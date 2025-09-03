Скидки
Главная Футбол Статьи

РПЛ, интервью с Дмитрием Шнякиным и Алексеем Никитиным — о Зените, Спартаке, ЦСКА, Краснодаре, судействе, Локомотиве

«Зачем Станкович так рисуется?» Шнякин и Никитин — о 7-м туре РПЛ
Кирилл Закатченко
Кадр из видео/«Чемпионат»
Дмитрий не верит в «Спартак», а Алексей хвалит «Краснодар».

Комментатор Дмитрий Шнякин и бывший футболист «Амкара», «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин пришли в подкаст «Премьер-лига несправедливости». Они вместе с Андреем Панковым обсудили события 7-го тура МИР РПЛ.

О «Зените»

Дмитрий Шнякин: Есть приятные импульсы. К примеру, ситуация с Глушенковым. Мы знаем, какой он ершистый и взрывоопасный. Видели несколько раз, с какой он, да простит меня Максим, мордой сидел на скамейке запасных. Там всё было написано. Его игра в Кубке, выход на замену в прошлом матче РПЛ, выход в основе сейчас — проблески того самого Глушенкова, которого и брали в «Зенит» на роль лидера. Я бы выразил респект Максу. Это не легенда, под которую нужно перестраивать топ-клуб РПЛ. Тут необходимо меняться самому футболисту.

Алексей Никитин: По Глушенкову — это были не проблески, а наглядная иллюстрация того, каким он может быть ярким футболистом. Максим способен решать исход матчей. По игре, на мой взгляд, «Зенит» спокойно победил. У Нижнего не было надёжности в обороне, не чувствовалось запаса прочности. Игра шла до гола. После него стало понятно, что «Зенит» своего не отдаст. Здесь всё было в одну сторону.

Максим Глушенков

Максим Глушенков

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Дмитрий Шнякин: Меня удивило, что Соболев вышел в стартовом составе. Да, Саша сделал голевую передачу. Но, кажется, для комбинационного футбола Кассьерра был бы предпочтительнее. Соболев хорошо ассоциируется с позицией этакого джокера, который выходит на замену. Саше нужно выразить уважение. Он выходит на поле с хорошими эмоциями, по-спортивному злым.

Алексей Никитин: Удивляет, что Лусиано Гонду получает мало шансов. С кем общаюсь, все говорят, что из тройки Соболев — Кассьерра — Лусиано именно аргентинец самый разносторонний.

Лусиано Гонду Подробнее

Дмитрий Шнякин: Сдам друга. В конце прошлого сезона общался с Димой Бариновым из «Локомотива». Он сказал, что у Гонду всё на четвёрку. Вроде всё неплохо, но нет какого-то ярко выраженного качества.

Алексей Никитин: Частично соглашусь с Димой. Но я бы оценил все качества Гонду не на четвёрку, а на 4,5 балла. Удар есть, бежит классно, спиной хорошо играет. Коренастый, настырный, цепляется за мячи. Думаю, ЦСКА мечтает о таком форварде.

О Жерсоне

Алексей Никитин: Не факт, что «Зенит» продаст Жерсона за € 35 млн. Положение в таблице РПЛ пока не такое радужное, как хотелось бы клубу. Когда-то Жерсон наберёт форму. Посмотрит на себя в зеркало и скажет: «Слушай, давай выходи на поле и получай удовольствие от футбола». Уверен, «Зенит» держит в голове, что рано или поздно Жерсон выйдет на приличный уровень.

Власти у Константина Зырянова будет много:
Что несут революция в «Зените» и назначение Зырянова его новым боссом?
Что несут революция в «Зените» и назначение Зырянова его новым боссом?

О «Спартаке»

Дмитрий Шнякин: После поражения «Спартака» в кубковой встрече с махачкалинским «Динамо» я сказал: «Ребята, отстаньте от Станковича! Давайте дождёмся матча с «Зенитом». Вдруг в этой игре что-то будет. Хотелось ещё посмотреть на работу Деяна, потому что он был в поиске. Но как он сейчас рисуется — это что вообще такое? Зачем? Что ты хочешь словить? Волну популярности среди болельщиков? Не время для того, чтобы быть шоуменом. Либо всё это делается для маскировки проблем, что есть в команде.

Когда пришёл Жедсон, мне казалось, что это на смену Мартинсу. Я тогда у ребят в клубе спросил: «А куда девать Кристофера?» Он давал большой объём. Мне сказали, что Деян там что-то придумал. В итоге тренер связал их всех. За это его нужно похвалить.

Деян Станкович

Деян Станкович

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алексей Никитин: У «Спартака» при нынешней схеме четвёрка в центре поля (Умяров, Барко, Жедсон, Мартинс) выглядит очень солидно. Для меня красно-белые — фавориты в дерби с «Динамо». Я понимаю, за счёт чего «Спартак» навяжет борьбу сопернику. «Динамо» находится в стадии непонимания того, что оно делает на поле. «Спартаку», главное, быть рядом с лидерами. Понятно, что игра ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара» более смотрибельная, но пять очков отставания от первого места — некритично. Если к зимней паузе его сохранить, то это всё отыгрывается.

Дмитрий Шнякин: Я сейчас думаю, как это на всё смотрит «Краснодар». Действующий чемпион, состав сохранили, свежую кровь добавили. У «Зенита» перестановки в руководстве, «Спартак» меняет схему. «Локомотив» стабилен, однако он стабилен и в своих проблемах. При всей симпатии к Станковичу, мне кажется, «Спартаку» будет тяжело достать «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, хотя хотелось бы.

О «Сочи»

Дмитрий Шнякин: Дошёл до меня слушок по поводу гипертонического криза Морено. Некоторые думают, что это симуляция. Не знаю, правда или нет. Но появление подобных слухов свидетельствует о нездоровой обстановке в команде. Значит, не все поддерживали Морено. Мне кажется, по репутации Роберта может быть нанесён серьёзный удар. Эта команда по составу похожа на команду Осинькина. Там есть немало знакомых для него фамилий.

Алексей Никитин: Морено — фанатик своего дела. Но вопрос в том, что ты показываешь, кроме этого. Ни идей, ни чего-то другого не было. Скорее всего, сейчас он получит предложение от клубов уровня Сегунды. Не вижу в нынешнем «Сочи» настоящего лидера. Им нужен кто-то в духе Квеквескири. Завести, накричать.

Хорошие примеры для «Сочи» всё-таки есть:
Морено поздновато сменили на Осинькина. А после одного очка в семи турах вообще спасались?
Морено поздновато сменили на Осинькина. А после одного очка в семи турах вообще спасались?

О «Локомотиве»

Дмитрий Шнякин: Игрок типажа Баринова в ЦСКА — к месту. Такого опорника в команде давно не было. Представляете, какой футбол покажут Кисляк и Обляков, когда у них будет такой разрушитель?

В прошлом сезоне большинство угловых «Локомотива» было на ближнюю штангу, на Баринова. Он несколько раз пяткой подсекал мяч. Надо готовиться. У Батракова чёткое понимание, куда он идёт. Незамутнённое внимание. Лёша попал в классное окружение.

Думаю, на Карасёве плохо сказалось отсутствие работы на международном уровне. Комличенко оформил чистый гол, который отменили. На повторе видно, что Николай даже не касается Песьякова.

Алексей Батраков Подробнее

Алексей Никитин: Батраков выполнил классную передачу с углового на Баринова. Идеально сделано. Вызывает восхищение. Очень сложный технический элемент.

Мне кажется, Карасёв тяжело переживает какие-то свои ошибки в работе и зацикливается на этом. Возможно, какой-то рефлекс не даёт ему раскрепоститься.

Из замен «Локомотива» мне не понравился выход Рамиреса. Скорее не понравился уход Руденко. Этот футболист определяет игру «Локомотива» наряду с Бариновым и Батраковым. Без эффективной работы Руденко у команды не может быть такого скоростного нападения. Я пока хочу видеть в старте Сашу, а не Пиняева.

Александр Руденко

Александр Руденко

Фото: Арина Лобова, «Чемпионат»

О матче ЦСКА — «Краснодар» и судействе

Дмитрий Шнякин: Круговой классно переключается с атаки на оборону, с обороны на атаку. Даня вцепился клещами за место в стартовом составе. Он, кстати, сам подходил к Челестини в межсезонье и говорил, что при необходимости готов сыграть на фланге атаки, хотя большого опыта не было.

Жёлтая Виктору за фол на Кордобе — нормальное решение. Не уверен — не давай красную в начале встречи. Жаль, что после матча тренеры ушли куда-то не туда. Уважаю Мурада Мусаева, но в этой ситуации он поддался эмоциям. Эпизод с Кордобой — для меня не удаление. После матча нужно было засунуть ему кляп в рот или не выводить в микст-зону. Оставшись вдесятером, «Краснодар» перешёл на схему с тремя центральными защитниками. Сзади — ров, танки. И оберегали ничью.

Алексей Никитин: Нескучная игра, много тренерских решений. Самый обсуждаемый матч. Меня удивило, что футболисты «Краснодара» не страховали Петрова, которого раз за разом обыгрывал Мойзес. Отменённый гол Кисляка — чистый. После фола Виктора пошла вертикальная атака ЦСКА, но там Коста мог завладеть мячом в единоборстве с Круговым. Диего хотел оттереть корпусом — не получилось. На мой взгляд, такие голы через 12-15 секунд после фола нужно засчитывать. Самый большой вопрос — как помощник главного арбитра не увидел этот фол? «Краснодар» — команда практически без слабых мест. Пока нет сценария, при котором она провалится.

Матч ЦСКА — «Краснодар» получился очень эмоциональным

Матч ЦСКА — «Краснодар» получился очень эмоциональным

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О Дзюбе и «Балтике»

Дмитрий Шнякин: Мне нравится сравнение Дзюбы с Ибрагимовичем полутора последних лет в «Милане». Человек тогда не делал ничего лишнего. Дзюба отдаёт столько, сколько нужно.

Мне хочется, чтобы «Балтика» длительное время была занозой для всех. Посмотрите, какие у нас клубы не так давно вышли из Первой лиги. «Акрон», «Балтика», махачкалинское «Динамо» — все прессингующие. Мне даже Талалаев говорил: «Футболисты должны меня ненавидеть, потому что я такую мразь включил». Но усталость от тренировок, от постоянного гнёта компенсируется результатом.

