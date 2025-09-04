Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Россия — Иордания, товарищеский матч, 4 сентября 2025: рассказ о сборной Иордании – кто главный тренер и лидеры команды

Звезда из Франции и выход на ЧМ-2026. Что за сборная у Иордании — соперника России
Анатолий Романов
Что за сборная у Иордании — соперника России
Аудио-версия:
Комментарии
А в РПЛ уже играли иорданцы. Вспомните их?

Очередной товарищеский матч сборная России проведёт с участником чемпионата мира. Пусть вас не смущает имя соперника: Иордания – команда приличного уровня. По крайней мере, раскатать её с крупным счётом вряд ли получится.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
Прежде сборная Иордании никогда не играла на чемпионатах мира, хотя была близка к попаданию в финальную стадию. В отборочном цикле ЧМ-2014 иорданцы даже поучаствовали в межконтинентальных стыковых матчах. Однако тогда им не повезло попасть на Уругвай. Исход противостояния стал ясен уже после первой встречи в Аммане, которую представитель Азии проиграл сопернику из Южной Америки с разгромным счётом 0:5. Затем команды скатали нулевую ничью в Монтевидео, и Уругвай отправился на чемпионат мира.

Так что событие, случившееся 5 июня 2025 года, что называется, золотыми буквами вписано в историю футбола Иордании. Национальная команда этой страны, одолев на выезде Оман, гарантировала себе путевку на ЧМ-2026. Качали на радостях марокканского главного тренера Джамала Селлами. Этот 54-летний специалист возглавил иорданцев в прошлом году перед стартом третьего отборочного раунда и вывел их в финальную стадию. Под его руководством в 10 матчах одержано четыре победы при четырёх ничьих и двух поражения, разность мячей – 16:8. Селлами не особо известен за пределами Азии. Будучи футболистом, он играл на позиции опорного полузащитника (иногда – защитника) и почти всю карьеру провёл на родине. Только в конце 1990-х уезжал на три сезона в турецкий «Бешикташ». С 1994 по 2001 год выступал за сборную Марокко, провёл 32 матча и забил два гола. Даже слетал на ЧМ-1998, где вышел на замену на пять минут в матче с Шотландией в последнем туре.

Как тренер Селлами до переезда в Иорданию работал только с марокканскими клубами и сборными U17 и U20. В сезоне-2019/2020 выиграл чемпионский титул с «Раджой» из Касабланки. В 2020 и 2023 годах признавался лучшим тренером сезона в Марокко.

Между тем квалификацию ЧМ-2026 сборная Иордании начинала при другом марокканце Хусине Аммуте – со второго отборочного раунда. Заняла первое место в крепкой группе с Саудовской Аравией, Таджикистаном и Пакистаном и прошла дальше. Одержала четыре победы при одной ничьей и одном поражении.

Результаты сборной Иордании во втором отборочном раунде:

  • домашние матчи: Саудовская Аравия (0:2), Пакистан (7:0), Таджикистан (3:0);
  • гостевые матчи: Таджикистан (1:1), Пакистан (3:0), Саудовская Аравия (2:1).
В третьем отборочном раунде задача была посложнее. В группе – шесть команд. Две лучшие выходили напрямую на ЧМ-2026, ещё две отправлялись в четвёртый этап квалификации, а пара аутсайдеров выбывала. Тем не менее сборная Иордании – уже с Селлами – справилась: набрала 16 очков в 10 матчах и финишировала на втором месте, опередив на одно очко Ирак.

Результаты сборной Иордании в третьем отборочном раунде:

  • домашние матчи: Кувейт (1:1), Южная Корея (0:2), Оман (4:0), Палестина (3:1), Ирак (0:1);
  • гостевые матчи: Палестина (3:1), Ирак (0:0), Кувейт (1:1), Южная Корея (1:1), Оман (3:0).

Если взять значимые матчи, то Иордания уступила только южнокорейцам на своём поле. Поражение от Ирака случилось уже после того, как команда Селлами гарантировала себе участие в ЧМ-2026. Видимо, перепраздновали.

Сборная Иордании вообще громко заявила о себе в последние два года. До попадания на чемпионат мира её главным достижением был выход в финал Кубка Азии – 2023, который на самом деле прошёл в январе-феврале 2024-го. На том турнире иорданцы с тренером Аммутой стартовали с разгрома Малайзии (4:0), но в итоге еле-еле выползли из группы с третьего места после ничьей с Южной Кореей (2:2) и поражения в матче с Бахрейном (0:1). Зато в плей-офф убрали одного за другим Ирак (3:2), Таджикистан (1:0) и, что стало настоящей сенсацией, Южную Корею (2:0). Уступила Иордания только Катару (1:3) в финале. Невероятно, но все три гола пропустила с пенальти. Впрочем, тот Кубок Азии принимал Катар, поэтому не стоит удивляться, что судья был благосклонен по отношению к хозяевам.

На кого посмотреть в сборной Иордании? У нашего соперника есть как минимум два игрока, которые заслуживают вашего внимания. Ещё на Кубке Азии – 2023 всех потряс атакующий дуэт Аль-Тамари – Аль-Наймат.

Самая яркая звезда Иордании играет там же, где главные российские звёзды – в чемпионате Франции. 28-летний Мусса Аль-Тамари с февраля 2025 года выступает за «Ренн». До этого он провёл полтора сезона в другом французском клубе «Монпелье», который продал атакующего полузащитника за € 8 млн. За два года в Лиге 1 Аль-Тамари сыграл 55 матчей (в стартовом составе – 45), забил восемь мячей и сделал пять голевых передач. В начале 2025-го иорданец «передал привет» Александру Головину, оформив победный дубль в ворота «Монако».

До Франции Аль-Тамари раскручивал свою европейскую карьеру, выступая на Кипре за АПОЭЛ и в Бельгии за «Лёвен». Он с отрывом самый дорогой игрок Иордании, оцениваемый Transfermarkt в € 6 млн. На Кубке Азии – 2023 Мусса оформил 3+1 в семи матчах, а в отборочном цикле ЧМ-2026 забил семь голов и отдал две голевые передачи в 13 матчах.

26-летний Язан Аль-Наймат – нападающий катарского «Аль-Араби». В Европе он не играл, но есть ощущение, что был бы на виду в РПЛ, если бы в России платили такие же деньги, как в Катаре. До «Аль-Араби» иорданский голеадор зарабатывал на жизнь в «Аль-Ахли», но в августе 2024-го один клуб из Дохи продал форварда другому почти за € 1 млн. На Кубке Азии – 2023 у Аль-Наймата 4+3 в семи матчах, а в квалификации ЧМ-2026 он забил восемь мячей и отдал семь голевых передач в 16 матчах.

Вообще, самые сильные фигуры у Иордании собраны в атаке. Тем интереснее, как с ними справится, пожалуй, наименее крепкое звено сборной России – линия обороны. Ещё выделим 25-летнего нападающего иракской «Аль-Кармы» Али Олвана, который стал лучшим бомбардиром национальной команды в отборочном цикле ЧМ-2026 (9+2 в 13 играх). Именно он оформил хет-трик в историческом матче с Оманом, в котором Иордания обеспечила себе путёвку на ЧМ-2026.

В Европе из футболистов сборной Иордании играет только Аль-Тамари. Правда, есть ещё полузащитник датского «Кёге» Мохамад Аль-Насер и нападающий турецкого «Гёзтепе» Ибрахим Сабра, но они на матч с Россией не вызваны. Остальные иорданские легионеры пристроены в Азии – защитники Язан Аль-Араб («Сеул», Южная Корея), Абдалла Насиб («Аль-Завра», Ирак), Мохаммад Абу Хашиш («Аль-Карма», Ирак), Моханнад Абу Таха («Аль-Кува», Ирак), Мохаммад Абу Аль-Нади («Селангор», Малайзия), Юсеф Абу Аль-Джазар («Казма», Кувейт), Хусам Али Абудахаб («Аль-Сальмия», Кувейт), полузащитники Махмуд Аль-Марди («Дибба», ОАЭ), Нур Аль-Равабдех («Селангор», Малайзия), Ибрахим Садех («Аль-Карма», Ирак), Низар Аль-Рашдан («Аль-Завра», Ирак) и нападающий Резик Бани Хани («Аль-Завра», Ирак).

Силу соперника команды Валерия Карпина оценил российский экс главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин.

«Я летал на последний Кубок Азии зимой, смотрел на их игры. Команда дошла до финала — это уже другая сборная, более зрелая. У них произошла смена поколений, видна тренерская работа. Дорогого стоит сыграть в финале Кубка Азии. Команда динамичная, неуступчивая. Они ведут единоборства на каждом участке поля, стараются играть в вертикальный футбол.

Это хороший соперник для сборной России. Думаю, игра будет достойной. В команде на Кубке Азии была сильная группа атаки — рослые нападающие, делают хороший объём работы. Баланс был во всех линиях, команда ровная, боевая. Может, это их преимущество, что никто не тянет одеяло на себя, выглядят цельно», – сказал Крестинин в комментарии для «Чемпионата».

Интересно, что в чемпионате России выступали в своё время два легионера из Иордании, о которых уже едва ли помнят где-то, кроме Набережных Челнов. В 1995 году «КАМАЗ» подписал защитника Аднана Аль-Шебата и нападающего Бадрана Аль-Шаграна. Первый провел только семь матчей за челнинцев, включая шесть в высшем дивизионе. Второй получше выдержал конкуренцию – сыграл 28 матчей, но не забил ни разу и сделал только одну голевую передачу. Между тем Аль-Шагран до сих пор входит в топ-3 лучших бомбардиров за всю историю сборной Иордании.

Комментарии
