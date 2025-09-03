Скидки
Главная Футбол Статьи

Может ли Жерсон покинуть Зенит, что об этом известно, трансферы РПЛ 2025

«Он только приехал. Как он может собираться назад?» Почему Жерсон так блёкло начал в РПЛ
Дмитрий Зимин
Может ли Жерсон покинуть «Зенит»
Похоже, уход из «Зенита» маловероятен.

Жерсон наверняка останется в топе самых дорогих трансферов лета. Если, конечно, в последние полторы недели никто нас не удивит. Игрок заплатил за свой собственный выкуп фиксированную сумму – € 25 млн – и приехал в «Зенит» к 1-му туру. Ожидания были огромные: не каждый день в Мир РПЛ заявляют основного игрока сборной Бразилии. На выходе пока всё так себе – шесть матчей (ни одного полного) и 0 результативных действий.

Зато слухов – полно. Последняя громкая история – о летнем трансфере в Саудовскую Аравию. Возможно ли это?

Инсайд о Жерсоне появился после публикации в Бразилии. Но Романо его удалил

Жерсон Подробнее

Вообще, первая информация, что Жерсон не так уж и счастлив в России, была опубликована ещё в начале июля. Тогда «Зенит» и «Фламенго» уже закрыли сделку по переходу игрока, однако финально она не была зарегистрирована. И тут появился саудовский «Аль-Наср» с понятным предложением: по данным Globo, арабы были готовы выплатить четырёхлетнюю зарплату бразильца в России за два года. Тогда же бразильские инсайдеры начали сообщать, что Жерсон хочет расторгнуть соглашение с российским клубом, выплатить компенсацию и поехать в «Аль-Наср». Однако этого в итоге не случилось.

Дальше – похожий сюжет. Футболист тускло выглядел на старте сезона. При этом происходящее объяснялось игроком и Сергеем Семаком единообразно. Контекст простой: парень провёл слишком много встреч за последний год, почти не отдыхал после клубного чемпионата мира, поэтому ему нужно время, чтобы прийти в себя и адаптироваться к лиге. Но это не помешало бразильским медиа вбросить инсайд сразу после того, как Жерсон остался в запасе на матч с махачкалинским «Динамо» – якобы полузащитник недоволен решением перебраться в Россию и хочет скорее покинуть РПЛ.

Почти сразу эту информацию опровергли в агентстве, которое обслуживает интересы бразильца: «Он только приехал. Как он может собираться назад? Это слухи», — заявили в Carlos Leite. Однако историю было уже не остановить. 31 августа Фабрицио Романо написал, что футболистом интересуется саудовский «Аль-Иттихад». Правда, вскоре информация была удалена. Вероятно, по простой причине: у клуба уже заполнены все легионерские слоты. Следом другой журналист Фарес Аль-Фази уточнил: к переговорам вернулся «Аль-Наср», который как раз и хотел забрать футболиста в июле.

Так и какой вывод: Жерсон ещё может уйти из «Зенита»?

Вероятность этого мала. Просто потому что в «Зените», судя по внутрироссийским инсайдам, сразу дали понять: сине-бело-голубые не собираются играть на спекуляциях. Если хотите забрать игрока – пожалуйста. Но платите вдвое больше от его последней стоимости. Конечно, в Саудовской Аравии есть деньги, однако периодически и там их тоже считают. И едва ли решатся на столь дикую переплату за футболиста, который не является европейской звездой.

Жерсон

Жерсон

Фото: ФК «Зенит»

По информации «Чемпионата», сейчас в клубе в принципе не до истории с Жерсоном. Новое руководство в лице Константина Зырянова занято другими операционными вопросами и рассчитывает на профессионализм бразильца. И как минимум до зимнего трансферного окна не готово обсуждать его уход. Только в случае суперпредложения. Если же он зачахнет за эти несколько месяцев, то едва ли будет проблема отбить вложенное уже в январе. Другой момент, что, если Жерсон резко снизит к себе требования, придёт ли за ним кто-то через несколько месяцев?

Так что в демонстрации адекватного уровня игры заинтересован в том числе и сам Жерсон. Тем более, как мы недавно увидели, он не получил вызов в сборную Бразилии. В отличие от двух остальных своих партнёров – Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Возможно, это в том числе сигнал и от Карло Анчелотти: до чемпионата мира осталось меньше года. И если раствориться на поле из-за внутренних терзаний от недополученных средств, турнир придётся смотреть по телевизору.

