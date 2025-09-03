Эти 7 звёзд неожиданно напомнили о себе в летнее трансферное окно

У многих бывало, когда спустя годы встречаешь старого приятеля и безумно рад этому. Подобные ощущения в сезоне-2025/2026 принесут матчи «Марселя», «Лилля», «Монако», «Лас-Пальмаса», «Болоньи» и «Фиорентины». Просто туда перебрались герои, которые какое-то время скрывались за пределами топ-лиг, а когда-то в них сверкали.

Серия А: Иммобиле и Бернардески – в «Болонье», Джеко – в «Фиорентине»

Чиро Иммобиле, Федерико Бернардески, Эдин Джеко Фото: Getty Images

В Серии А любят возрастных нападающих. И они зачастую отвечают приличной результативностью: можно вспомнить хотя бы Луку Тони, Фабио Квальяреллу, Франческо Тотти, Серджо Пеллисье, Антонио Ди Натале, Златана Ибрагимовича и многих других. Примеров хватает. Новыми должны стать вернувшиеся в Италию из Турции Чиро Иммобиле и Эдин Джеко.

Лучший бомбардир в истории «Лацио» (207 голов в 340 матчах) прошлым летом, как показалось, бесповоротно вышел на пенсию. Всё-таки за плечами солидный возраст (34 года на тот момент) и самый нерезультативный за долгое время сезон: семь забитых мячей в чемпионате, да и то четыре – с пенальти. Напрасно. В «Бешикташе» у суперветерана 19 голов за 41 выход на поле. Например, дубль «Галатасараю» в принципиальнейшем дерби. И даже так Иммобиле заскучал: разрыв контракта, фото с футболкой «Болоньи», соглашение по схеме «1+1».

Правда, проведя всего один матч, Чиро получил растяжение мышц бедра и выбыл до конца октября. Зато всё в порядке с 31-летним Федерико Бернардески. У вингера завершился контракт с «Торонто» из МЛС, где он провёл три года и оформил 26+16. И его тоже потянуло на родину. Ему не хватило всего-навсего одного матча до достижения отметки в 100 игр. В одной команде с ним бегал 34-летний Лоренцо Инсинье. Легенда «Наполи» тоже стал свободным агентом, однако его пока никто не подобрал.

Джеко же вообще 39 лет! «Когда молодые игроки начнут забивать в два раза больше голов, чем я, тогда начну думать о завершении карьеры», — отметил Эдин в интервью Football Talk. Что ж, справедливо! 99 матчей (да, как и у Бернардески за «Торонто») за «Фенербахче» и 46+18 — сильные показатели. Боссы «Фиорентины» согласны с этим и выдали боснийцу, который пришёл свободным агентом, контракт по схеме «1+1». И Джеко уже забил за новый клуб — в ворота украинского «Полесья» в квалификации Лиги конференций. Теперь ждём подвигов в Серии А.

Лига 1: Жиру – в «Лилле», Обамеянг – в «Марселе», Погба – в «Монако»

Оливье Жиру, Пьер-Эмерик Обамеянг, Поль Погба Фото: Getty Images

32-летний Поль Погба был дисквалифицирован из-за применения допинга и не играл аж с сентября 2023-го. Успели соскучиться? У француза, судя по слухам в СМИ, было множество вариантов. Его даже звали в Медиалигу. В итоге, без сомнения, великолепным матчам с «Амкалом» и ФК «Банка» полузащитник предпочёл чемпионат Франции и Лигу чемпионов.

«Разумеется, я успел поговорить с Килианом Мбаппе, а также с Бенжаменом Менди и Жоффреем Кондогбиа, которые ранее выступали за «Монако». Они подтвердили мне, что «Монако» — топ-клуб, и отметили высокий уровень жизни в княжестве, с теплотой отозвавшись о сотрудниках клуба», — говорил Поль. Правда, гендиректор Тьяго Скуро уточнил, что Погба выйдет на поле не раньше октября — ему нужно набрать форму.

А вот 38-летний Жиру уже играет и забивает за «Лилль»! «Доги» лишились Джонатана Дэвида и на замену ему бесплатно выписали опытного нападающего из «Лос-Анджелеса». За клуб МЛС француз даже далеко не всегда выходил в старте, в том числе поэтому у него скромные 5+3 в 38 матчах. За команду Бруно Женезио у него две полноценные встречи. И по голу в каждой из них! «Брест» (3:3) и «Монако» (1:0), простите, но у вас таких козырей нет.

«Физически чувствую себя хорошо. Счастлив на поле, наслаждаюсь игрой. Даже если с возрастом восстанавливаться уже немного сложнее, я готов продолжать», — амбициозные слова Жиру для L`Equipe.

36-летний Пьер-Эмерик Обамеянг отсутствовал ровно год и вернулся в тот же «Марсель», за который и выступал ранее. Командировка в «Аль-Кадисию» получилась продуктивной не только из-за заработанных денег, но и благодаря отменной статистике: 21+3 в 36 матчах. Саудовцы заплатили за нападающего € 9 млн, а отпустили бесплатно. Б — бизнес. В старой-новой команде у габонца уже дубль в ворота «Парижа» (5:2). Ещё был дубль в товарищеской игре с «Астон Виллой» (3:1). Этот мужчина вообще собирается стареть? По данным Фабрицио Романо, с ним подписано двухлетнее соглашение.

Бонус. Сегунда: Хесе – в «Лас-Пальмасе»

Хесе Родригес Фото: Gabriel Jimenez/Getty Images

Ох, как же помотало по свету 32-летнего Хесе Родригеса! Да, ему уже 32 года. Помните, как вингер в 2013-м забивал «Барселоне» с паса Криштиану Роналду? А как делал ассистентом Анхеля Ди Марию в 2014-м, вскрывая ворота «Атлетико»? Полноценно развиться в суперзвезду помешал разрыв крестообразной связки.

В 2016-м, несмотря на проблемы Хесе со здоровьем, «ПСЖ» пришёл за ним и выложил € 25 млн. В Париже случился провал. Как и позже в португальском «Спортинге», испанском «Бетисе», турецком «Анкарагюджю» и итальянской «Сампдории». Хесе тянуло на экзотику: он поиграл в бразильской «Коритибе» и малайзийском «Джохор Дарул Тазим».

И вот дорога приключений привела его в «Лас-Пальмас», который очутился в Сегунде. Контракт подписан на год. Оцените, как рухнула трансферная стоимость Родригеса: держалась на уровне € 15 млн, а сейчас – в районе € 450 тыс.

Здесь же можно коротко отметить и Стивена Н'Зонзи. 36-летний опорник не считался прямо звездой, тем не менее стал чемпионом мира со сборной Франции и взял Лигу Европы с «Севильей». В течение года он выступал за иранский «Сепахан», а теперь поехал покорять Чемпионшип в «Сток Сити».