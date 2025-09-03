«Зачем Станкович так рисуется?» Шнякин и Никитин — о 7-м туре РПЛ

Комментатор Дмитрий Шнякин и бывший футболист «Амкара», «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин пришли в подкаст «Премьер-лига несправедливости». Они вместе с Андреем Панковым обсудили события 7-го тура МИР РПЛ.

О «Зените»

Дмитрий Шнякин: Есть приятные импульсы. К примеру, ситуация с Глушенковым. Мы знаем, какой он ершистый и взрывоопасный. Видели несколько раз, с какой он, да простит меня Максим, мордой сидел на скамейке запасных. Там всё было написано. Его игра в Кубке, выход на замену в прошлом матче РПЛ, выход в основе сейчас — проблески того самого Глушенкова, которого и брали в «Зенит» на роль лидера. Я бы выразил респект Максу. Это не легенда, под которую нужно перестраивать топ-клуб РПЛ. Тут необходимо меняться самому футболисту.

Алексей Никитин: По Глушенкову — это были не проблески, а наглядная иллюстрация того, каким он может быть ярким футболистом. Максим способен решать исход матчей. По игре, на мой взгляд, «Зенит» спокойно победил. У Нижнего не было надёжности в обороне, не чувствовалось запаса прочности. Игра шла до гола. После него стало понятно, что «Зенит» своего не отдаст. Здесь всё было в одну сторону.

Максим Глушенков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Дмитрий Шнякин: Меня удивило, что Соболев вышел в стартовом составе. Да, Саша сделал голевую передачу. Но, кажется, для комбинационного футбола Кассьерра был бы предпочтительнее. Соболев хорошо ассоциируется с позицией этакого джокера, который выходит на замену. Саше нужно выразить уважение. Он выходит на поле с хорошими эмоциями, по-спортивному злым.

Алексей Никитин: Удивляет, что Лусиано Гонду получает мало шансов. С кем общаюсь, все говорят, что из тройки Соболев — Кассьерра — Лусиано именно аргентинец самый разносторонний.

Дмитрий Шнякин: Сдам друга. В конце прошлого сезона общался с Димой Бариновым из «Локомотива». Он сказал, что у Гонду всё на четвёрку. Вроде всё неплохо, но нет какого-то ярко выраженного качества.

Алексей Никитин: Частично соглашусь с Димой. Но я бы оценил все качества Гонду не на четвёрку, а на 4,5 балла. Удар есть, бежит классно, спиной хорошо играет. Коренастый, настырный, цепляется за мячи. Думаю, ЦСКА мечтает о таком форварде.

О Жерсоне

Алексей Никитин: Не факт, что «Зенит» продаст Жерсона за € 35 млн. Положение в таблице РПЛ пока не такое радужное, как хотелось бы клубу. Когда-то Жерсон наберёт форму. Посмотрит на себя в зеркало и скажет: «Слушай, давай выходи на поле и получай удовольствие от футбола». Уверен, «Зенит» держит в голове, что рано или поздно Жерсон выйдет на приличный уровень.

О «Спартаке»

Дмитрий Шнякин: После поражения «Спартака» в кубковой встрече с махачкалинским «Динамо» я сказал: «Ребята, отстаньте от Станковича! Давайте дождёмся матча с «Зенитом». Вдруг в этой игре что-то будет. Хотелось ещё посмотреть на работу Деяна, потому что он был в поиске. Но как он сейчас рисуется — это что вообще такое? Зачем? Что ты хочешь словить? Волну популярности среди болельщиков? Не время для того, чтобы быть шоуменом. Либо всё это делается для маскировки проблем, что есть в команде.

Когда пришёл Жедсон, мне казалось, что это на смену Мартинсу. Я тогда у ребят в клубе спросил: «А куда девать Кристофера?» Он давал большой объём. Мне сказали, что Деян там что-то придумал. В итоге тренер связал их всех. За это его нужно похвалить.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алексей Никитин: У «Спартака» при нынешней схеме четвёрка в центре поля (Умяров, Барко, Жедсон, Мартинс) выглядит очень солидно. Для меня красно-белые — фавориты в дерби с «Динамо». Я понимаю, за счёт чего «Спартак» навяжет борьбу сопернику. «Динамо» находится в стадии непонимания того, что оно делает на поле. «Спартаку», главное, быть рядом с лидерами. Понятно, что игра ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара» более смотрибельная, но пять очков отставания от первого места — некритично. Если к зимней паузе его сохранить, то это всё отыгрывается.

Дмитрий Шнякин: Я сейчас думаю, как это на всё смотрит «Краснодар». Действующий чемпион, состав сохранили, свежую кровь добавили. У «Зенита» перестановки в руководстве, «Спартак» меняет схему. «Локомотив» стабилен, однако он стабилен и в своих проблемах. При всей симпатии к Станковичу, мне кажется, «Спартаку» будет тяжело достать «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, хотя хотелось бы.

О «Сочи»

Дмитрий Шнякин: Дошёл до меня слушок по поводу гипертонического криза Морено. Некоторые думают, что это симуляция. Не знаю, правда или нет. Но появление подобных слухов свидетельствует о нездоровой обстановке в команде. Значит, не все поддерживали Морено. Мне кажется, по репутации Роберта может быть нанесён серьёзный удар. Эта команда по составу похожа на команду Осинькина. Там есть немало знакомых для него фамилий.

Алексей Никитин: Морено — фанатик своего дела. Но вопрос в том, что ты показываешь, кроме этого. Ни идей, ни чего-то другого не было. Скорее всего, сейчас он получит предложение от клубов уровня Сегунды. Не вижу в нынешнем «Сочи» настоящего лидера. Им нужен кто-то в духе Квеквескири. Завести, накричать.

О «Локомотиве»

Дмитрий Шнякин: Игрок типажа Баринова в ЦСКА — к месту. Такого опорника в команде давно не было. Представляете, какой футбол покажут Кисляк и Обляков, когда у них будет такой разрушитель?

В прошлом сезоне большинство угловых «Локомотива» было на ближнюю штангу, на Баринова. Он несколько раз пяткой подсекал мяч. Надо готовиться. У Батракова чёткое понимание, куда он идёт. Незамутнённое внимание. Лёша попал в классное окружение.

Думаю, на Карасёве плохо сказалось отсутствие работы на международном уровне. Комличенко оформил чистый гол, который отменили. На повторе видно, что Николай даже не касается Песьякова.

Алексей Никитин: Батраков выполнил классную передачу с углового на Баринова. Идеально сделано. Вызывает восхищение. Очень сложный технический элемент.

Мне кажется, Карасёв тяжело переживает какие-то свои ошибки в работе и зацикливается на этом. Возможно, какой-то рефлекс не даёт ему раскрепоститься.

Из замен «Локомотива» мне не понравился выход Рамиреса. Скорее не понравился уход Руденко. Этот футболист определяет игру «Локомотива» наряду с Бариновым и Батраковым. Без эффективной работы Руденко у команды не может быть такого скоростного нападения. Я пока хочу видеть в старте Сашу, а не Пиняева.

Александр Руденко Фото: Арина Лобова, «Чемпионат»

О матче ЦСКА — «Краснодар» и судействе

Дмитрий Шнякин: Круговой классно переключается с атаки на оборону, с обороны на атаку. Даня вцепился клещами за место в стартовом составе. Он, кстати, сам подходил к Челестини в межсезонье и говорил, что при необходимости готов сыграть на фланге атаки, хотя большого опыта не было.

Жёлтая Виктору за фол на Кордобе — нормальное решение. Не уверен — не давай красную в начале встречи. Жаль, что после матча тренеры ушли куда-то не туда. Уважаю Мурада Мусаева, но в этой ситуации он поддался эмоциям. Эпизод с Кордобой — для меня не удаление. После матча нужно было засунуть ему кляп в рот или не выводить в микст-зону. Оставшись вдесятером, «Краснодар» перешёл на схему с тремя центральными защитниками. Сзади — ров, танки. И оберегали ничью.

Алексей Никитин: Нескучная игра, много тренерских решений. Самый обсуждаемый матч. Меня удивило, что футболисты «Краснодара» не страховали Петрова, которого раз за разом обыгрывал Мойзес. Отменённый гол Кисляка — чистый. После фола Виктора пошла вертикальная атака ЦСКА, но там Коста мог завладеть мячом в единоборстве с Круговым. Диего хотел оттереть корпусом — не получилось. На мой взгляд, такие голы через 12-15 секунд после фола нужно засчитывать. Самый большой вопрос — как помощник главного арбитра не увидел этот фол? «Краснодар» — команда практически без слабых мест. Пока нет сценария, при котором она провалится.

Матч ЦСКА — «Краснодар» получился очень эмоциональным Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О Дзюбе и «Балтике»

Дмитрий Шнякин: Мне нравится сравнение Дзюбы с Ибрагимовичем полутора последних лет в «Милане». Человек тогда не делал ничего лишнего. Дзюба отдаёт столько, сколько нужно.

Мне хочется, чтобы «Балтика» длительное время была занозой для всех. Посмотрите, какие у нас клубы не так давно вышли из Первой лиги. «Акрон», «Балтика», махачкалинское «Динамо» — все прессингующие. Мне даже Талалаев говорил: «Футболисты должны меня ненавидеть, потому что я такую мразь включил». Но усталость от тренировок, от постоянного гнёта компенсируется результатом.