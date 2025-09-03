«Ньюкасл» купил звезду Бундеслиги. Вольтемаде сравнивают одновременно с Краучем и Месси!

«Ньюкасл» под занавес трансферного окна всё-таки нашёл форварда – теперь Ник Вольтемаде возглавит нападение «сорок» вместо Александера Исака. Клуб отвалил за немца рекордные € 85+5 млн, а сам Ник этим летом уже был главным героем другой трансферной саги.

Вольтемаде в Германии: грустил в «Вердере», зажёг в «Штутгарте», чуть не ушёл в «Баварию»

Вольтемаде – воспитанник «Вердера», сильно буксующего последние годы. Достойно проявить себя в составе бременцев не вышло: форвард дебютировал ещё в 17 лет, но за несколько лет тренеры не сумели интегрировать его в основу, выдавая крохи игрового времени. Формально Ник провёл 51 матч за «Вердер». На деле – лишь 1481 минута на поле. То есть выходил он совсем в концовках. И забил всего два мяча.

Прорыв случился во время годовой аренды в «Эльверсберге» из третьей лиги. Вольтемаде оформил 17+10 в 35 матчах, после чего отыграл ещё год за «Вердер» – снова без особого успеха. В конце 2024-го контракт Ника с клубом подошёл к концу. Бременцы предлагали новое соглашение, но Вольтемаде решил порвать с родным клубом и ушёл в «Штутгарт».

Ник Вольтемаде Фото: Ronny Hartmann/Getty Images

Как видим, не зря. Ник стал одним из главных открытий прошлого сезона Бундеслиги наряду с Уго Экитике. Форвард выбил 17+3 в 33 матчах и помог «Штутгарту» выиграть Кубок Германии – причём Вольтемаде забил по голу на каждой стадии розыгрыша (кроме четвертьфинала, который пропустил из-за болезни), в том числе в финале «Арминии». А ведь Ника не заявили на Лигу чемпионов: у «Штутгарта» было ещё три форварда, Вольтемаде же приходил тёмной лошадкой, поэтому его оставили вне игры. Шанс забить «Ювентусу», «Реалу», «ПСЖ» и другим Нику не предоставили. В немца поверили только в конце осени 2024-го, после гола «Айнтрахту». Потом стандартные 10-15 минут игрового времени трансформировались в 45, и вскоре Вольтемаде дали место в старте.

Футбольный год Ника подсластило выступление на молодёжном Евро со сборной Германии. Вольтемаде был ключевым игроком немцев: оформил хет-трик словенцам в группе и 1+1 в четвертьфинале с итальянцами, а также забил французам в полуфинале. В финале Ник, правда, затих, и трофей отошёл сборной Англии. С другой стороны, Вольтемаде стал лучшим бомбардиром турнира и одним из самых желанных игроков в летнее трансферное окно.

Больше всех форварда хотела «Бавария». Мюнхенцам нужен был нападающий на подмену Гарри Кейну: Матис Тель уехал в «Тоттенхэм», вечно второй Эрик Шупо-Мотинг давно играет в США. Сам Ник договорился с «Баварией» о контракте и ждал отмашки от «Штутгарта». А там не хотели продешевить и установили ценник в € 80 млн. Гегемон пытался снизить сумму, но «Штутгарт» не уступал. Параллельно масла в огонь добавляли эксперты вроде Лотара Маттеуса – тот уверял, что Вольтемаде стоит € 80-100 млн. Ули Хёнесс (почётный президент «Баварии», по-прежнему помогает клубу с трансферными процессами) ответил: «Лотар Маттеус не в своём уме. Эти эксперты давно сидят у меня в печёнках».

Финальным предложением мюнхенцев стало € 50+5 млн. «Штутгарт» вежливо отказал и предложил поискать усиление в мюнхенской академии – вместо этого «Бавария» сосредоточилась на трансфере Луиса Диаса. Вольтемаде же не устраивал скандалов а-ля Исак и продолжил тренироваться с клубом, пока в последние дни ТО не объявился «Ньюкасл».

Чем так крут Вольтемаде?

В первую очередь двухметровый Ник (ладно, почти двухметровый – его рост 198 см) великолепно подойдёт под футбол «Ньюкасла». Эдди Хау ставит игру, основанную на монструозной физике, перманентном давлении и доминировании на стандартах. Вольтемаде не совсем часто забивает головой (всего два гола в Бундеслиге, и те были в мае 2025-го), но отлично укрывает мяч корпусом и расталкивает соперников.

Ник Вольтемаде празднует гол Фото: Ronny Hartmann/Getty Images

Он делает это не ради преимущества на втором этаже, а ради комбинаций с партнёрами. Вольтемаде – вовсе не типичный «столб», а мастер подыгрыша. Чаще всего он играет оттянутого нападающего, демонстрируя навыки плеймейкера. В прошлом сезоне он создавал в среднем четыре голевых момента за матч и делал две ключевые передачи – в чём превосходил 95% остальных форвардов. Что больше всего удивляет, так это дриблинг Ника. Он отлично справляется со своими габаритами, в среднем шёл в обводку четыре раза за матч – тоже элитный показатель для форвардов Бундеслиги. И ещё более крутой для двухметрового футболиста – статистически игроки схожего типажа с трудом совершают даже одну обводку. Благодаря этому Вольтемаде в соцсетях называют сплавом Питера Крауча и Лионеля Месси.

Ник – разноплановый футболист и должен помочь при самых разных сценариях. Однако вопросы к трансферу всё равно есть. Во-первых, стоимость. До сих пор трудно свыкнуться с тем, что € 80 млн готовы платить за один успешный сезон. Во-вторых, фактор Бундеслиги. Это очень открытый чемпионат, в котором даже персонажи вроде Луки Йовича чувствуют себя королями. В АПЛ забивать намного труднее.

Ник Вольтемаде в «Ньюкасле» Фото: newcastleunited.com

Пока видны параллели с трансфером Уго Экитике в «Ливерпуль». Казалось, за француза жёстко переплатили и он может стать вторым Дарвином Нуньесом, но пока радует. Хочется, чтобы Вольтемаде пошёл по этому пути и не стал футболистом одного сезона.

«Ньюкасл» однозначно переплатил – требуемая сумма означала, что «Штутгарт» не хочет продавать нападающего. Однако «сороки» оказались в заведомо проигрышном положении – остаться вообще без топ-форварда было бы ещё хуже.