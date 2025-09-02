Морено поздновато сменили на Осинькина. А после одного очка в семи турах вообще спасались?

«Сочи» ожидаемо поменял главного тренера. Удивительно одно – это случилось аж 1 сентября, а не в начале августа. Команда валилась с первых туров, а Роберт Морено перестал контролировать ситуацию. Это было видно не только по результатам (всего одна ничья за семь матчей – с московским «Динамо»), но и по игре. И складывалось ощущение, что футболисты уже не знали, как работать с этим тренером.

Выбор нового – тоже не большой сюрприз. Фамилия Игоря Осинькина давно мелькала в списках потенциальных сменщиков. Теперь она зафиксирована. Именно ему менять ситуацию.

Борис Ротенберг президент «Сочи» «Все видели, что получился провальный сезон, что Роберт Морено не справился с задачей, которая перед ним была поставлена. Хотя он старался, но, видно, его испанский менталитет не дал ему такой возможности. Морено строил игру, как будто у него игроки какой-нибудь «Барселоны», которые сами всё должны делать. В России спортивная традиция другая. Тренерская работа — это именно работа с каждым спортсменом. Лично я считаю, что как раз Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать. Он будет разговаривать, он будет с каждым спортсменом, с каждым воспитанником работать и общаться так, чтобы игрок во время матча находился в нужном месте в нужный момент. Чтобы каждый игрок построил свою игру, чтобы была команда».

Что Осинькин делал после ухода из «Крыльев» и дадут ли ему время в «Сочи»?

Игорь Витальевич находился без работы совсем недолго. Официально он покинул «Крылья Советов» 27 мая. Хотя общественность задолго до этого понимала, что отставки не избежать: слишком много противоречий накопилось внутри клуба. И даже неплохая с точки зрения результатов весна не могла их разрешить. При этом не сказать, что расставание получилось тёплым. Осинькин признавался: его попросили уйти из клуба. И вряд ли с нынешним руководством он остался в дружеских отношениях.

После этого его фамилия, естественно, стала мелькать в медиа. Про Осинькина говорили в контексте ЦСКА (но там до переговоров не дошло) и «Пари НН» (там не прошёл губернаторский отбор). А с июля пошли спекуляции о скором приходе в «Сочи». Осинькин реагировал спокойно – говорил, что соскучился по работе, однако никакой конкретной информации не выдавал. Но даже сама трансферная кампания сочинцев – а в клуб пришли хорошо знакомые тренеру игроки – словно намекала: он им нужен.

И это наконец-то случилось. Теперь главный вопрос – дадут ли 60-летнему специалисту время. Ротенберг в своём публичном выступлении добавил: результат надо исправлять. А ещё мог бы добавить, что трансферные вложения в «Сочи» точно не на 16-е место. Состав команды, по данным Transfermarkt, оценивается почти в € 31 млн. А это уверенное 10-е место среди всех остальных. Соответственно, и в реальной таблице нужно занимать примерно такую же строчку.

Однако есть важный момент: у тренера не такой большой опыт работы в кризисных ситуациях. Да, можно вспомнить «Кубань» периода 2013 или 2016 годов. Но тогда Осинькин заходил в клуб всего на несколько встреч. И один раз даже вылетел.

Ещё было «Чертаново» – с командой он пошумел в ФНЛ, однако так и не добрался до элиты. А приглашение в «Крылья» явно намекало на долгосрочное сотрудничество. Поэтому тренеру дали время внедрить свои принципы, которые превратились в результат. В Самаре он в общей сложности отработал четыре года. С «Сочи» о таком длительном сотрудничестве сразу говорить сложновато.

А кто-то вообще спасался после одного очка в семи турах?

Да. И это было тяжело. Прецеденты в принципе случались разные. Например, сразу три клуба вообще не набирали очков после семи туров – «Томь» (2013/2014), «Терек» (2005) и «Геолог» (1992). Грозненцы тогда, кстати, побеждали, просто сезон начали с «-6». Все примеры негативные – ни один клуб после такого старта не спасся.

Ряд клубов, как и «Сочи» сейчас, набирали по одному очку за семь стартовых туров. И там уже есть более позитивные примеры, когда команды после такого избегали прямого вылета. Самый свежий – «Урал» в сезоне-2022/2023. Тогда к 7-му туру только раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. Разность мячей – 1:15. Уже после четвёртого матча Шалимова сменил Гончаренко – и ситуация начала налаживаться. В итоге екатеринбуржцы даже избежали стыковых встреч, закончив сезон на 11-м месте.

Ещё один пример связан с ними же, но уже из сезона-2014/2015. Тогда командой рулил Александр Тарханов, а старт сезона оказался завален. Тоже одно очко и разность мячей 5:13. И выкарабкались. Во многом благодаря весенним домашним матчам, которые проводили в манеже.

Ещё одна история случилась с ЦСКА в сезоне-2000. Команда Олега Долматова кошмарно начала сезон с аналогичным результатом на старте. Однако потом максимально включилась, чему способствовала смена тренера. Команду возглавил Павел Садырин – поднял на восьмую строчку.

Есть и четыре негативных примера. «Жемчужина Сочи» (1999), «Торпедо» (2022/2023), тульский «Арсенал» (2014/2015), «Сибирь» (2010) не смогли выбраться из болота, набрав одно очко после семи туров. И вылетели из высшей лиги. А чью судьбу повторит «Сочи»?