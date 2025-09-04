«У нас многое впервые». Как экс-тренер «Спартака» поднимает футбол в хоккейном городе

В межсезонье Лигу Pari пополнили три выходца из второго дивизиона. Два из них завершили летний отрезок турнира в топ-5. При этом «Челябинск», не игравший на этом уровне более 30 лет и фактически лишившийся отпуска в межсезонье из-за внеплановых стыковых матчей, демонстрирует 100-процентный результат дома и стабильно собирает полные трибуны родного стадиона.

Перед центральной игрой 8-го тура «Лучшей лиги мира» «Челябинск» — «Факел» корреспондент «Чемпионата» обстоятельно поговорил с главным тренером уральцев Романом Пилипчуком. Обсудили новый этап в его карьере и истории клуба. О бывших командах Романа Михайловича — «Динамо» и «Спартаке» — тоже не забыли.

«Кострома ещё многих удивит и будет биться за места вверху»

— Пятое место «Челябинска» по итогам летней части первенства — приятная неожиданность?

— Стратегия турнира выстраивается на длинную дистанцию, а не на шесть-семь матчей. Поэтому сейчас о месте в таблице не задумываемся, делаем свою работу — анализируем пройденные игры и готовимся к следующим.

— Но стартом вы довольны?

— Тренер никогда не бывает на 100% довольным. Есть моменты, которые мне нравятся, учитывая проведённое вместе время. Команда очень быстро собиралась летом, паузы между чемпионатами практически не было. Большая группа игроков даже в отпуске побывать не успела из-за стыковых матчей. Поэтому да – я доволен.

Роман Пилипчук Фото: ФК «Челябинск»

— В топ-5 сразу два выходца из Второй лиги. Разница в классе между дивизионами стирается?

— Зона «Золото» Второй лиги сама по себе очень тяжёлая. Все клубы достаточно сильные, много команд с задачами: те же «Ленинградец», «Велес». Тяжело предугадать, кто выйдет, а кто нет. Посмотрите, что сейчас там происходит. Поэтому в высоких местах Костромы и «Челябинска» в первом дивизионе не вижу ничего удивительного.

— Для вас и костромской «Спартак» не сюрприз?

— Нет, я всегда говорил, что Кострома попортит нервы многим. У них своя специфика игры: большая группа высокорослых игроков и доставка мяча в штрафную практически без средней зоны. Борьба, подборы. Такой футбол приносит плоды, и они этим пользуются. Кострома точно не случайно в лидерах находится. Я думаю, эта команда ещё многих удивит и будет биться за места вверху.

— По вашим результатам тоже может сложиться впечатление, что «Челябинск» безболезненно перешёл на более высокий уровень. Оно обманчиво?

— Во-первых, у нас добавилась группа квалифицированных игроков, которые прошли РПЛ, Первую лигу. Но некоторые игровые моменты ещё до конца не отлажены. Это сложный процесс — встроить в игру не одного футболиста, а целую группу, чтобы показывать качественный футбол и добиваться результата.

— По данным платформы «Спорттех», «Челябинск» лидирует в лиге по количеству голевых моментов и занимает четвёртое место по их реализации и xG. Вас радуют эти цифры?

— Не особо обращаю внимание на статистику. В любом случае отталкиваешься от исполнителей, которыми располагаешь. Ты же не можешь ставить какую-то определённую игру, если у тебя нет для неё футболистов. Формируя состав, мы подбирали игроков под конкретные амплуа – и строим командную игру, исходя из их сильных качеств.

— Как бы вы сами охарактеризовали свою команду?

— Первое — вратарь, играющий ногами. В современном футболе это одна из важных вещей. Центральные защитники у нас обладают первым пасом, способны выполнить длинную диагональ. При этом они умело ведут верховую борьбу и достаточно качественно работают на стандартах — как у своих ворот, так и у чужих. Если вы видели забитые нами голы, то поймёте, о чём я говорю.

— Все пересмотрел.

— Далее — в центральной зоне у нас собраны достаточно умные игроки в плане футбольного интеллекта, но при этом и отбирают мячи они качественно. Есть несколько молодых перспективных ребят, которые быстро влились в коллектив. А в группу атаки приобрели достаточно качественного иностранца (Вильфрид Эза. — Прим «Чемпионата»). Плюс пришёл Жамалетдинов, имеющий большой опыт игры в Премьер-Лиге. Сейчас он выбыл, но те матчи, которые Тимур провёл, показали, что это футболист высокого уровня с высоким игровым интеллектом. Поэтому и футбол пытаемся такой создавать: контроль мяча, переходные фазы. Используем и длинные передачи, если это позволяет делать соперник. Стараемся строить многогранный футбол, который будет приносить нам пользу.

«Жиров ещё при первом разговоре удивил»

— Больше половины голов у вас со штрафных и угловых. Это уже визитка «Челябинска»?

— У нас есть игроки, умеющие качественно выполнить стандарт. Рамазан Гаджимурадов обладает очень хорошей передачей. Я даже иногда задаю себе вопрос: как футболист такого уровня не пригодился никому в Премьер-Лиге? Ему достаточно сказать, куда доставить этот мяч, и он это сделает. При этом у Рамазана есть и другие сильные качества. Помимо голевых передач, у него ещё и три гола за первые семь туров. Кроме того, как я уже сказал, у нас есть исполнители, умеющие завершать эти подачи. Это и Жиров, и Кочиев. В целом наши футболисты грамотно выполняют установки тренера.

Александр Жиров выводит «Челябинск» на игру в Костроме Фото: ФК «Челябинск»

— 34-летний Жиров добавил опыта команде?

— Жиров меня ещё при первом разговоре удивил. Человеку 34 года. У нас про таких говорят: уже уходит из футбола. Об Александре этого не скажешь. Его первые слова были: «Роман Михайлович, я не прихожу заканчивать. Я прихожу играть и двигаться дальше». Меня такой подход сразу подкупил. Жиров привнёс в нашу оборону спокойствие и уверенность, а в раздевалку — особую атмосферу. И это не только его касается, но и Кочиева, Гаджимурадова. Команду пополнила большая группа игроков, с которыми приятно работать, общаться и двигаться вперёд.

— Как адаптируются к Челябинску и России в целом иностранцы?

— Эза уже не назовёшь иностранцем. У него богатый опыт выступлений на постсоветском пространстве: Молдавия, Беларусь, Армения. Вильфрид не только понимает, но и говорит по-русски. Ментально он ближе к нам. Поэтому его и взяли. Для нас это было важно. По второму легионеру (18-летний Баба Н’Диайе. — Прим. «Чемпионата») пока выводы делать рано. Парень очень молод и совсем немного времени в «Челябинске». Однако видно, что игрок быстрый, хорошо работает с мячом. В последнем матче удачно вышел на замену и грамотно разобрался перед тем, как Эза заработал пенальти. Думаю, нам не понадобится много времени, чтобы интегрировать его в игру.

Вильфрид Эза Фото: ФК «Челябинск»

— Тот же Жамалетдинов одно время дошёл до Второй лиги «Б». У вас перезапускает карьеру?

— К сожалению, в футболе бывает такое, что кто-то в кого-то не поверил на определённом этапе. Но я точно понимаю, что Жамалетдинов по своим качествам, умениям — это уровень даже не Первой лиги. Что можно говорить об игроке, который долгое время находился в ЦСКА? Его же не просто так там держали. Может, где-то Тимуру чуть-чуть не повезло — не знаю, не вникал в его историю. Однако этот человек обладает не только футбольным, но и жизненным интеллектом. То, что он оказался во Второй лиге — какое-то недоразумение.

— Открытие лета — Гаджимурадов?

— Для меня игра Рамазана не стала удивлением. Когда-то даже проходила информация, что им интересовался московский «Спартак». Да и то, что он играл в «Урале», говорит о многом. Футболист умный, техничный, с сильным игровым интеллектом. Я не думаю, что это открытие. У него и прошлый сезон в Хабаровске был неплохим.

Рамазан Гаджимурадов с болельщиками Фото: ФК «Челябинск»

«Посмотрите на результаты «Факела» — 1:0, 1:0, 1:0»

— Вы вернулись в Первую лигу после четырёхлетнего отсутствия. Какие изменения сразу бросились в глаза?

— Надо признать, что лига стала другой — более сильной и ровной. Много клубов примерно одинакового уровня — нет проходных игр.

— Но «Факел» с «Уралом» по подбору исполнителей и уровню игры стоят особняком?

— Эта пара действительно идёт особняком. В обеих командах собраны футболисты с большим опытом выступлений в РПЛ. Но даже им игры в первом дивизионе даются непросто. Посмотрите на результаты «Факела» — 1:0, 1:0, 1:0. Да, у двух команд квалифицированные тренеры, они набирают очки и неслучайно занимают первую-вторую строчки в таблице. Однако нельзя сказать, что всё у них получается легко и просто.

— А неудачи двух других фаворитов — «Торпедо» и «Родины» — не удивляют?

— У нас был цейтнот летом в плане комплектации и тренировочного процесса, поэтому за другими клубами я практически не наблюдал. В сезоне мы уже прошли «Торпедо» и движемся дальше. Будет «Родина» — будем анализировать её. Но то, что команда с таким квалифицированным подбором исполнителей буксует, конечно, удивляет.

«Стремимся стать такой же любимой в городе командой, как «Трактор»

— Знаете, что ваш предстоящий матч с «Факелом» — первый в истории двух клубов?

— А у нас сейчас многое впервые. Челябинск и в Первой лиге с начала 1990-х не был. Благодаря нашему губернатору весь этот проект существует и развивается. У Алексея Леонидовича [Текслера] достаточно других дел, но он и футболу уделяет внимание, интересуется нами. В том, что все эти премьеры с нами сейчас происходят, большая его заслуга.

— «Челябинск» — это всерьёз и надолго?

— Я с первого дня в клубе понял, что проект серьёзный. Не просто так. Руководство хочет видеть своих ребят в первой команде. Для этого открыли недавно «Челябинск-2». Местная молодёжь, дети должны понимать, что в городе есть футбольная команда и им есть куда стремиться.

— Но в большей степени это всё-таки «хоккейный» город?

— Наверное. На наши первые игры во Второй лиге приходило по 300-500 человек. А сейчас на матчах «Челябинска» до 6-7 тысяч болельщиков. Надеемся, что они поддержат нас и во встрече с «Факелом». Для команды это очень важно.

— Футбольный ажиотаж в городе есть?

— Видно, что интерес к футболу в городе появился. Как говорят старожилы, билетами на стадион заинтересовались даже те, кто лет 10-15 не вспоминал о футболе. Это приятно.

Болельщики «Челябинска» Фото: ФК «Челябинск»

— У «Челябинска» 100-процентный показатель дома. У вас на «Центральном» особая аура?

— Мы всегда благодарим наших болельщиков. В домашних матчах они нас гонят вперёд и становятся настоящим 12-м игроком. Естественно, приятно играть при заполненных трибунах. Но, в принципе, мы ко всем матчам относимся одинаково – и к выездным, и к домашним. Иногда что-то получается в гостях, иногда – не совсем — это футбол.

— В среднесрочной или долгосрочной перспективе проекта «Челябинск» фигурирует Премьер-Лига?

— Давайте не будем забегать так далеко вперёд. Но вы же понимаете: даже если об этом не говорят вслух, все футболисты и тренеры хотят расти и прогрессировать. У нас обычно считается, что в первый год главное не вылететь. Мы об этом не думаем. «Челябинск» стремится стать такой же любимой в городе командой, как «Трактор». Со своими болельщиками и своим хорошим результатом.

— По вместимости — 7597 зрителей, согласно реестру РФС — стадион «Челябинска» сейчас не проходит по параметрам РПЛ. Вы не интересовались этим вопросом?

— Наверное, это вопрос не ко мне. Три трибуны у нас заполняются почти полностью.

— Для восьмого по численности населения города России семитысячника достаточно? Не тесновато вам ещё на нём?

— Для того чтобы болельщики ходили на футбол, как в больших городах в РПЛ, нужно время. Люди должны поверить, что их команда в состоянии находиться вверху таблицы. Совокупность факторов должна произойти, чтобы всё срослось.

«Челябинск» выходит на игру Фото: ФК «Челябинск»

— Искусственное поле не создает дополнительных проблем?

— В этом регионе не бывает жары, поэтому правильно и целесообразно было стелить искусственное поле. У нас оно достаточно высокого качества — в прошлом году перестелили. Все команды, которые приезжают к нам, отмечают уютный стадион и хороший газон. В этом плане нет проблем.

— А в целом по лиге как обстоят дела с полями?

— У многих команд искусственные газоны: у «Факела», «Челябинска», «Родины», «Торпедо», «Черноморца», «Сокола», «Нефтехимика». Ничего, нормально. Мы на это не обращаем внимание.

«Я верю в Карпина — ничего страшного с «Динамо» не случилось»

— За своими бывшими клубами наблюдаете?

— Конечно, отслеживаю. В любом случае интересуешься теми клубами, в которых работал. Там остались друзья, знакомые. С кем-то общаюсь до сих пор.

— Почему «Спартак» так неровно играет?

— Неровно, вы правы. Но у «Спартака» есть тренер, и он сам разберётся, что у них происходит. Он находится внутри, понимает ситуацию, делает выводы. Наверное, исправит положение.

— Отчего так трясёт «Динамо»?

— Я всё-таки верю в Валерия Георгиевича. Невозможно в новой команде так быстро выстроить то, что ты хочешь видеть. Это сложный процесс. Думаю, Карпин исправит ситуацию. Ничего страшного не случилось. После последней игры пошли разговоры, что что-то не то с «Динамо». Но вы посмотрите на то поле, на котором играли. О каком футболе там можно говорить?

«Почему лидерство «Балтики» должно удивлять?»

— Что-то или кто-то удивляет вас в РПЛ?

— Меня ничего не удивляет.

— Даже «Балтика» на третьем месте?

— А почему это должно удивлять?

— Команда только что зашла в Премьер-Лигу.

— Ну и что? Они сделали достаточно качественные приобретения. У «Балтики» качественный тренер. Чему удивляться? У нас почему-то привыкли, что только иностранцы могут работать. Странно слышать, что иностранцы там и там — это хорошо. Но когда у них что-то не получается — ничего не говорят. Поэтому я не считаю лидерство «Балтики» чем-то из ряда вон. Талалаев — хороший специалист, понимающий и знающий футбол. Не первый год доказывает это. Набрали приличных игроков. Функционально команда готова хорошо. Поэтому и находится там, где находится. Но ещё раз повторюсь: сезон длинный. В любом случае нас будут оценивать по завершении чемпионата, а не по первым семи турам.

— После возвращения из-за границы вы заметили кардинальные изменения в РПЛ? Мнения насчёт уровня футбола высказываются порой диаметрально противоположные.

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно глубже анализировать команды — то, чем я когда-то занимался в «Спартаке». Тогда я лучше знал лигу. Сейчас смотрю матчи, когда позволяет время. Мы ведь и сами играем, готовимся. В тех играх, что видел, достаточно качественный футбол демонстрировали ЦСКА, «Краснодар». Думаю, и «Зенит» ещё наверстает, несмотря на то что на старте испытывал трудности. Не думаю, что лига стала слабее.

— Наверняка проецируете увиденное в РПЛ на свою команду. Ощутимая разница в классе или не очень?

— Если на свою команду проецировать, у нас есть молодые игроки, которых мы хотим развивать. Пока они объективно ещё не под Премьер-Лигу, но со временем я вижу там Комиссарова, Гатина, Гудкова, Задираку, Палкина. Ребята умные, есть хорошие качества. Комиссаров в 19 лет доказывает, что способен противостоять опытным мастерам Первой лиги: гол забил, голевую передачу отдал. У нас в весенней части сезона в «Золоте» на поле выходило по шесть-семь «лимитчиков». Посмотрите, сколько молодых находилось на поле в стыковых матчах с «Волгарём». Именно «лимитчики» во многом решили задачу выхода «Челябинска» в Первую лигу! У нас хорошая молодёжь.

«Приятно вспомнить золото и Суперкубок со «Спартаком», игры с «Севильей», «Ливерпулем»

— Из ребят, знакомых по второй команде «Спартака», кто радует, кто огорчает?

— Из нашего «Спартака-2» в первой команде сейчас только Литвинов и Денисов. Миша Игнатов был, но ушёл. Литвинов с Денисовым играют достаточно много, однако «Спартак», к сожалению, пока ничего не добился.

— Возрождение «Спартака-2» приветствуете?

— Да, молодёжь должна где-то играть, получать практику.

— Из «золотого» «Спартака» с кем-то на связи?

— С Боккетти общался, с Артёмом Ребровым, Андреем Ещенко, Дмитрием Комбаровым, Александром Самедовым.

— Непривычно видеть Комбарова в качестве коллеги-соперника по лиге?

— Нормальная история. Все мы такой путь проходим: сначала игроки, потом тренеры.

Роман Пилипчук с Дмитрием Комбаровым и Романом Зобниным Фото: РИА Новости

— Какой вам видится сегодняшняя роль в «Спартаке» «последнего из могикан» Зобнина?

— Когда я был в «Спартаке», знал возможности Ромы намного больше, так как видел его в тренировочном процессе. Иногда вспоминаю дерби, в котором мы обыграли ЦСКА на их арене. В чемпионском сезоне Зобнин был способен закрыть любую позицию — в центре поля, на фланге, в обороне. Рома в футболе может всё. У него очень высокий человеческий и футбольный интеллект. Почему его сейчас не используют, не знаю. Чтобы это понимать, нужно находиться внутри коллектива.

— Бывает иногда ностальгия по тем временам?

— Да нет, жизнь двигается вперёд. Зачем возвращаться назад? Да, приятно вспоминать чемпионский сезон, выигрыш Суперкубка, матчи в Лиге чемпионов с такими соперниками, как «Севилья», «Ливерпуль». Это никуда из жизни уже не денется — останется с тобой навсегда.

— Работа главным в РПЛ — это пока незакрытый гештальт?

— Я уже был в высшей лиге в Словении. Занял второе место с командой, которая за пару лет до этого была восьмой. Возглавлял «Шериф» в молдавской Суперлиге, участвовал в групповом этапе Лиги Европы. Естественно, хотелось бы поработать и в РПЛ. Я всё для этого делаю. Идти вперёд и вверх — нормальное желание для любого тренера.