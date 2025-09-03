Топ-события четверга: Россия — Иордания, отбор к ЧМ-2026, Евробаскет и теннис

Яркое 4 сентября: матчи Испании, Германии и Казахстана в футболе, Бразилия — Франция в волейболе и итальянское дерби на US Open!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 4 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 10), US Open, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится итальянское дерби в Нью-Йорке?

В 1/4 финала US Open — 2025 встретятся два итальянца, входящие в топ-10 мирового рейтинга — прошлогодний чемпион Янник Синнер и полуфиналист Уимблдона-2024 и «Ролан Гаррос» — 2025 Лоренцо Музетти. Теннисисты ранее уже дважды играли в рамках ATP-тура — и в обоих случаях сильнее был Синнер — в Антверпене-2021 и Монте-Карло-2023. Ещё один поединок не состоялся в четвертьфинале Барселоны-2023 из-за отказа Синнера. Победитель нового матча сразится за выход в финал с кем-то из пары Феликс Оже-Альяссим — Алекс де Минор.

🏐🎦 13:00: Бразилия — Франция, чемпионат мира, женщины, 1/4 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: будет ли ещё одна сенсация от сборной Франции?

В третьем четвертьфинале вторая команда мира – Бразилия – станет противостоять сенсации нынешнего турнира – Франции. Это будет уже вторая встреча сборных на этом чемпионате. «Трёхцветные» находятся на 13-м месте в мировом рейтинге и отобрались в четвертьфинал, выбив из турнира команду Китая. На групповом этапе француженки уступили бразильянкам в очной встрече со счётом 2:3. Но, возможно, успех в 1/8 финала их окрылит. Тем более что играть они будут без давления: свою задачу-максимум они выполнили. Южноамериканки же намерены как минимум выйти в финал.

🏐 16:30: США — Турция, чемпионат мира, женщины, 1/4 финала

Интрига: матч двух равных команд

Завершать четвертьфинальный этап будут команды-соседки по мировому рейтингу. Серебряный призёр ОИ-2024 – сборная США – находится на шестом месте, в то время как действующие чемпионки Европы располагаются на одну строчку выше. Американские волейболистки, как и турчанки, неровно выступили в Лиге наций и теперь хотят реабилитироваться перед своими болельщиками. Какая из команд сделает шаг в следующий раунд, а кто снова будет довольствоваться только четвертьфиналом?

⚽️ 17:00: «Челябинск» — «Факел», Первая лига, 8-й тур

Интрига: исправятся ли воронежцы за поражение в последнем туре?

«Факел» выдал на старте сезона шесть побед кряду с общей разностью мячей 7:1. Да, пропустив всего раз! Но в самом конце августа случился выезд в Екатеринбург, и там «Урал» оказался успешнее (0:2). Теперь «Челябинску» не позавидуешь? Или выводы делать рано? Сезон-2024/2025 челябинцы провели в лиге на ступень ниже, а теперь находятся в топ-5, выдав четыре победы. Просто фаворитам не будет.

⚽️ 17:00: «Спартак» Кострома — «Урал», Первая лига, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: борьба внутри топ-3

Появление «Урала» среди лидеров Первой лиги вполне ожидаемо: он находился там и в предыдущем сезоне. А вот костромской «Спартак» весьма удивляет. Проиграв в первом туре «Факелу», красно-белые выдали пять побед и одну ничью. Слишком круто, чтобы не взлететь в топ-3 таблицы. Фаворит в предстоящем матче понятен, тем не менее спартаковцы точно дадут бой. А если они заберут три очка, то вообще взлетят на вершину.

Уральцам не поможет вызванный в молодёжную сборную защитник: Молодёжная сборная России объявила итоговый состав на матчи с Саудовской Аравией U23

⚽️ 17:00: Казахстан — Уэльс, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа J, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выдаст ли Казахстан сенсацию?

У сборной Казахстана был реальный шанс поехать на Евро-2024. Но Греция в полуфинале отборочного турнира оказалась сильнее. С попаданием на ЧМ-2026 же ожидаемо возникли трудности: а как иначе, когда в одной группе с тобой Уэльс, Бельгия и Северная Македония? Как раз македонцы сейчас лидируют, а валлийцы идут вторыми. Именно им казахстанцы уже уступили. Время начинать реванш?

🏀 18:00: Израиль — Словения, Евробаскет, группа D, 5-й тур

Интрига: Израиль выиграет группу?

Кто бы мог подумать до начала Евробаскета, что Израиль может выиграть группу D, когда у сборной в соперниках были Франция, Словения и Польша. Тем временем Дени Авдия ведёт за собой национальную команду. У Луки Дончича последний матч с Исландией выдался ужасным в плане реализации. Может быть, в игре с более именитым соперником звезда НБА покажет своё лучшее выступление.

⚽️ 19:00: Грузия — Турция, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа E, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Хвича против Гюлера

В группе Е всё только начинается. Помимо Грузии и Турции, туда попала Испания. Что это значит? Команда Ламина Ямаля, Педри и других суперзвёзд явно не упустит как минимум одно из первых двух мест. Значит, матч грузин и турок приобретает мощнейшую интригу: во многом именно он решит, кто же останется без чемпионата мира: Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе или Хакан Чалханоглу и Арда Гюлер?

Микаутадзе летом сменил Лигу 1 на Ла Лигу: Официально Нападающий сборной Грузии Микаутадзе перешёл из «Лиона» в «Вильярреал»

⚽️ 20:00: Россия — Иордания, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Карпина вновь выдаст разгром?

Сборная России обожает разгромы. Разумеется, оформлять их позволяет статус соперников. Но в этом году по пять голов приняли Гренада и Замбия, четыре — Беларусь. Сколько пропустит Иордания? Между прочим, чуть менее чем через два года она дебютирует на чемпионате мира. Спасибо расширению количества участников. Тем не менее звёзд в её составе нет. Кирилл Глебов, Алексей Батраков и другие россияне готовы показать себя на фоне команды-участника ЧМ.

А ещё перед встречей споёт Михаил Шуфутинский. Сами знаете, какую именно песню: Шуфутинский исполнит песню «Третье сентября» на матче между сборными России и Иордании

🏀 21:30: Испания — Греция, Евробаскет, группа C, 5-й тур

Интрига: испанцы окажутся в плей-офф?

Греция сенсационно проиграла Боснии на Евробаскете. Это поражение стало первым для подопечных Спанулиса. При этом теперь в группе C нарисовалась интересная картина для Испании: сразу три команды претендуют на две строчки, позволяющие выйти в плей-офф. Греция же постарается выполнить свой план – закончить на первом месте. В общем, для греков с испанцами эта встреча очень важна.

⚽️ 21:45: Нидерланды — Польша, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа G, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: у поляков не всё здорово на старте отбора

Польша логично переиграла на старте отборочного цикла Мальту и Литву. А вот Финляндии уступила. Теперь нужно бодаться с главным фаворитом группы на выезде, пока финны уже первые. И уступать позицию они не собираются. Поляки — неизменные гости последних крупных турниров и пропустили в последний раз ЧМ-2014. Неужели традиция прервётся? Только первые два места позволяют верить в удачный исход. В сборной новый тренер. В неё вернулся Роберт Левандовски. Шансов стало больше.

Левандовски обещал вернуться в сборную и не обманул: Польские СМИ раскрыли будущее Роберта Левандовского в национальной команде

⚽️ 21:45: Словакия — Германия, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа А, 1-й тур

Интрига: немцы оправдают статус фаворита?

У сборной Германии стартует евротур, ведь она прибыла в Братиславу! Скажут ли ей местные футболисты «Мискузи, мискузи?» или фаворит возьмёт верх? В группе А также оказались Северная Ирландия с Люксембургом, так что, по идее, именно немцы со словаками должны разыграть первое место. А у команды Юлиана Нагельсмана нет побед в трёх матчах кряду. Да, в соперниках были куда более сильные Франция, Португалия и Италия, но факт есть факт.

Изучаем заявку Германии: Официально Опубликована заявка сборной Германии на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2026

⚽️ 21:45: Болгария — Испания, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа E, 1-й тур

Интрига: испанцы как следует покуражатся?

Испанцы обидно уступили в финале Лиги наций Португалии. Ничего хорошего для сборной Болгарии эта новость не несёт: чемпионы Европы при Луисе де ла Фуэнте дважды кряду не проигрывали. Нас ждёт избиение в исполнении фаворита? Или болгары упрутся? С Илианом Илиевым они, бывало, преподносили сюрпризы: по 2:2 с Венгрией и Сербией в 2023-м, 1:1 – со Словенией в 2024-м. Правда, случались и 0:4 с Грецией в 2025-м. Перебьёт ли те показатели Испания?

⚽️🎦 21:45: Лихтенштейн — Бельгия, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа J, 5-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: пожалеют ли бельгийцы карликовую страну?

При Руди Гарсии сборная Бельгии выступает крайне весело: тут и 3:0 вслед за 1:3 с Украиной, и неожиданные 1:1 с Македонией, и красивые 4:3 с Уэльсом. Что же преподнесёт матч с Люксембургом, который отдал все три встречи в группе с общей разностью мячей 0:8? Станут ли куражиться Кевин Де Брёйне, Луа Опенда и другие звёзды? Да, бельгийцам не поможет травмированный Ромелу Лукаку. Но и без него есть кому делать результат.