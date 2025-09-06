Дзюбу услышали? В сентябре «Акрон» изменится до неузнаваемости

«Акрон» классно начал сезон. И это почему-то игнорируется на фоне того, что случилось в последние недели. До 17 августа команда вообще не проигрывала – три ничьих в РПЛ (с «Крыльями», «Спартаком» и махачкалинским «Динамо») плюс победа над «Сочи». Хоть их могло быть и две – ведь команду Деяна Станковича объективно могли дожимать. Чуть не хватило класса. Плюс пять очков в Кубке России, добытых в матчах с «Балтикой» и ЦСКА. Да, старт не уровня топа, но точно крепкого середняка.

А 17 августа история словно перевернулась. «Акрон» уступил «Оренбургу» и запустил громкие процессы. Сначала несколько дней обсуждали, был ли пенальти в ворота соперника из-за игры рукой Хотулева, а потом тольяттинцы поехали в Москву на встречу с ЦСКА. В целом выглядели неплохо, не получили очевидный пенальти за руку Кругового и уступили 1:3. А после заговорил Артём Дзюба. Его цитата запомнилась.

Артём Дзюба нападающий «Акрона» «Знаете, что самое обидное. Я очень рад, что у нас много честолюбивых дублёров. Рад за пацанов. Однако хочется отправить посыл руководству: помогите, пожалуйста, тренеру и команде. Где игроки, где усиление? Или у нас какие-то другие задачи? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь? Мы, конечно, не дадим это сделать, но тяжело играть, когда у нас ребята по 17-18 лет выходят против такого ЦСКА. Нам тяжело».

У «Акрона» правда не было подписаний?

Это не совсем так. На момент высказывания Артёма у клуба появилось пять новых игроков. Можно спорить об их уровне, таланте или здоровье, но с цифрой – бессмысленно. Во-первых, «Акрон» выкупил права на Роберто Фернандеса, который прошлый сезон провёл в аренде. Также потратил около € 700 тыс. на приобретение полузащитника Хетага Хосонова и вратаря Виталия Гудиева. Голкипер сразу получил место в старте, а вот Хосонову повезло меньше – в третьем матче за новую команду он получил повреждение руки. И выбыл на полтора месяца. Плюс ещё до старта сезона клуб пригласил игрока «Зенита-2» Никиту Базилевского и окончательно поднял к основе собственного таланта – Арсения Дмитриева. Не суперусиление, однако говорить, что его не было – преувеличение.

Ещё через несколько туров подъехал Константин Марадишвили. На самом деле на просмотре он был давно, однако клуб решал, стоит ли предлагать ему работу. В итоге контракт согласовали, и он быстро стал играть. При этом, если смотреть на потери, то «Акрон» летом остался без игроков, которые не были определяющими в прошлом сезоне. Боян Димоски, Артур Галоян, Сергей Волков, Паулу Витор, Кирилл Данилин, Владимир Хубулов – хорошие игроки. Но скорее из ротации.

В целом «Акрон» точно не действовал контрпродуктивно. Да, усиление явно не стало оптимальным, однако и говорить, что его не было, не совсем корректно. В целом слова Дзюбы не вызвали такого резонанса внутри, как снаружи. Ведь о необходимости новых подписаний до этого не раз говорил Заур Тедеев. Руководство было с этим согласно. И, похоже, через пару недель мы увидим уже другую команду.

«Акрон» готовит пять сделок. И, похоже, большинство из них состоятся

Первый инсайд, который вероятно сбудется – подписание Эдгара Севикяна. Летом полузащитник вернулся в «Ференцварош», хоть прошлый сезон и провёл за «Локомотив». Судя по всему, хавбек пытался перейти в другой европейский клуб, однако не сложилось. Как говорят источники «Чемпионата», уже в конце августа он подписал предварительный контракт с «Акроном». И сейчас клубы фиксируют финальные условия сделки: вероятно, это будет аренда с правом выкупа, о чём сообщал Иван Карпов.

Также, по информации «Чемпионата», клуб завершает историю по переходу правого защитника из Боливии Йомара Рочи. «Акрон» заплатит «Боливару» € 250 тыс. Также в сделку будут включены 15% от будущей перепродажи. Переговоры велись около месяца, но клубу из Боливии было важно, чтобы Роча сыграл в Копа Судамерикана (аналог Лиги Европы в Южной Америке). На игрока претендовало несколько европейских клубов, однако «Акрон» оказался наиболее конкретным.

Кристиян Бистрович в ЦСКА/Илья Агапов в ЦСКА/Егор Пруцев в «Црвене Звезде» Фото: «Чемпионат»/crvenazvezdafk.com

Ещё один новичок, уже официально представленный – Кристиян Бистрович. Полузащитник подписал контракт до 2028 года. Что важно – в качестве свободного агента, ведь соглашение с ЦСКА истекло. Из самых свежих новостей – возможный трансфер Егора Пруцева из «Црвены Звезды». Речь идёт о сумме в € 1 млн. Хотя здесь у источников «Чемпионата» противоречивая информация. Плюс клуб, по нашим данным, вскоре должен объявить об аренде Ильи Агапова из ЦСКА. Она будет бесплатной с необязательным правом выкупа.

Получается, клуб усилит фланги, середину поля и даже атаку. И важно, что не пострадает роль Дзюбы. Ведь Леонид Слуцкий уже намекнул, что нападающему стоит быть аккуратнее: ведь могут привезти более сильного форварда – и как тогда быть Артёму?