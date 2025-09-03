Скидки
Спартак продал Алексиса Дуарте, но кого купит ему на замену, есть несколько вариантов, Александер Джику, Кристофер Ву

«Спартак» продал Дуарте. Теперь у Станковича серьёзные тактические проблемы
Дмитрий Зимин
«Спартак» продал Алексиса Дуарте
Тренер больше не сможет использовать схему с тремя центральными защитниками.

Трансферное окно в России будет открыто до 12 сентября. Значит, впереди у клубов МИР РПЛ ещё больше недели, чтобы закрыть позиции, которые считаются проблемными. Они есть и у «Спартака». Даже несмотря на то что осуществилась давняя мечта Деяна Станковича – покупка игрока на фланг обороны (речь об Илье Самошникове).

При этом очевидно, что не достигнута ещё минимум одна трансферная цель – новый центральный защитник, которого клуб хочет взять всё лето. На это наслаивается и ещё одна проблема: команду покинул Алексис Дуарте. И какие теперь вообще у «Спартака» есть варианты?

А почему Дуарте ушёл?

Видимо, из-за желания быть поближе к родине. До перехода в «Спартак» зимой 2023-го Алексис играл только в чемпионате Парагвая. А в России вышел на более высокий уровень. Так что когда пришло приглашение из бразильского «Сантоса», парень явно вдохновился. Выступать в знакомой среде куда приятнее.

При этом, судя по всему, «Спартак» не очень хотел отпускать центрального защитника. Поэтому первоначально ответил на оффер отказом. И здесь включились дипломатические рычаги со стороны самого игрока. По данным UOL, Дуарте лично попросил руководство московского клуба принять предложение в € 4 млн, а сам он подпишет контракт на четыре года. Любопытно, что в «Спартак» защитник приходил за ту же сумму. С учётом зарплаты не плюсовая сделка для красно-белых.

«Сантос» уже объявил о трансфере официально.

Таким был последний матч Дуарте в России:
Какая драма у «Спартака»! Станковича спас видеоповтор в добавленное время!
И что теперь делать «Спартаку»?

Похоже, у клуба серьёзные тактические проблемы. Ведь формально «Спартак» остался лишь с двумя центральными защитниками – Срджаном Бабичем и Русланом Литвиновым – при навязчивой идее Деяна Станковича играть в три. Вся конструкция может сломаться, если срочно не усилить эту позицию. При том что даже три центральных защитника в заявке – плохая идея. Ведь в случае травмы хотя бы одного, всё придётся менять.

Парадоксально, что клуб ищет игрока на эту позицию всё лето и пока никого не подписал. В медиа появлялись самые разные фамилии:

  • Сауль Коко из «Торино» вроде бы и сам хотел в Москву, но клубы не договорились по итоговой сумме трансфера;
  • Карлос Куэста из «Галатасарая» якобы даже прилетел в нашу столицу, однако завалил медосмотр.

Так что сейчас у клуба осталось два основных варианта, которые ведут несколько месяцев – Александер Джику из «Фенербахче» и Кристофер Ву из «Ренна». По данным A Sport, «Спартак» уже договорился с турками о трансфере игрока. При этом ранее появлялась информация, что сам он не готов ехать в Россию из-за позиции жены, выступающей против такого шага. Но, может, когда она увидит годовую зарплату мужа в € 2,3 млн, её мнение станет другим.

Александер Джику из «Фенербахче» и Кристофер Ву из «Ренна»

Фото: Getty Images

По Ву клуб с июля находится в диалоге с «Ренном». Возможно, отъезд Дуарте спровоцирует поработать и в этом направлении. Ведь остаться с тремя центральными защитниками до зимы не сильно лучше, чем с двумя. Так или иначе, если Станкович хочет продолжать играть по схеме с тремя центральными, необходимы два трансфера. И если клуб подпишет и Джику, и Ву, это будет реальная демонстрация серьёзных намерений.

