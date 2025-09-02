Главные сорвавшиеся трансферы лета 2025 года

Трансферное окно подошло к концу. «Ливерпуль» определённо доволен сезоном закупок, а вот некоторые клубы не смогли заполучить всех желаемых футболистов. Рассказываем о главных сорвавшихся трансферах лета.

Марк Гехи (из «Кристал Пэлас» в «Ливерпуль»)

Под конец трансферного окна мерсисайдцы решили дополнить линию защиты покупкой Марка Гехи из «Кристал Пэлас». «Ливерпуль» согласовал с клубом трансфер игрока за € 40 млн, но тренер Оливер Гласнер взбунтовался и высказался против продажи. «Пэлас», по инсайдам, высоко ценит Гласнера и хочет в скором времени продлить контракт со специалистом (истекает через год). Продажа Гехи могла привести к внезапному уходу немецкого тренера, поэтому клуб в последний момент заблокировал сделку.

Николас Джексон (из «Челси» в «МЮ»)

«Челси» этим летом купил более стабильных и забивных Жоао Педро и Лиама Делапа – теперь Николасу Джексону было бы трудно найти место в центре нападения. Плюс ко всему сенегалец разочаровал в плане дисциплины в последних матчах, нахватав удалений. Лондонцы готовы были продать нападающего, но минимум за € 80 млн. Претендовавшие на игрока «МЮ», «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Милан» испугались такого ценника и вышли из переговоров. А вот «Бавария», подключившись ближе к дедлайну, сумела договориться об аренде с правом выкупа.

Виктор Дьёкереш (из «Спортинга» в «МЮ»)

Рубен Аморим очень хотел видеть в «Юнайтед» сильного форварда – самым привлекательным вариантом был Виктор, которого сам Рубен в «Спортинге» и превратил в одного из элитных нападающих планеты. Вот только сам швед не горел желанием воссоединиться с бывшим коучем – смущали отсутствие еврокубков и плачевные спортивные результаты «МЮ». К тому же параллельно Виктора приглашал «Арсенал» – страйкер сразу обозначил «Спортингу» и другим командам, что он нацелен на переезд в Лондон. Аморим не стал переубеждать Виктора, посчитав, что футболисты сами должны проситься в «МЮ».

Родриго (из «Реала» в «Манчестер Сити»/«Тоттенхэм»)

Родриго уже несколько лет находится на второстепенных ролях в «Мадриде», обладая большим талантом. Летом пошли слухи, что Гоэсу надоело подыгрывать Винисиусу, Мбаппе и Беллингему и поэтому он хочет уехать в АПЛ. Бразильцем отдалённо интересовались «Ливерпуль» и «Арсенал», однако инсайдеры заранее проговаривали, что сделка маловероятна.

Более реальным казался трансфер в «Сити» или «Тоттенхэм». Фабрицио Романо писал, что Хосеп Гвардиола высоко ценит вингера, но не хотел бы перенасыщать состав и был готов на покупку лишь в случае продажи Савио. «Тоттенхэм» ещё больше был нацелен на трансфер, однако сам бразилец посчитал «шпор» недостаточно большим клубом. В конце концов реальных предложений по покупке не поступило, и Родриго остался в испанской столице.

Савио (из «Манчестер Сити» в «Тоттенхэм»)

В начале августа «Тоттенхэм» усиленно искал новичка на фланг атаки – взгляд пал на Савио из «Манчестер Сити». Лондонцы предложили € 70 млн, на что манчестерский клуб ответил отказом. Вроде как готовы были рассмотреть предложение от € 80 млн, но и то со скрипом – Гвардиола ещё верит в бразильца и его потенциал.

Эберечи Эзе (из «Кристал Пэлас» в «Тоттенхэм»)

Лондонцы быстро перестроились и переключились на Эзе из «Кристал Пэлас». «Тоттенхэм» договорился по трансферу англичанина за € 69 млн, вингер должен был вот-вот подписать контракт с новым клубом – однако Эберечи очень хотел в родной «Арсенал» и позвонил Артете, чтобы узнать, остался ли у него шанс присоединиться к «канонирам». Микель ответил положительно, и через несколько дней Эзе стал игроком «Арсенала». Позже Томас Франк прокомментировал срыв трансфера: «Мне не нужны игроки, которые не хотят переходить в клуб. Если они не хотят присоединяться и носить эту замечательную эмблему, значит, мы не хотим их здесь видеть».

Джейдон Санчо (из «МЮ» в «Рому»)

Аморим, как когда-то и Эрик тен Хаг, разочаровался в Санчо и не видел его в своей команде. Джейдону приказали искать новый клуб, и он нашёлся. На удивление «Рома» наскребла € 23 млн на трансфер англичанина. Однако Санчо отказался от переезда в другую страну. La Gazzetta dello Sport считает, что виной всему его отношения с рэпершей Saweetie – Джейдон был готов либо на переход в другую команду из АПЛ, либо на переезд в США. В итоге его арендовала «Астон Вилла».

Адемола Лукман (из «Аталанты» в «Интер»)

Лукман ещё в прошлом году изъявлял желание покинуть «Аталанту» – из-за конфликта с Джан Пьеро Гасперини и желания поиграть в топ-клубе. Этим летом на пороге появился «Интер», который был максимально нацелен на покупку нигерийца и предложил за него € 45 млн – бергамаски же запросили € 50 млн, на что миланцы уже отказались идти. Чуть позже гендиректор «Аталанты» рассказал, что клуб в принципе не планирует отдавать Адемолу прямому конкуренту – рассматривается лишь переход в другую лигу. Однако желающих из АПЛ, Ла Лиги и других чемпионатов не нашлось.

Эмилиано Мартинес (из «Астон Виллы» в «МЮ»)

Аморим окончательно разочаровался в Онана, а Байындыр не выглядит как вратарь топ-уровня – поэтому «МЮ» начал поиск нового вратаря под конец трансферного окна. Многие издания предрекали трансфер Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы». По информации The Athletic, тренер общался с аргентинцем по поводу перехода с начала июля, а «Юнайтед» под конец августа обсудил с бирмингемцами аренду кипера. В последнем туре Премьер-лиги Унаи Эмери даже оставил Мартинеса вне стартового состава, но в итоге «МЮ» приобрёл Сенне Ламменса у «Антверпена».

Все форварды мира (в «Ньюкасл»)

Мы уже подробно рассказывали о бедах «Ньюкасла». Если кратко: клуб нацеливался на покупку топ-форварда в пару к Исаку, но по разным причинам конкуренты обходили «сорок». Жоао Педро и Делап ушли в «Челси», Кунья выбрал «МЮ», а за Экитике постеснялись платить € 90 млн – француз в итоге ушёл в «Ливерпуль». Вскоре ситуация накалилась ещё больше из-за демарша Исака, а клубы стали выкручивать ценники за своих форвардов, зная о проблемах «Ньюкасла». В итоге купили Ника Вольтемаде за € 85 млн, а Исака всё же отпустили в «Ливерпуль» за € 144 млн.

Нико Уильямс (из «Атлетика» в «Барселону»)

Каталонцы очень хотели купить профильного топ-вингера на левый край. Выбор пал на лучшего друга Ламина Ямаля – вместе с Уильямсом он выигрывал Евро-2024. Нико вроде как был не против трансфера, однако требовал гарантий, что «Барса» его сумеет зарегистрировать, а в противном случае он сможет спокойно расторгнуть контракт. Каталонцы отказались от этого пункта, и Уильямс вскоре прикрыл трансферные слухи, продлив контракт с «Атлетиком» из Бильбао до 2035 года.

Алехандро Гарначо (из «МЮ» в «Баварию»)

Ещё один неугодный Амориму футболист. По слухам, Рубен поссорился с аргентинцем в конце сезона и посоветовал ему искать новую команду. Большой интерес к Алехандро проявляла «Бавария», она же и сделала предложение первой – однако вингер отказал мюнхенцам, поскольку очень хотел в «Челси» к Энцо Мареске. Была большая вероятность, что лондонцы так и не сделают оффер по Алехандро, но под конец ТО «синие» всё же купили футболиста.

Фермин Лопес (из «Барселоны» в «Челси»)

Инсайдеры Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн в конце августа разразились информацией о возможном уходе Лопеса в «Челси». Лондонцы предлагали за испанца € 40 млн, «Барса» хотела минимум € 70 млн. Конечное слово сказал сам Фермин: он хочет пробиться в старт родной команды, а Ханс-Дитер Флик высоко ценит хавбека и намерен дать ему больше игрового времени в сезоне-2025/2026.

Ангело Штиллер (из «Штутгарта» в «Реал»)

Ангело Штиллер Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

В начале лета «Реал» всерьёз интересовался Штиллером из «Штутгарта». Алонсо очень хотел дополнительного полузащитника в команду, а сам Ангело отлично провёл сезон-2024/2025, чем впечатлил Хаби. К сожалению, Флорентино Перес не готов был платить за немца € 50+ млн, поэтому разговоры не зашли далеко. Возможно, к кандидатуре Штиллера вернутся следующим летом, когда активируется опция выкупа за € 36 млн.

Нико Вольтемаде (из «Штутгарта» в «Баварию»)

Вольтемаде – ещё одно открытие Бундеслиги из «Штутгарта». 198-сантиметровый нападающий впечатлил техникой, игрой в подыгрыше и бомбардирской статистикой. «Бавария» очень любит ярких немецких футболистов и договорилась с Нико по личному контракту, однако трансферу воспрепятствовал «Штутгарт»: требовали минимум € 80 млн. Мюнхенцы пытались сбить ценник – тщетно. Вскоре они вышли из переговоров, а «Штутгарт» утверждал, что Вольтемаде никуда не перейдёт. Но в конце лета отчаявшийся «Ньюкасл» приобрёл форварда за € 85+5 млн.