями» нет ничего странного – более того, в вакууме понятно, на что рассчитывают с этой заменой тренеры. «Локомотив» хочет отодвинуть от ворот соперника, который поверил в себя: кто оттянет первую линию глубже, чем большой нападающий? В свою очередь, с оглядкой на свои ворота придётся играть и полузащите, так как нарушится компактность либо пространство между линий станет большим. И в нём постоянно будет свободным наш игрок, который здорово распоряжается мячом. В «Локомотиве» такого футболиста зовут Алексей Батраков.

Однако если заменённый нападающий отвечал за связность игры, часто отыгрывался на третьего (как раз на твоего лучшего игрока между линий), то в разгорающемся пожаре замена с выходом на поле мощного форварда приводит к двум важным последствиям. Первое: этот нападающий не помогает в связности, его воспринимают только как опцию «зацепиться при выходе из-под давления». Это делает незаметным и твоего лучшего игрока между линий, ему попросту не с кем больше связываться. Второе: видя мощного форварда, партнёры при необходимости и без будут просто грузить в его сторону. Часто будут возникать ситуации, как на скриншоте.

«Локомотив» — «Крылья Советов» Фото: Кадр из трансляции

«Локомотив» здесь просто отпихивает мяч в сторону Комличенко, которому предложено одному разбираться с тремя соперниками. Естественно, это обречено на провал. Спустя несколько секунд форвард на газоне, мяч – у «Крыльев», игрокам «Локомотива», которые пытались поддержать Комличенко, приходится разворачиваться и бежать обратно в оборону. Так минута за минутой, потеря за потерей команда начинает захлёбываться, делая итоговый камбэк всё более осязаемым. Комличенко в итоге за своё время на поле не отдаст ни одной точной передачи. Без шуток: 0 точных передач за почти полчаса на поле.

Итак, миф об опасности счёта 2:0 – это застывший в мраморе страх упустить большое преимущество, каким в футболе можно считать разницу в два мяча. Но не только. Ещё это комплекс рукотворных проблем, которые зачастую создаются командами, ведущими в два мяча, в попытке сохранить преимущество. Эти проблемы становятся паникой в тот момент, когда соперник отыгрывает один мяч, и паранормальное побеждает рациональную оценку. А рациональная оценка должна быть такова: мы всё ещё выигрываем этот матч.