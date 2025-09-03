Трансферное окно в топ-лигах закрыто. Но клубы всё ещё хотят избавиться от этих игроков

Трансферное окно в европейских топ-5 лигах закрыто. Но не все клубы успели расстаться с ненужными им игроками. К счастью для них, переходы ещё возможны в некоторых странах: например, в Швейцарии, Австрии, Турции и России. Возможно, кто-то из этих футболистов окажется в МИР РПЛ? Или отправится в собирающую звёзд турецкую Суперлигу.

Даниель Себальос («Реал»)

Себальос находится в системе «Реала» с 2017 года. Однако Дани так и не стал игроком старта: испанец периодически выходит на поле, но основным его точно не назовёшь. С 2019 по 2021 год полузащитник был арендован «Арсеналом». В сезоне-2022/2023 Себальос провёл 30 матчей в Примере за «Реал», а в сезоне-2024/2025 у него всего девять выходов. Ворваться в основу никак не выходит.

Дани Себальос Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Поэтому летом 2025 года Дани рассматривал вариант с уходом из «Реала». Игроком интересовался «Бетис» — родной клуб Себальоса. «Мы поговорим о будущем после этой недели. Пока никаких встреч не было. «Бетис» — мой дом и всегда им будет. Надеюсь, двери всегда будут для меня открыты», — отметил полузащитник в июле. Позже вариант с приобретением испанца рассматривал «Марсель». А Фабрицио Романо заявлял, что Себальос переберётся во Францию. Но в итоге Дани остался в Мадриде.

«Я разговаривал на днях с Дани Себальосом, и его ситуация разрешилась. Он останется здесь [в «Реале»]. Дани — часть команды. Он остаётся с нами, и я рад этому», — сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо. Однако места для полузащитника в составе нет. Возможно, Себальос всё же переберётся в аренду или кто-то решится выкупить игрока.

Душан Влахович («Ювентус»)

Всё лето «Ювентус» пытался пристроить Влаховича. Главная проблема – его контракт. По нему серб зарабатывает более € 22 млн в год! Туринцы мечтали избавиться от самого высокооплачиваемого футболиста Серии А. Однако у них так и не вышло скинуть форварда, хотя интерес к нему проявляли «Милан», «Ньюкасл», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Тренер туринцев Игор Тудор рассчитывает в атаке на Джонатана Дэвида. Также клуб взял Луа Опенда из «РБ Лейпциг». Влахович сейчас – третий выбор на позицию центрфорварда. Однако серб ударно начал сезон: дважды вышел на замену в Серии А и забил по мячу во встречах с «Пармой» (2:0) и «Дженоа» (1:0). А точно стоит прощаться с игроком?

Наверняка туринцы мечтают, что за Влаховичем придёт клуб из чемпионата Турции или Саудовской Аравии. Но вряд ли Душана выкупят, скорее всего, возможна лишь аренда. Тем более что контракт серба с «Юве» истекает летом 2026 года. Так что «тащить» зарплату Влаховича наверняка придётся до следующего июля.

Артём Довбик («Рома»)

Довбик не подходит под футбол нового тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини. Итальянец попросил руководство взять из «Брайтона» форварда Эвана Фергюсона. А к украинцу относится холодно: «От Довбика я ожидаю, что независимо от того, выйдет ли в стартовом составе, появится на замену или останется на скамейке запасных, он приложит все усилия для достижения результата, к которому мы стремимся. И это будет совсем непросто».

«Рома» работала с «Миланом» над сделкой по Артёму. Также рассматривался вариант с обменом на Сантьяго Хименеса. Однако итальянским клубам договориться не удалось. Был вариант с возвращением Довбика в Испанию: игрока рассматривал «Вильярреал», но трансфер не состоялся.

Даже несмотря на сорванные переговоры, «Рома» до сих пор не исключает расставания с украинцем. «На сегодня Довбик — нападающий «Ромы», и мы этим довольны. В прошлом сезоне он забил 17 голов, однако это правда, что на трансферном рынке в центре внимания – нападающие. Мы удовлетворены своим составом. Мы знаем, что в последний момент могут быть сюрпризы, но я их пока не ожидаю», — сказал спортивный директор клуба Фредерик Массара.

Исмаэль Беннасер («Милан»)

Ещё в конце июня инсайдер Николо Скира сообщил, что «Милан» не рассчитывает на Исмаэля Беннасера. Зимой итальянцы отправили полузащитника в аренду в «Марсель», однако французы не выкупили игрока. Всё лето «россонери» работали над сделкой по Беннасеру. В начале августа всё тот же Скира заявил, что неназванный клуб РПЛ запросил информацию по алжирцу. Впрочем, в Россию полузащитник так и не приехал.

Также интерес к Беннасеру проявляли саудовский «Аль-Иттихад» и «Болонья». Но пока что Исмаэль остаётся в «Милане». Хотя всё ещё реален переезд в Саудовскую Аравию или в Турцию. Для игрока из Алжира такой вариант вполне реален по культурным причинам.

Ясин Адли («Милан»)

Ясин Адли Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Адли принадлежит «Милану» с 2021 года. За это время он дважды отправлялся в аренду (в «Бордо» в 2021-м и в «Фиорентину» в 2024-м) и основным в команде так и не стал. Новый тренер миланцев Массимилиано Аллегри сказал руководству, что Ясин ему не нужен. И клуб начал поиски нового места работы для Адли.

В июле инсайдер Даниэле Лонго сообщил, что «Спартак» ведёт переговоры по полузащитнику. Однако Адли отказался от варианта с Россией. В итоге за игроком «Милана» так никто и не пришёл. 25-летний француз остаётся на балансе клуба до лета 2026 года. Дальше – статус свободного агента. Возможно, теперь уже Адли стоит обратиться к «Спартаку», чтобы не остаться без работы в следующем июле?

Рахим Стерлинг («Челси»)

Сезон-2024/2025 Стерлинг провёл в аренде в «Арсенале». Но Рахим не убедил «канониров» в том, что его необходимо выкупить. Поэтому вингер вернулся в «Челси». Однако и Энцо Мареске англичанин не нужен. «Бешикташ», «Фулхэм», «Вест Хэм» и «Наполи» выразили интерес к 30-летнему футболисту. Но найти новый клуб у Стерлинга до сих пор не получилось. Важно, что в списке фигурирует «Бешикташ». В Турции трансферное окно ещё открыто. Возможно, стамбульцы рискнут и всё же заберут регрессирующую звезду к себе.

Аксель Дисаси («Челси»)

Аксель Дисаси Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Также «Челси» не рассчитывает и на защитника Акселя Дисаси. Вторую часть сезона-2024/2025 француз провёл в аренде в «Астон Вилле». Летом лондонцы планировали продать 27-летнего футболиста. Интерес к Дисаси проявляли «Ньюкасл», «Борнмут» и «Вест Хэм». Однако до серьёзных переговоров дело так и не дошло. Контракт Акселя с «Челси» действует до конца июня 2029 года. Так что лондонцам предстоит тяжёлая работа: придётся либо искать вариант с арендой, либо продавать француза с серьёзным дисконтом.

Андре Онана/Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»)

В дедлайн «Манчестер Юнайтед» приобрёл голкипера «Антверпена» Сенне Ламменса. Главный тренер манкунианцев Рубен Аморим предпочитает вратарей, которые уверенно действуют на ленточке и на выходах. Игра ногами не приоритет. Поэтому футболист сборной Бельгии рассматривается как основной вратарь.

«МЮ» планирует расстаться минимум с одним голкипером из связки Андре Онана – Алтай Байындыр. Три вратаря с солидной зарплатой – плохая идея для клуба без еврокубков. Но сейчас круг претендентов на камерунца и турка сильно сузился. «Манчестер Юнайтед» остаётся надееться на щедрое предложение саудовцев. В Турции почти все места в топ-клубах заняты: в «Фенербахче» перешёл Эдерсон, а в «Галатасарай» – Угурджан Чакыр. Остаётся надеяться только на «Бешикташ». В чемпионате России сложно представить иностранного вратаря, да ещё и с большой зарплатой. Поэтому не ждём Онана или Байындыра в условном «Зените».