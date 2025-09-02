«Если не буду играть, то зачем я нужен «ПСЖ?» Сафонов и Карпин — перед матчем сборной

Сборная России продолжает подготовку к товарищеским матчам с Иорданией (4 сентября) и Катаром (7 сентября). Команда провела очередную тренировку, после чего с прессой побеседовали футболисты и члены тренерского штаба.

Карпин: шансов на уайлд-кард ЧМ-2026 — 0

Главный тренер сборной Валерий Карпин отвечал на вопросы не только о национальной команде, но и о московском «Динамо».

— Как оцените физическое состояние игроков?

— Настроение у сборников хорошее, физическое состояние разное после последнего тура. Некоторые не участвовали в командных действиях. Кто-то не восстановился, кто-то только прилетел.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Что скажете о соперниках сборной?

— Наверное, Нигерия и Камерун посильнее, чем Иордания и Катар. Если ранжировать, они будут в первой пятёрке.

— Есть ли шансы на получение уайлд-кард на ЧМ?

— Шансов на уайлд-кард ЧМ-2026 — 0. Шансы будут, если закончится СВО. Сейчас шансов 0.

— Тен Хага уволили после двух туров. Вы удивлены, что вы ещё в «Динамо»?

— А «Динамо» здесь при чём? Я здесь тренер сборной.

— Есть ли вероятность, что вы останетесь только главным тренером сборной после ваших слов?

— Без понятия.

— Не жалеете, что возглавили «Динамо»?

— Точно не пожалел.

— Почему?

— Потому что. У меня нет стресса.

— Чалова не рассматривали?

— Нет. Пока он начинает играть и выходить. Мы за ним следим.

— В чём Умяров должен стать лучше, чтобы получить вызов в сборную?

— Что значит — в чём лучше Умяров должен стать? На все технические и тактические действия я могу вам привести свои действия. Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки. Глебов, Черников. Мы просматриваем новичков в лице Кирилла Глебова и Лукина. С Умяровым не общался. Если он меня спросит, в чём надо прибавлять и на кого ориентироваться, то скажу — на Гаттузо. Скромнее? Макелеле.

— Что скажете о вызове Дугласа Сантоса в сборную Бразилии?

— Было понятно, за какую сборную хочет играть Сантос. Всем было понятно, вам нет? Чего мне расстраиваться? Он паспорт не в сборной получал. Ему 31 год. Может, ему 40 будет, когда нас вернут? Он колебался по выбору сборной, когда был в расширенном списке. Нам нужны те, кто хочет играть за сборную России. Я с ним лично не общался, через посредников.

— Как относитесь к введению списка книг для футболистов?

— Отлично.

— Что им нужно прочитать?

— «Робинзон Крузо». Последнее, что читал Диего Симеоне.

— Общались ли вы с министром спорта РФ по вопросу ужесточения лимита на легионеров?

— По лимиту я всё сказал в 2009-м. С министром спорта не общался. Мне общения и так хватает.

— Почему Министерство спорта взялось за футбол?

— Футбол — спорт номер один.

— Что скажете о возможном потолке зарплат?

— Не понимаю, как потолок зарплат может работать в незакрытой лиге. В закрытых американских лигах — понятно. Здесь — нет. Лимиты у нас были разные. Вот сейчас у нас много полузащитников. Все они появились в последнее время. Конкуренция большая. Крайние нападающие тоже появляются.

— В «Зените» и «Спартаке» выходит мало россиян.

— Зато в ЦСКА и «Локомотиве» играет больше россиян. Они ещё конкурируют. Если другие клубы так хотят, значит, это нормально. Это их решение.

— Почему в сборной нет Сауся и Иосифова?

— За Саусем следим, он в расширенном-расширенном списке. Иосифова хорошо знаем. Я его хотел в «Ростов», когда ему было 18 лет. Но на их позиции другие футболисты, как Головин, Миранчуки, Глушенков и даже Обляков.

— Кого можно считать самыми универсальными футболистами сборной?

— Сильянов по-прежнему самый универсальный игрок. Может сыграть на любой позиции в обороне. Кисляк тоже может сыграть на любой позиции.

— Почему у Захаряна так много травм?

— Конкретно с Захаряном не общался, но общаюсь с клубом. Это случайность и много болезней: ангина и коронавирус. Даже после восстановления и такой болезни появляются мышечные травмы. С одной стороны, нормально, что это происходит.

— Стоит ли уходить Сафонову из «ПСЖ»?

— Не знаю ситуацию в «ПСЖ», однако сам игрок должен принимать решение.

— Рассматривали ли вы приглашение Кузяева в «Динамо»?

— Нет.

Кафанов: посоветовал бы Сафонову остаться в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, кто сыграет в предстоящих встречах.

— Кто сыграет в воротах в матчах с Иорданией и Катаром?

— Ещё будем совещаться с тренерским штабом. Планируется, что Саша Максименко начнёт встречу с Иорданией, а Матвей Сафонов будет в основном составе в Катаре. Дальше — уже по ситуации.

— Сафонов совершил результативную ошибку в матче с Нигерией.

— Матвей не играет в «ПСЖ», но это наш русский вратарь, которому нужна практика. Это тот момент, когда он нам нужен, а мы — ему. Любой вратарь может допустить ошибку. В июне двух тренировок ему было мало. Мы сделали выводы. От ошибок никто не застрахован.

— Что думаете о конкуренции среди вратарей «ПСЖ» после ухода Доннаруммы?

— Понятно, что Шевалье начнёт сезон, но есть другие турниры, где будут играть оба вратаря. Дальше уже будет зависеть от их игры. Доннарумма в прошлом сезоне лишил шансов Матвея своей блестящей игрой. Сейчас же шансы 50 на 50. Доннарумма убедил своей игрой, что он должен быть в клубе, однако сейчас его уже нет. Сейчас начинается сезон, и всё начинается заново. Я ещё год назад говорил, что Матвей будет играть, и он сыграл 19 матчей. И никто в это не верил. Сейчас верю, что шансы 50 на 50.

— Какой совет дали бы Матвею?

— Когда у меня совета не просят, я его не даю. Но если бы Матвей спросил, я бы посоветовал остаться. Сейчас Доннарумма ушёл, а Матвей уже в команде год. Сейчас ситуация другая, в пользу Матвея.

— Что скажете о приезде Сафонова в сборную?

— Приезд Матвея повышает уровень и качество тренировок сборной России. К нему тянутся другие вратари. Одному не забили на тренировках, другому два забили, а все лучшие удары были, когда в воротах был Матвей. Все полевые футболисты хотят бить такому вратарю.

Виталий Кафанов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как Сафонову коммуницировать с Забарным?

— Как в профессиональном футболе. Футболист «ПСЖ» должен делать всё в интересах клуба, а не показывать характер и тянуть на себя одеяло.

— Агкацев пропускает сбор из-за травмы.

— Очень жаль, что Агкацев покинул расположение сборной. У него несерьёзная травма, однако, если бы он её усугубил, «Краснодар» остался бы без вратаря на три-четыре недели. Мы ждём Стасика и надеемся, что приедет здоровым. Если бы он сейчас был здесь, вышел бы в старте с Иорданией.

Впервые за долгое время в игровой отрезок ошибались все, однако меньше всего — Агкацев. Все ребята из запасной обоймы совершили по две ключевые ошибки. Может, вы не заметили, но у нас один из самых молодых составов вратарей в сборной. Сейчас так сложилось, что Шунин и Гильерме закончили, а у Лунёва не всё хорошо идёт. Возрастные вратари не вызываются. Однако это говорит о том, что у нас много сильных вратарей.

Станислав Агкацев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Сейчас по уровню Агкацев не уступает Сафонову?

— Нельзя сравнивать, потому что они играют в разных чемпионатах. Если говорить по тренировкам, сильнее готов Матвей. Определяю это, исходя из всех показателей вместе. Дело не в ошибках, а в неберущихся мячах, которые они достают. Матвей и Максименко сейчас больше всех спасли таких мячей. По двум тренировкам сложно делать выводы.

— «Будё-Глимт» с Хайкиным вышел в общий этап Лиги чемпионов.

— С каждым годом клуб Хайкина «Будё-Глимт» становится сильнее и лучше. Все достижения связаны с нашим вратарём, в том числе победы и выход в Лигу чемпионов.

— В каком случае Сафонову стоит задуматься об уходе из «ПСЖ»?

— Не понимаю, почему все писали, что Сафонову надо уходить. Он сыграл достаточно и показал весомый показатель. Я не припомню, кто из наших вратарей провёл сезон на таком уровне. Если в этом сезоне он сыграет меньше, чем в прошлом сезоне, стоит только в мае задуматься об уходе. Если Матвей останется и у меня не будет в это время работы в клубе, то я бы поехал в «ПСЖ» и к вратарю, пообщаться с тренерами.

— Почему вызвали в сборную Максименко?

— Максименко в самом лучшем состоянии, если говорить про тренировки. Он выглядит очень хорошо. Саша даже в выходной в «Спартаке» пошел потренировался после матча с «Зенитом». Это убедило, что его нужно вызвать. Саша в очень хорошей форме.

— Как оцените информацию об интересе «Челси» к Худякову?

— Худякову предстоит восстанавливаться ещё три-четыре недели, при том что операция прошла успешно. У него там болт, поэтому надо время, чтобы всё прижилось и заработало. Но в клубе к нему хорошо относятся и ждут его возвращения. Я не знаю, что Даня думает об интересе «Челси». У каждого свой путь. Чтобы стать вратарём, нужно играть. Лучше пусть будет клуб не такой значимый, как «Челси», но тот, где он будет играть. Если выбирать между первым вратарём в «Штурме» и третьим «Челси», лучше остаться в Австрии. Ему необходимо играть.

— Прокомментируйте вызов вратаря «Зенита» Адамова.

— Вызвали его в сборную, чтобы показать, что Денис нам нравится и он заслужил вызов. Это пока аванс. Хотелось бы вызвать и похвалить за то, что было.

— Акинфеев был лучшим на старте сезона?

— Один из лучших. Если бы он был в кандидатах, точно был бы в сборной России.

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Готовы ли вы вернуться к работе в клубе?

— 27 лет я работал без перерыва и понимал, что у меня кончаются эмоции, которыми должен делиться с вратарями на тренировках. Я чувствовал это немного раньше. После сезона понял, что мне нужна передышка. До сборов проехал 11 клубов и посмотрел тренировочный процесс.

Этот период мне был очень нужен. Я всё правильно сделал. Сейчас появляется желание работать. Я готов вернуться в «Ростов» и работать в любом клубе, потому что не представляю себя без ежедневной работы с вратарями. Беседы с тренерами вратарей клубов дают очень многое. Наверное, буду что-то менять в своём подходе. Мне везде понравилось, как работают вратари клубов РПЛ. Для вратарей и тренеров это большая мотивация, когда я приезжал на них смотреть.

— Не звал ли вас Карпин в «Динамо»?

— Нет, не звал. При этом от предложений двух клубов из РПЛ этим летом я отказался, однако сейчас готов работать.

Сафонов: странно ехать в Европу ради трудностей, а потом от них уезжать

С вратарём Матвеем Сафоновым много говорили на тему конкуренции в «ПСЖ»

— Дорога тяжёлая, мне багаж не пришёл. Всю ночь провёл около аэропорта. Прилетел в час ночи, забрал багаж в семь утра. Но всегда рад приехать.

— С какими словами встретил Кафанов?

— Доброе утро. Это стабильно. Мы видимся каждый месяц. Надеюсь, это будет продолжаться.

— Агкацев не приехал на сбор из-за повреждения.

— Травма Агкацева огорчила. Второй раз Стасик сливается со сборов со мной. То одно болит у него, то второе. Хотелось встретиться, поработать вместе. Хотя в отпуске увиделись. Скучаю по Краснодару. Это мой город. Слежу за командой и общаюсь с ребятами.

Матвей Сафонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Не кажется, что сезон длится бесконечно?

— По мне, достаточно времени на отдых и восстановление. Мне лично нравится тренироваться и быть в таком ритме. Рад, что получилось так быстро позаниматься делами. Возможно, если бы играл больше, была бы психологическая усталость. Но мне грех жаловаться.

— Как оцените своё положение в «ПСЖ»?

— В «ПСЖ» конкуренция. Выбор тренера, кому играть. Моя задача — доказывать, стараться себя проявить. Быть готовым себя показать, когда будет шанс. Хотелось сыграть на клубном чемпионате мира. Недавно было три месяца, как я не играю за клуб. На тренировках чувствую себя комфортно. Во время отдыха пришёл в себя. Я в сборной России и думаю о следующем матче.

— Было ощущение, что после ухода Доннаруммы более реально стать первым номером?

— Думаю, что разницы нет. Это в любом случае конкуренция, в которой есть победитель и проигравший. Всё начинается с чистого листа.

— Как попрощались с Доннаруммой?

— С Доннаруммой обменялись СМС-ками, переговорили, попрощались. В момент его ухода я был в самолёте.

— Расскажите о ситуации с Забарным?

— Без комментариев.

— В чём стал сильнее?

— Появился опыт. Я во всём стал лучше в плане скоростей и техники. Когда приезжал в «ПСЖ» было тяжеловато, но сейчас чувствую себя комфортно и намного увереннее. Период адаптации закончился. Если я совсем не буду играть, встанет вопрос — зачем я нужен команде? Надо смотреть, как будет складываться жизнь. Странно ехать в Европу ради трудностей, а потом от них уезжать. Не понимал таких людей. Я получил те трудности, ради которых ехал.

— Кто-то из ребят из сборной спрашивал, надо ли уезжать в Европу?

— Думаю, нет. Надо понимать, насколько человек хочет уехать и променять тёплый дом на трудности. Когда говорят, что надо уезжать из России, надо понимать, будешь ли ты там играть. Думаю, что немного футболистов будут играть в топ-клубах Европы. Можно приводить в пример меня, который играл все сезоны в России, а там всего 15 матчей за сезон. Возможно, кто-то в такой обстановке захочет уехать обратно. Всё идёт не так, как ты хочешь.

— Как идут дела с изучением французского языка?

— Я сразу начал учить французский язык, как приехал туда. У меня была пауза по обучению в США. Было реально тяжело учить, потому что у меня не совсем хороший английский. Он не дал никакого бонуса для изучения французского. Для меня было изучение с нуля. Я могу сказать, что добился хороших успехов, ведь могу общаться на нём. Однако могло быть успешнее.

— Какую задачу ставите перед собой в «ПСЖ»?

— Я не ставлю перед собой задачу. Какая разница, играть 15 или 20 встреч? Задача – сыграть следующий матч и чтобы меня ценили в команде. Это я должен доказать своей игрой. Хотите, чтобы я уговорил главного тренера больше играть? Я могу это сделать в тренировочном процессе. Я к этому должен стремиться.

Баринов: верю, что ещё сыграю на международных турнирах

Полузащитник Дмитрий Баринов рассказал, какие клубы интересовались им в летнее трансферное окно.

— Собираться всегда приятно, тем более собрались 30 футболистов — основной костяк. Головин, Миранчуки и Мотя. У нас хорошие соперники и в следующие созывы тоже классные соперники. Интересно посмотреть на наш уровень. Без разницы, где играть — в России или в Катаре. Я уже там играл. Если позволит здоровье, я сыграл бы два матча. Я даже не смотрю на то, что сборная России не проигрывает. Сейчас у нас будут одни из сильных соперников, если не считать Сербию, Камерун и Нигерию. Если честно, не знаю игроков Иордании и Катара по фамилиям

— Мог ли ты сменить клуб в летнее окно?

— Точно связывался «Метц» и турецкие клубы. Я не могу согласовывать контракт с АЕКом, если у меня контракт с «Локомотивом». Но Николич звонил и интересовался. Я не могу давать какие-то согласия при действующем контракте.

— Сильно ли изменились Миранчуки?

— Нет. Мы постоянно на связи. Круто, что они приезжают. Иногда вспоминаем моменты, которые были.

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В сборной есть вы, Кисляк, Черников и Глебов. Нужен пятый опорник в лице Умярова?

— Это нужно спросить у тренера. Как он посчитает, так и будет. С чем связываю такую конкуренцию на этой позиции? Вырастает такое поколение. Будем смотреть на Кисляка в матче с Катаром и Чили. Это классный футболист. Не могу сказать, что восхищаюсь им, но мне нравится, как он работает. Матвей — работяга. На поле у нас разные задачи: он более атакующий, а я — обороняющийся.

— Ты один из самых опытных ребят в сборной. Чувствуешь себя «дедом»?

— «Дед» в каком плане?

— Авторитетный парень.

— В сборной нет авторитетов, тут все равны. Я считаю себя молодым, хоть мне скоро и 29 лет. Это самый сок.

— Веришь, что ещё сыграешь на международных турнирах?

— Честно, да. У меня есть вера и надежда. И самое главное, чтобы не подвело здоровье.

— Не удивляет, что клуб не предлагает новый контракт?

— Не скажу, что удивляет. Но то, что не начались какие-то переговоры — есть такое. Юрий Дмитриевич Нагорных сказал, что процесс идёт.