Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 3 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: чемпионат Европы по баскетболу, US Open и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 3 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 3 сентября: четвертьфиналы ЧМ по волейболу, Соболенко — Вондроушова в теннисе, Первая лига и Турция — Сербия на Евробаскете!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 3 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия), US Open, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 02:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
60
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Интрига: чем завершится битва двух чемпионок ТБШ?

Действующая чемпионка US Open Арина Соболенко с учётом розыгрыша-2024 довела серию успешных матчей в Нью-Йорке уже до 11. Её следующей соперницей будет ещё одна победительница ТБШ Маркета Вондроушова. Этот поединок станет 10-м в их противостоянии, и пока чуть впереди Арина — 5-4. Она была сильнее в Хертогенбосхе-2018, Майами-2021, на Australian Open — 2022, в Аделаиде-2023 и совсем недавно — в Цинциннати-2025. Маркета отличилась в квалификации Биля-2017, в Индиан-Уэллсе-2018, Штутгарте-2024 и Берлине-2025. Та, кому покорится их 10-й матч, далее сразится в полуфинале с кем-то из пары Джессика Пегула — Барбора Крейчикова.

US Open — 2025. Женщины. Турнирная сетка
Белорусская теннисистка обошла всех звёзд, включая Билли Джин Кинг:
Соболенко назвали «Тайбрейколенко». Всё потому, что побила рекорд, державшийся 54 года
Соболенко назвали «Тайбрейколенко». Всё потому, что побила рекорд, державшийся 54 года

🏐 13:00: Нидерланды — Япония, чемпионат мира, женщины, 1/4 финала

ЧМ-2025 (ж) . 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 13:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто окажется сильнее — Европа или Азия?

Открывать четвертьфинальный раунд будет матч сборных Японии и Нидерландов. Самая стойкая команда Азии встретится с соперником, который в предыдущем раунде выбил чемпионов мира двух последних розыгрышей. Именно этой паре предстоит первыми разыграть путёвку в полуфинал. Цепкая защита японок против силовой атаки нидерландских волейболисток. Какой фактор станет решающим для победы?

Статистика чемпионата мира по волейболу
Сборная Нидерландов остановила чемпионок:
Крах чемпионок. Сербия вылетела с ЧМ-2025 — что случилось с командой Терзича?
Крах чемпионок. Сербия вылетела с ЧМ-2025 — что случилось с командой Терзича?

🏐 16:30: Италия — Польша, чемпионат мира, женщины, 1/4 финала

ЧМ-2025 (ж) . 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Италия
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча, которой не удалось избежать

У команды Стефано Лаварини всего на один матч получилось отсрочить встречу с итальянками. «Скуадра адзурра» пока не видит преград на своём пути к очередному титулу. И Польша, которой пока никак не удаётся показать свой максимум. «Бяло-червоные» создают себе трудности в каждом матче и героически их преодолевают. Но в игре с Италией это непозволительная роскошь — раскачиваться несколько партий. Поэтому польским волейболисткам понадобятся собранность и концентрация с первых минут встречи, или будет поздно.

Статистика чемпионата мира по волейболу
Кто ещё претендует на титул ЧМ-2025?
Сборная Италии — главный фаворит чемпионата мира. Сможет ли кто-то её остановить?
Сборная Италии — главный фаворит чемпионата мира. Сможет ли кто-то её остановить?

⚽️ 18:00: «Сокол» — «КАМАЗ», Первая лига, 8-й тур

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Сокол
Саратов
Не начался
КАМАЗ
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли «Сокол» первую победу в турнире?

«Сокол» неудачно выступает в нынешнем сезоне — после семи туров команда расположилась на предпоследней строчке в таблице Лиги Pari. Плюс команда из Саратова до сих пор не одержала ни одной победы (четыре ничьих, три поражения). Футболисты «Сокола» забили всего три мяча — худший показатель в лиге вместе с «Торпедо». У «КАМАЗа» совсем иная ситуация. Четыре победы в семи матчах, всего одно поражение, 13 забитых мячей, четвёртое место в таблице. Кстати, команда ни разу не проигрывала на выезде. В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами.

Статистика Первой лиги
Главные события прошедшего тура Первой лиги:
Заруба фаворитов сезона, смена лидера и чудо-гол «ножницами». Главное в Первой лиге
Заруба фаворитов сезона, смена лидера и чудо-гол «ножницами». Главное в Первой лиге

⚽️ 20:00: «Арсенал» — «СКА-Хабаровск», Первая лига, 8-й тур

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 20:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» снова обыграет соперника с Дальнего Востока?

Тульский клуб расположился на седьмой строчке в таблице — семь матчей, 10 очков. В прошлом туре «Арсенал» уступил ульяновской «Волге» (1:2) и прервал серию из шести встреч без поражений. «СКА-Хабаровск» не одержал ни одной победы в четырёх прошлых матчах (две ничьих, два поражения). К слову, «Арсенал» дважды подряд одолел дальневосточную команду в Туле со счётом 1:0. Нас ждёт ещё одна «низовая» встреча?

Статистика Первой лиги
Необычно:
Фото
Пресс-служба КР фотографией Аршавина и Дзюбы отреагировала на «Кайрат» — «Арсенал» в ЛЧ

🏀 20:30: Финляндия — Германия, Евробаскет, группа B, 5-й тур

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Финляндия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Маркканен остановит бундестим?

Германия выиграла четыре матча кряду на Евробаскете-2025. Команда на данный момент является лучшей в истории турнира по среднему количеству набранных очков. Конечно, до конца чемпионата Европы ситуация может измениться, но пока немцы показывают выдающуюся игру. Финляндия после поражения от Литвы захочет проявить себя, удастся ли?

Турнирная таблица Евробаскета
Как это удалось Германии?
Как сборная Германии становится результативнее легендарных команд СССР и Югославии
Как сборная Германии становится результативнее легендарных команд СССР и Югославии

🏀 21:15: Турция — Сербия, Евробаскет, группа A, 5-й тур

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 21:15 МСК
Турция
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Шенгюн или Йокич — кто окажется на первом месте?

Что Турция, что Сербия ещё не проигрывали на этом турнире. Настало время определить сильнейшего в группе A. Алперен Шенгюн и Никола Йокич ведут свои сборные за собой. Кому из центровых удастся подойти к плей-офф в статусе непобеждённого?

Турнирная таблица Евробаскета
Шенгюн — Йокич на минималках:
Дисциплина сильнее анархии. Алперен Шенгюн — стратегическое сердце Турции
Дисциплина сильнее анархии. Алперен Шенгюн — стратегическое сердце Турции
Комментарии
