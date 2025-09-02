Топ-события среды: чемпионат Европы по баскетболу, US Open и футбол

Лучший спорт 3 сентября: четвертьфиналы ЧМ по волейболу, Соболенко — Вондроушова в теннисе, Первая лига и Турция — Сербия на Евробаскете!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 3 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия), US Open, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится битва двух чемпионок ТБШ?

Действующая чемпионка US Open Арина Соболенко с учётом розыгрыша-2024 довела серию успешных матчей в Нью-Йорке уже до 11. Её следующей соперницей будет ещё одна победительница ТБШ Маркета Вондроушова. Этот поединок станет 10-м в их противостоянии, и пока чуть впереди Арина — 5-4. Она была сильнее в Хертогенбосхе-2018, Майами-2021, на Australian Open — 2022, в Аделаиде-2023 и совсем недавно — в Цинциннати-2025. Маркета отличилась в квалификации Биля-2017, в Индиан-Уэллсе-2018, Штутгарте-2024 и Берлине-2025. Та, кому покорится их 10-й матч, далее сразится в полуфинале с кем-то из пары Джессика Пегула — Барбора Крейчикова.

🏐 13:00: Нидерланды — Япония, чемпионат мира, женщины, 1/4 финала

Интрига: кто окажется сильнее — Европа или Азия?

Открывать четвертьфинальный раунд будет матч сборных Японии и Нидерландов. Самая стойкая команда Азии встретится с соперником, который в предыдущем раунде выбил чемпионов мира двух последних розыгрышей. Именно этой паре предстоит первыми разыграть путёвку в полуфинал. Цепкая защита японок против силовой атаки нидерландских волейболисток. Какой фактор станет решающим для победы?

🏐 16:30: Италия — Польша, чемпионат мира, женщины, 1/4 финала

Интрига: встреча, которой не удалось избежать

У команды Стефано Лаварини всего на один матч получилось отсрочить встречу с итальянками. «Скуадра адзурра» пока не видит преград на своём пути к очередному титулу. И Польша, которой пока никак не удаётся показать свой максимум. «Бяло-червоные» создают себе трудности в каждом матче и героически их преодолевают. Но в игре с Италией это непозволительная роскошь — раскачиваться несколько партий. Поэтому польским волейболисткам понадобятся собранность и концентрация с первых минут встречи, или будет поздно.

⚽️ 18:00: «Сокол» — «КАМАЗ», Первая лига, 8-й тур

Интрига: одержит ли «Сокол» первую победу в турнире?

«Сокол» неудачно выступает в нынешнем сезоне — после семи туров команда расположилась на предпоследней строчке в таблице Лиги Pari. Плюс команда из Саратова до сих пор не одержала ни одной победы (четыре ничьих, три поражения). Футболисты «Сокола» забили всего три мяча — худший показатель в лиге вместе с «Торпедо». У «КАМАЗа» совсем иная ситуация. Четыре победы в семи матчах, всего одно поражение, 13 забитых мячей, четвёртое место в таблице. Кстати, команда ни разу не проигрывала на выезде. В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами.

⚽️ 20:00: «Арсенал» — «СКА-Хабаровск», Первая лига, 8-й тур

Интрига: «Арсенал» снова обыграет соперника с Дальнего Востока?

Тульский клуб расположился на седьмой строчке в таблице — семь матчей, 10 очков. В прошлом туре «Арсенал» уступил ульяновской «Волге» (1:2) и прервал серию из шести встреч без поражений. «СКА-Хабаровск» не одержал ни одной победы в четырёх прошлых матчах (две ничьих, два поражения). К слову, «Арсенал» дважды подряд одолел дальневосточную команду в Туле со счётом 1:0. Нас ждёт ещё одна «низовая» встреча?

🏀 20:30: Финляндия — Германия, Евробаскет, группа B, 5-й тур

Интрига: Маркканен остановит бундестим?

Германия выиграла четыре матча кряду на Евробаскете-2025. Команда на данный момент является лучшей в истории турнира по среднему количеству набранных очков. Конечно, до конца чемпионата Европы ситуация может измениться, но пока немцы показывают выдающуюся игру. Финляндия после поражения от Литвы захочет проявить себя, удастся ли?

🏀 21:15: Турция — Сербия, Евробаскет, группа A, 5-й тур

Интрига: Шенгюн или Йокич — кто окажется на первом месте?

Что Турция, что Сербия ещё не проигрывали на этом турнире. Настало время определить сильнейшего в группе A. Алперен Шенгюн и Никола Йокич ведут свои сборные за собой. Кому из центровых удастся подойти к плей-офф в статусе непобеждённого?